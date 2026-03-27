Vietbuild Hà Nội 2026 - Kiến tạo phát triển xanh

Với chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh", Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất được đánh giá góp phần vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số… đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường trong năm 2026 theo chủ trương của Chính phủ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của sự kiện, đặc biệt trong bối cảnh cả nước chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 phản ánh rõ bước phát triển của ngành Xây dựng và nền kinh tế khi thu hút trên 2.500 gian hàng đến từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang "kiến tạo phát triển" một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển; kiến tạo hành lang pháp lý, định hình "luật chơi" mới trong xu thế mới; kiến tạo động lực phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hầu hết các sản phẩm trưng bày tại Vietbuild Hà Nội 2026 được các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu thị trường rất kỹ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng, phục vụ ngành Giao thông vận tải và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2026.

Các sản phẩm về vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, phù hợp với vùng miền, có tính năng và chất lượng được nâng caonhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn, gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống, thể hiện tính truyền thống, môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội.

Trong khuôn khổ Triển lãm, sáng 27/3/2026 sẽ diễn ra Hội thảo “Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số với ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam” do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức Triển lãm thực hiện.

Chương trình hội thảo có sự tham dự của các chuyên trong ngành thảo luận các đề tài thiết thực và phong phú dưới hình thức: Diễn đàn doanh nghiệp B2B, quảng bá sản phẩm … nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và phát triển liên tục để sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường Xây dựng và nhà ở đô thị thông minh theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Các chương trình diễn đàn doanh nghiệp B2B là nhịp cầu để doanh nghiệp và công chúng gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế. Người tiêu dùng và các nhà đối tác sẽ có cơ hội tìm hiểu sản phẩm một cách toàn diện về các sản phẩm mới, dịch vụ mới, công nghệ mới cùng với những tư vấn cần thiết về các giải pháp thiết kế xây dựng, kiến trúc và sử dụng vật liệu mới cho một công trình xây dựng.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất với sự tích cực tham gia đông đảo của những thương hiệu hàng đầu của ngành Xây dựng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước là cơ hội tìm hiểu, trao đổi, ký kết hợp đồng và được tư vấn, tiếp xúc trực tiếp với nhiều sản phẩm mới từ các doanh nghiệp để chuẩn bị cho các công trình xây dựng, các dự án lớn.

Vietbuild Hà Nội 2026 cũng là cơ hội tốt nhất cho mọi người tìm hiểu, nắm bắt thị hiếu, xu hướng phát triển các dòng sản phẩm mới để mua sắm vật liệu cho các công trình xây dựng, giao thông và trang trí nhà ở một cách hiệu quả nhất trên các lĩnh vực: Chất lượng sản phẩm, tính năng ưu việt, khuyến mãi hậu mãi, giá thành, mẫu mã... Đây là vai trò tích cực của Vietbuild đối với sự phát triển kinh tế của toàn xã hội trong giai đoạn tình hình kinh tế còn nhiều thách thức về hội nhập toàn cầu.