Hà Nội công bố địa điểm đăng ký, cấp biển số xe tại công an xã, phường

Đối với 17 huyện và thị xã Sơn Tây: Công an xã thuộc 17 huyện (Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh) và thị xã Sơn Tây tiếp nhận đăng ký, cấp biển số ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại địa bàn.

Người dân có thể đến Công an xã đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe máy.

Tại 12 quận nội thành, thay vì thực hiện tại cấp quận như trước đây, việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng sẽ được phân cấp về một số công an phường.

Cụ thể, Công an phường Cống Vị tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Ba Đình và các phường thuộc quận Ba Đình.

Công an phường Phúc Diễn tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Bắc Từ Liêm và các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Công an phường Nghĩa Đô tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Cầu Giấy và các phường thuộc quận Cầu Giấy.

Công an phường Trung Liệt tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Đống Đa và các phường thuộc quận Đống Đa.

Công an phường Văn Quán tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Hà Đông và các phường thuộc quận Hà Đông.

Công an phường Lê Đại Hành tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Hai Bà Trưng và các phường thuộc quận Hai Bà Trưng.

Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Hoàn Kiếm và các phường thuộc quận Hoàn Kiếm.

Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Hoàng Mai và các phường thuộc quận Hoàng Mai.

Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Long Biên và các phường thuộc quận Long Biên.

Công an phường Trung Văn tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Nam Từ Liêm và các phường thuộc quận Nam Từ Liêm.

Công an phường Quảng An tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Tây Hồ và các phường thuộc quận Tây Hồ.

Công an phường Thanh Xuân Trung tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại quận Thanh Xuân và các phường thuộc quận Thanh Xuân.

Với Phòng CSGT Hà Nội: Sẽ tiếp nhận đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại địa bàn 12 quận nội thành và đăng ký xe mô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Địa điểm đăng ký tại số 342 phố Thái Hà, quận Đống Đa; Số 1234 đường Láng, quận Đống Đa; Số 2 phố Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân liên hệ trực tiếp với các đơn vị được phân cấp như trên để thực hiện việc đăng ký phương tiện.

Văn Anh