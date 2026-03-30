Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Đây được xem là bước đi đáng chú ý của nền tảng mạng xã hội phi tập trung trong việc mở rộng sang lĩnh vực AI, trong bối cảnh một bộ phận người dùng trước đó còn dè dặt với công nghệ này. Trước đó, đầu tháng 3/2026, Jay Graber đã rời vị trí giám đốc điều hành để chuyển sang vai trò Giám đốc đổi mới.

Ngay sau đó, nhóm của Jay Garaber công bố Attie tại Atmosphere 2026, hội nghị dành cho cộng đồng phát triển và những người quan tâm đến AT Protocol. Attie không phải là một tính năng tích hợp trong ứng dụng Bluesky mà là một sản phẩm hoạt động độc lập. Theo giám đốc điều hành hiện tại Toni Schneider, đây là sản phẩm đầu tiên do đội ngũ của Jay Graber xây dựng sau khi tái cơ cấu.

Jay Graber, cựu CEO của Bluesky

Attie vận hành như một ứng dụng mạng xã hội tích hợp trí tuệ nhân tạo. Người dùng chỉ cần nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả loại nội dung mong muốn. Hệ thống AI sẽ tự động tìm kiếm các bài đăng trên Bluesky và những nền tảng tương thích với AT Protocol, từ đó tạo ra dòng nội dung cá nhân hóa theo sở thích của từng người. Hiện ứng dụng đang được thử nghiệm giới hạn với một số người tham dự hội nghị.

Trong chia sẻ trên blog, Jay Graber cho biết mục tiêu của AT Protocol là cho phép bất kỳ ai cũng có thể xây dựng ứng dụng theo nhu cầu riêng. Với Attie, rào cản này được hạ thấp đáng kể khi người dùng không cần biết lập trình mà vẫn có thể tự tạo dòng nội dung, thậm chí phát triển ứng dụng mạng xã hội theo phong cách cá nhân. Bà nhấn mạnh định hướng: công nghệ trí tuệ nhân tạo cần phục vụ người dùng, không phải phục vụ nền tảng.

Cùng tham gia giới thiệu sản phẩm còn có Giám đốc công nghệ Paul Frazee. Trong khi đó, Toni Schneider CEO của Bluesky cho biết Attie được phát triển tách biệt hoàn toàn với Bluesky, nhằm đảm bảo trải nghiệm cốt lõi của nền tảng không bị ảnh hưởng. Trong tương lai, ứng dụng được kỳ vọng sẽ cho phép người dùng tạo lập toàn bộ một ứng dụng mạng xã hội mới dựa trên giao thức mở, đúng với định hướng phi tập trung mà Jack Dorsey và Jay Graber theo đuổi từ đầu.

Dù vẫn còn ý kiến lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi bản sắc ban đầu của nền tảng, Attie được đánh giá là bước phát triển hợp lý khi trao quyền chủ động nhiều hơn cho người dùng, giúp họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tham gia định hình cách nội dung được phân phối.

Hiện Attie vẫn trong giai đoạn thử nghiệm hạn chế. Tuy nhiên, nếu được triển khai rộng rãi, công cụ này có thể trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy hệ sinh thái AT Protocol phát triển theo hướng mở và linh hoạt hơn.

Với hơn 40 triệu người dùng, Bluesky đang cho thấy tiềm năng của mô hình mạng xã hội phi tập trung, đồng thời thử nghiệm những hướng đi mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.