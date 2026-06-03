Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô

Chiều 2/6/2026, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên địa bàn Thủ đô theo Luật Thủ đô. Theo đó, thành phố áp dụng mức tiền phạt bằng 2 lần so với mức tương ứng tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ, vốn đã có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nghị định 87/2026/NĐ-CP thay thế các quy định cũ, siết chặt nhiều khung xử phạt trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, Hà Nội chính thức vận dụng quyền năng đặc thù của Luật Thủ đô để nâng mức chế tài cao hơn so với mặt bằng chung.

Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt áp dụng cho tổ chức còn bằng 2 lần so với mức phạt đối với cá nhân, tức là các doanh nghiệp sẽ chịu mức xử phạt nặng hơn đáng kể. Theo nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua, tổng cộng có 53 hành vi vi phạm được quy định mức xử phạt cụ thể.

Các đại biểu HĐND TP. Hà Nội biểu quyết thông quan nghị quyết. Ảnh: VGP

Quảng cáo "số một" không có chứng cứ phạt tới 40 triệu đồng

Điểm đáng chú ý nhất với các doanh nghiệp công nghệ và đơn vị kinh doanh trực tuyến nằm ở nhóm quy định về ngôn ngữ quảng cáo. Theo nghị quyết, các trường hợp sử dụng từ ngữ mang tính tuyệt đối như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" trong nội dung quảng cáo mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp sẽ bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Quy định áp dụng đối với các hoạt động quảng cáo thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hiện hành, bao gồm cả quảng cáo trên môi trường số. Nghĩa là các chiến dịch chạy trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Google, TikTok, sàn thương mại điện tử hay ngay trên website doanh nghiệp đều nằm trong phạm vi điều chỉnh nếu đối tượng tiếp cận có địa bàn tại Hà Nội.

Với làn sóng quảng cáo hiệu năng đang phổ biến hiện nay, nhiều nội dung sáng tạo vốn quen dùng các cụm từ này để tạo ấn tượng nhanh, đây rõ ràng là điểm cần rà soát lại toàn bộ.

Dùng hình ảnh cá nhân chưa được đồng ý phạt đến 80 triệu đồng

Một nhóm vi phạm khác rất phổ biến trong marketing số là việc sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc chữ viết của cá nhân trong nội dung quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của người đó. Nghị quyết quy định mức xử phạt với hành vi này từ 40 đến 80 triệu đồng, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

Trong thực tiễn marketing kỹ thuật số, tình trạng lấy ảnh, video, bình luận của người dùng từ mạng xã hội để gắn vào tài liệu quảng cáo hay trang sản phẩm mà không xin phép không phải là hiếm gặp. Mức xử phạt mới tại Hà Nội cao gấp đôi so với chuẩn quốc gia, tạo ra áp lực tuân thủ rõ hơn với các agency, nhà phân phối và doanh nghiệp tự vận hành nội dung trên môi trường số.

Biển quảng cáo mang thương hiệu Thế Giới Di Động được buộc vào cây xanh và cột điện trên đường Bưởi, phường Giảng Võ. Sau thời điểm gió lớn xuất hiện, cột điện tại khu vực này bị đổ nghiêng xuống vỉa hè.

Nội dung xúc phạm biểu tượng quốc gia mức phạt cao nhất 200 triệu đồng

Nghị quyết quy định hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị xử phạt từ 160 đến 200 triệu đồng, đây là mức cao nhất trong toàn bộ nghị quyết và cao gấp đôi so với mức phạt nền quốc gia tại Nghị định 87/2026/NĐ-CP.

Đối với các nội dung dạng video ngắn, hình ảnh động hay infographic thường được sáng tạo nhanh bởi công cụ AI hoặc đội ngũ content quy mô nhỏ, nguy cơ phát sinh nội dung chưa phù hợp trong quá trình sản xuất và phân phối quảng cáo số cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Mức phạt tới 200 triệu đồng đặt ra yêu cầu rà soát pháp lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với các doanh nghiệp công nghệ triển khai sáng tạo nội dung quảng cáo theo quy trình tự động hóa.

Điện ảnh trực tuyến và dịch vụ biểu diễn số cũng bị siết chặt

Ngoài quảng cáo, nghị quyết còn quy định mức xử phạt rõ ràng với lĩnh vực điện ảnh trực tuyến. Hành vi phổ biến phim trên không gian mạng khi chưa có giấy phép phân loại hoặc chưa thực hiện phân loại theo đúng quy định bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, liên quan trực tiếp đến các nền tảng phát trực tuyến, ứng dụng xem phim và nhà phân phối nội dung số đang hoạt động tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, hành vi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục hoặc gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội bị phạt từ 80 đến 90 triệu đồng. Trong bối cảnh các buổi livestream biểu diễn, concert trực tuyến và chương trình gameshow phát sóng trên nền tảng số ngày càng phổ biến, những quy định này trở thành điều kiện tuân thủ bắt buộc cho cả đơn vị tổ chức lẫn nền tảng phân phối nội dung.

Hà Nội dành 3 đến 6 tháng truyền thông trước khi xử phạt nghiêm

Để quá trình chuyển tiếp thuận lợi, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết sẽ tổ chức đợt truyền thông cao điểm kéo dài từ 3 đến 6 tháng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi và tổ chức ký cam kết với các cơ sở in ấn cùng doanh nghiệp quảng cáo. Thành phố cũng tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở trước khi tiến hành áp dụng xử phạt theo mức mới.

Đây là khoảng thời gian thiết thực để các doanh nghiệp công nghệ, agency digital và nhà vận hành nội dung số rà soát toàn bộ tài liệu quảng cáo đang triển khai, đồng thời điều chỉnh quy trình sáng tạo nội dung cho phù hợp với chuẩn mới. Với mức xử phạt cao hơn hẳn so với mặt bằng chung cả nước, Hà Nội đặt ra ngưỡng tuân thủ nghiêm ngặt hơn với tất cả chủ thể tham gia thị trường quảng cáo số tại Thủ đô.

Các mức xử phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt có thể cao gấp đôi theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.