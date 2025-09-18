9Fit giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm mới 2025 tại Việt Nam Mới đây thương hiệu phụ kiện 9Fit đã cùng nhà phân phối DTR chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam loạt sản phẩm ...

Trong đó, nhiều thương hiệu đã trở nên rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như ZAGG, mophie, Energizer, Divoom, 9Fit và hai thương hiệu mới nhất được bổ sung trong dịp này là UAG và PITAKA.

Kỷ niệm 10 năm thành lập, DTR giới thiệu hệ sinh thái mới, tri ân các đối tác bán lẻ và đối tác truyền thông

Việc bổ sung thêm hai thương hiệu mới là UAG và PITAKA không chỉ giúp DTR hoàn thiện hệ sinh thái của mình mà còn giúp mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận với những sản phẩm độc đáo và chất lượng chuẩn quốc tế.

DTR cũng mở rộng hệ sinh thái với UAG

Nếu như UAG (Urban Armor Gear) là thương hiệu quen thuộc và đã được đông đảo người dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng đạt tiêu chuẩn quân đội, thiết kế độc đáo và cá tính. Đặc biệt, ở dòng sản phẩm mới năm 2025 này thông qua nhà phân phối DTR, người dùng Việt Nam có cơ hội sở hữu những món phụ kiện UAG chính hãng, chất lượng.

Và PITAKA

Trong khi đó, PITAKA là một thương hiệu cao cấp mới, được sử dụng vật liệu từ những sợi vải Aramid độc quyền, sở hữu triết lý tối giản mang đến sự sang trọng và khác biệt. Năm nay, dải sản phẩm của PITAKA lần đầu tiên chính thức được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối DTR sẽ mang đến một lựa chọn mới đầy hấp dẫn dành cho người dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập và giới thiệu hệ sinh thái mới của DTR, đại diện hai thương hiệu UAG và PITAKA đã trao chứng nhận Nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam cho DTR, khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu hệ sinh thái mới cũng như hai thương hiệu mới, DTR còn tri ân đối tác bán lẻ và các đơn vị báo trí truyền thông đã đồng hành cùng thương hiệu suốt 10 năm qua. Không chỉ là cầu nối đưa sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng, các đối tác bán lẻ còn giúp DTR định vị lại thị trường phụ kiện cao cấp, mang đến cho người dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý hơn.

UAG (Urban Armor Gear) là thương hiệu phụ kiện nổi tiếng đến từ Mỹ

UAG (Urban Armor Gear) là thương hiệu phụ kiện nổi tiếng đến từ Mỹ với sự bền bỉ vượt trội cùng thiết kế khác biệt, trong mùa iPhone mới UAG giới thiệu loạt thiết kế mới với màu sắc bắt kịp xu hướng và khả năng tương thích tối ưu với phụ kiện Apple. Các sản phẩm mới vừa đảm bảo chống sốc chuẩn quân đội Mỹ, vừa đáp ứng xu hướng gọn nhẹ - tiện lợi - thời trang của người dùng trẻ.

Các phiên bản của các dòng ốp lưng Monarch Pro và Metropolis được ứng dụng sợi DuPont™ Kevlar® nổi tiếng với độ bền gấp nhiều lần thép nhưng lại cực kỳ nhẹ, vừa đảm bảo hiệu năng chống sốc vượt trội, vừa giữ được tính thẩm mỹ và cao cấp.

Nhiều sản phẩm được ứng dụng từ sợi Carbon Fiber, vật liệu cao cấp với đặc tính siêu nhẹ, siêu bền, trải qua thử nghiệm rơi nhiều lần từ độ cao 4,8m, giúp bảo vệ tốt mà còn mang lại diện mạo sang trọng, hiện đại cho phụ kiện.

Hiện nay danh mục sản phẩm của UAG trải rộng từ ốp lưng điện thoại, bao da, túi bảo vệ, đến phụ kiện cho laptop, tablet và thiết bị đeo thông minh, mang đến lựa chọn đa dạng cho mọi phong cách sống.

