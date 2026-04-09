Hy Lạp dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027

Hy Lạp đang chuẩn bị triển khai một trong những chính sách mạnh tay nhất châu Âu nhằm kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội ở trẻ vị thành niên. Theo kế hoạch, từ đầu năm 2027, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe tâm lý và sự phát triển của thế hệ trẻ.

Thông tin được Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis công bố ngày 8/4/2026 thông qua một video đăng tải trên TikTok. Trong thông điệp của mình, ông bày tỏ lo ngại trước thực trạng ngày càng nhiều trẻ em đối mặt với các vấn đề như lo âu, rối loạn giấc ngủ và áp lực tâm lý do môi trường trực tuyến gây ra. Theo ông, các thuật toán và thiết kế gây nghiện của mạng xã hội đang khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái so sánh bản thân, phụ thuộc vào sự công nhận từ lượt thích và bình luận.

Hy Lạp sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội bắt đầu từ năm sau

“Chúng tôi quan ngại khi trẻ em liên tục so sánh mình với người khác và bị ảnh hưởng bởi những phản hồi tiêu cực trên không gian mạng”, ông Mitsotakis nhấn mạnh. Ông đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét áp dụng một tiêu chuẩn chung, trong đó 15 tuổi được coi là “độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số”.

Trước khi đưa ra đề xuất mới, từ năm 2024, Hy Lạp đã áp dụng quy định cấm học sinh mang điện thoại di động vào trường học nhằm giảm thời gian sử dụng thiết bị số. Với chính sách sắp tới, các công ty mạng xã hội sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn. Những trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt theo quy định của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU.

Song song với đó, chính phủ Hy Lạp khuyến khích phụ huynh sử dụng ứng dụng “Kids Wallet” một công cụ do nhà nước hỗ trợ, cho phép kết nối thiết bị của trẻ với tài khoản của cha mẹ nhằm kiểm soát và hạn chế truy cập vào các nền tảng mạng xã hội. Các chi tiết cụ thể của chính sách hiện vẫn đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào mùa hè năm 2026.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ đáng kể từ dư luận người trưởng thành tại Hy Lạp, theo các cuộc khảo sát gần đây. Tuy vậy, Thủ tướng Mitsotakis cũng thừa nhận khả năng chính sách sẽ vấp phải phản ứng từ giới trẻ, song ông cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích lâu dài của thế hệ tương lai.

Không chỉ riêng Hy Lạp, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Úc đã áp dụng lệnh cấm tương tự với trẻ dưới 16 tuổi từ tháng 12/2025, trong khi Indonesia triển khai quy định từ tháng 3/2026. Áo hiện giới hạn độ tuổi sử dụng ở mức 14, còn Vương quốc Anh cũng đang xem xét các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Các chuyên gia cho rằng việc tiếp xúc sớm với mạng xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, bắt nạt trực tuyến và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não bộ của trẻ. Dù vẫn còn những tranh luận về tính khả thi và quyền tự do cá nhân, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp can thiệp mạnh mẽ là cần thiết trong bối cảnh tác động của công nghệ số ngày càng sâu rộng. Hy Lạp kỳ vọng chính sách này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong khu vực, thúc đẩy các quốc gia châu Âu cùng hành động nhằm bảo vệ trẻ em trước những hệ lụy của môi trường số.