Người dân được làm 35 thủ tục hành chính tại công an xã

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/3, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sau khi bỏ cấp công an huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp thực hiện thủ tục hành chính cho công an cấp xã nhằm đảm bảo phục vụ người dân thuận tiện nhất ngay từ cơ sở. Bộ đã xây dựng tài liệu, tập huấn và bổ sung phương tiện để công an cấp xã có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Theo đó, ngày 17/2, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn về phân cấp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh không còn tổ chức công an cấp huyện. Hướng dẫn nêu công an xã tại những nơi đủ điều kiện sẽ được thực hiện tối đa 35 thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực như quản lý xuất nhập cảnh, cấp và quản lý căn cước, định danh và xác thực điện tử, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Kể từ ngày 1/3, tại những địa phương đủ điều kiện, người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính tại công an xã thay vì phải lên cấp huyện như trước đây. Các thủ tục bao gồm đăng ký ôtô, xe máy chuyên dùng; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người từ 14 tuổi trở lên và người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; và tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Thiếu tướng Tuyên cho biết để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại công an cấp xã, Bộ Công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ nghiên cứu, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Tuyên cũng nhấn mạnh kể từ khi Trung ương ban hành kết luận vào cuối tháng 1, chỉ trong thời gian ngắn hơn một tháng, Bộ Công an đã hoàn thành khối lượng công việc lớn để tinh gọn bộ máy. Sau khi bỏ công an cấp huyện, một phần lực lượng điều tra đã được chuyển lên cấp tỉnh, trong khi nhóm phụ trách thủ tục hành chính được điều về cơ sở (cấp xã).

"Đây là đợt tổng rà soát và bố trí lại cán bộ trong lực lượng công an. Từng cán bộ được đánh giá kỹ lưỡng để bố trí vào vị trí phù hợp, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả", ông Tuyên nói. Ông khẳng định từ 1/3, mọi hoạt động của công an địa phương diễn ra bình thường, và các thủ tục hành chính của người dân không bị gián đoạn hay vướng mắc.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời tại họp báo. Ảnh: Vũ Phương

Từ ngày 1/3, ngành công an sẽ được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an xã, sau khi 694 đơn vị công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm toàn bộ các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, thay thế cho vai trò của công an huyện trước đây. Trong khi đó, công an xã sẽ được tăng cường thêm quyền hạn và nhân lực, với tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị và tăng thêm điều tra viên.

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện sẽ được phân công về công an tỉnh hoặc xã, dựa trên năng lực của từng người. Ngành công an ưu tiên sắp xếp theo ngành dọc, đảm bảo chuyên môn, khối an ninh về an ninh, cảnh sát về cảnh sát.

Việc sắp xếp lại tổ chức này nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an, đồng thời tăng cường năng lực cho công an cấp xã, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Vũ Tuân