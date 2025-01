Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam diễn ra từ 30/10 đến 1/11/2024 tại Hà Nội

Triển lãm là nơi quy tụ các doanh nghiệp tiên phong trong ngành điện tử và thiết bị thông minh, đồng thời cũng là nơi để chúng ta cùng nhau khám phá xu hướng mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong ngành. ‌

Triển lãm IEAE với diện tích trưng bày 6.000 mét vuông, thu hút hơn 260 đơn vị triển lãm đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Triển lãm sẽ trưng bày các công nghệ tiên tiến và các sản phẩm sáng tạo, thiết kế thông minh như điện tử tiêu dùng, điện tử di động, thiết bị đeo thông minh, máy tính và linh kiện máy tính, thiết bị gia dụng thông minh, phụ kiện và linh kiện điện tử.

Triển lãm dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan và các chuyên gia trong ngành. Triển lãm IEAE hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của người mua và người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. ‌‌

Triển lãm IEAE diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 tới 01/11/2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E).

Được đánh giá là ngôi sao kinh tế mới ở Đông Nam Á, Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây và tiềm năng thị trường rất lớn. ‌Đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng, ‌Việt Nam thu hút nhiều công ty quốc tế đến đầu tư, xây dựng nhà máy nhờ ưu thế về vị trí địa lý, nguồn lao động phong phú và môi trường đầu tư tốt. ‌Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, ‌ngành điện tử Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. ‌Việc tổ chức triển lãm IEAE sẽ góp phần khơi dậy sức sống của thị trường điện tử Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này. ‌

Là một trong những triển lãm về ngành điện tử và thiết bị gia dụng có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, triển lãm IEAE đã thu hút nhiều công ty, thương hiệu nổi tiếng tham gia. Có thể kể đến trong ngành thiết bị gia dụng có sự tham gia của Bear Electric Co., Ltd (BEAR), Foshan Shunde Stelang Electric Appliance Co., Ltd, Cixi Beilian Electrical Appliance Co., Ltd. Về điện tử tiêu dùng có sự tham gia của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Chengtai Thâm Quyến (T&G), Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Starmax Đông Quản, Công ty TNHH Thông minh Thâm Quyến Hainoteko. ‌Các công ty trên không chỉ mang đến triển lãm những sản phẩm với những công nghệ mới nhất mà còn trao đổi và hợp tác chuyên sâu với các đối tác trong và ngoài nước trong thời gian triển lãm, ‌cùng khám phá các cơ hội thị trường mới và ‌thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) dự kiến chào đón trên 10,000 lượt khách đến tham quan, tạo ra một sân chơi, một nền tảng chuyên nghiệp trong ngành điện tử và thiết bị thông minh.

Để đảm bảo triển lãm IEAE diễn ra thuận lợi và thành công, công tác chuẩn bị đang được triển khai một cách khẩn trương và chuyên nghiệp. Ban tổ chức đã xây dựng một kế hoạch chi tiết, bao quát mọi khía cạnh từ quảng bá, xúc tiến thương mại - đầu tư, đến bố trí không gian trải nghiệm và các hạng mục thiết yếu khác.

Đồng thời, ban tổ chức cũng tích cực hợp tác và trao đổi với các hiệp hội ngành hàng và phòng thương mại trong và ngoài nước, nhằm tạo ra những giá trị gia tăng cho triển lãm. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm nhất cho các doanh nghiệp tham gia cũng như khách tham quan, đảm bảo mỗi người đều có những trải nghiệm tuyệt vời tại triển lãm IEAE.