Chia sẻ tại sự kiện lần này, ông Wayne Hung, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UAG, cho biết: “Việt Nam là một thị trường trẻ, năng động và tăng trưởng nhanh, nơi chúng tôi nhận thấy nhu cầu lớn về các giải pháp bảo vệ di động cao cấp. Với sự hợp tác cùng DTR, UAG mong muốn mang đến trải nghiệm bền bỉ và phong cách cho người dùng, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn trong những hoạt động khám phá.”

“Việc hợp tác cùng UAG không chỉ giúp chúng tôi mở rộng danh mục thương hiệu flagship, mà còn khẳng định cam kết của DTR trong việc mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm bảo vệ thiết bị cao cấp, chính hãng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường phụ kiện di động, đồng thời mở ra những giá trị bền vững trong hệ sinh thái mà DTR đang xây dựng.” Ông Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Tổng Giám đốc DTR chia sẻ.

PITAKA gây ấn tượng với vật liệu Aramid đặc trưng.

PITAKA là một cái tên khá bất ngờ với phần lớn quan khách tham gia sự kiện, bởi đây là một trong những thương hiệu phụ kiện flagship toàn cầu, PITAKA gây ấn tượng với vật liệu Aramid đặc trưng.

Với bộ sưu tập ốp lưng iPhone 17 Series mới nhất, PITAKA mang đến thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm phụ kiện thời trang và cao cấp, đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Có thể kể đến dòng ốp Ultra-Slim Case siêu mỏng nhẹ được tích hợp công nghệ độc quyền PitaTap™. Đây là dòng sản phẩm có độ dày chỉ 0.9 mm nhưng vẫn bảo vệ tốt thiết bị nhờ công nghệ độc quyền PitaTap™ được tích hợp trong ốp lưng sợi Aramid, cho phép chạm/vuốt chính xác mà không cần nút bấm vật lý.

Trong đó, dòng ProGuard với thiết kế bo cong 4 góc, tạo hiệu ứng “túi khí tự nhiên”, chống sốc đến 2,4m. Trong khi dòng UltraGuard được kết hợp vật liệu Orca và sợi Aramid, tăng gấp đôi khả năng chống va đập với lớp ngoài cứng và lớp TPU đàn hồi bên trong.

PITAKA sử dụng vật liệu đặc trưng Aramid - là một loại sợi tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ

PITAKA sử dụng vật liệu đặc trưng Aramid - là một loại sợi tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quân sự, ô tô và đồ bảo hộ chống đạn. Sợi Aramid mềm mại khi chạm vào, mỏng hơn tóc người nhưng có thể được dệt thành vật liệu bền hơn thép.

Bên cạnh những sản phẩm bảo vệ, PITAKA còn mang đến những phụ kiện lifestyle ấn tượng, cung cấp tiện ích cho người dùng: vòng giữ điện thoại Grip 3, ví MagSafe Woven Wallet… giữ vững triết lý tối giản đặc trưng.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới được ra mắt lần này, ông Stephen Guo - Quản lí kinh doanh cấp cao của PITAKA nói: “Việt Nam là một thị trường năng động, nơi người tiêu dùng trẻ luôn tìm kiếm sự khác biệt trong thiết kế và hiệu năng vượt trội. Với sự đồng hành của DTR, PITAKA mong muốn mang đến những sản phẩm phụ kiện tối giản, bền bỉ nhưng vẫn giàu tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.”

Ông Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Tổng Giám đốc DTR chia sẻ thêm rằng: “Việc trở thành nhà phân phối chính thức của PITAKA tại Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của DTR. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang đến cho người dùng Việt những trải nghiệm khác biệt cùng thương hiệu PITAKA – nơi tính thẩm mỹ, độ bền bỉ và sự tiện dụng hội tụ trong từng sản phẩm. DTR cam kết đồng hành cùng PITAKA để kiến tạo một chuẩn mực mới cho thị trường phụ kiện cao cấp tại Việt Nam.”

ZAGG, mophie cũng là những thương hiệu hết sức quen thuộc trong hệ sinh thái của DTR

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, DTR đã xây dựng hệ sinh thái phân phối phụ kiện cao cấp – The Flagship Ecosystem, hội tụ các thương hiệu phụ kiện hàng đầu thế giới như Energizer, ZAGG, mophie, UAG, Divoom, 9Fit,.. và nay là PITAKA.

Nhóm phụ kiện dành cho iPhone 17 được đông đảo khách mời quan tâm