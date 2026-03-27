Vietbuild Hà Nội 2026 - Kiến tạo phát triển xanh

10:00 | 27/03/2026
Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 (diễn ra từ ngày 26 - 30/3) đã khai mạc vào sáng 26/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.
Hơn 630 gian hàng giới thiệu công nghệ mới ngành xây dựng tại Vietbuild Hà Nội 2025 Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3 200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

Với chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh", Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất được đánh giá góp phần vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số… đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường trong năm 2026 theo chủ trương của Chính phủ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của sự kiện, đặc biệt trong bối cảnh cả nước chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 phản ánh rõ bước phát triển của ngành Xây dựng và nền kinh tế khi thu hút trên 2.500 gian hàng đến từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang "kiến tạo phát triển" một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển; kiến tạo hành lang pháp lý, định hình "luật chơi" mới trong xu thế mới; kiến tạo động lực phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hầu hết các sản phẩm trưng bày tại Vietbuild Hà Nội 2026 được các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu thị trường rất kỹ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng, phục vụ ngành Giao thông vận tải và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2026.

Các sản phẩm về vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, phù hợp với vùng miền, có tính năng và chất lượng được nâng caonhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn, gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống, thể hiện tính truyền thống, môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội.

Trong khuôn khổ Triển lãm, sáng 27/3/2026 sẽ diễn ra Hội thảo “Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số với ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam” do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức Triển lãm thực hiện.

Chương trình hội thảo có sự tham dự của các chuyên trong ngành thảo luận các đề tài thiết thực và phong phú dưới hình thức: Diễn đàn doanh nghiệp B2B, quảng bá sản phẩm … nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và phát triển liên tục để sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường Xây dựng và nhà ở đô thị thông minh theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Các chương trình diễn đàn doanh nghiệp B2B là nhịp cầu để doanh nghiệp và công chúng gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế. Người tiêu dùng và các nhà đối tác sẽ có cơ hội tìm hiểu sản phẩm một cách toàn diện về các sản phẩm mới, dịch vụ mới, công nghệ mới cùng với những tư vấn cần thiết về các giải pháp thiết kế xây dựng, kiến trúc và sử dụng vật liệu mới cho một công trình xây dựng.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần thứ nhất với sự tích cực tham gia đông đảo của những thương hiệu hàng đầu của ngành Xây dựng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước là cơ hội tìm hiểu, trao đổi, ký kết hợp đồng và được tư vấn, tiếp xúc trực tiếp với nhiều sản phẩm mới từ các doanh nghiệp để chuẩn bị cho các công trình xây dựng, các dự án lớn.

Vietbuild Hà Nội 2026 cũng là cơ hội tốt nhất cho mọi người tìm hiểu, nắm bắt thị hiếu, xu hướng phát triển các dòng sản phẩm mới để mua sắm vật liệu cho các công trình xây dựng, giao thông và trang trí nhà ở một cách hiệu quả nhất trên các lĩnh vực: Chất lượng sản phẩm, tính năng ưu việt, khuyến mãi hậu mãi, giá thành, mẫu mã... Đây là vai trò tích cực của Vietbuild đối với sự phát triển kinh tế của toàn xã hội trong giai đoạn tình hình kinh tế còn nhiều thách thức về hội nhập toàn cầu.

Bài liên quan

200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xã Bất Bạt: Đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Xã Bất Bạt: Đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Hạ tầng thông minh
Với định hướng lấy người dân làm trung tâm và chính quyền giữ vai trò dẫn dắt, xã Bất Bạt đang từng bước xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ. Những chuyển động mạnh mẽ trong chuyển đổi số không chỉ thay đổi phương thức quản lý mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới.
AIG cùng Salesforce xây dựng nền tảng thương mại số

AIG cùng Salesforce xây dựng nền tảng thương mại số

Không gian số
Đây là một phần trong lộ trình chiến lược của tập đoàn nhằm hiện đại hóa nền tảng công nghệ cốt lõi.
Siêu đô thị thế hệ mới - động lực tăng trưởng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Siêu đô thị thế hệ mới - động lực tăng trưởng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Hạ tầng thông minh
Thực tế cho thấy mô hình siêu đô thị truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội và suy giảm chất lượng sống. Việc phát triển mô hình siêu đô thị thế hệ mới đang được nghiên cứu phát triển, nhấn mạnh đến cấu trúc đa trung tâm, liên kết mạng lưới vùng, quản trị thông minh và phát triển bền vững.
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Xe 365
Số lượng xe điện tăng nhanh tại các đô thị châu Á gây áp lực lớn lên hệ thống trạm sạc; tại Trung Quốc, nhiều khu dân cư cũ không đủ điều kiện nâng cấp lưới điện và mở rộng mặt bằng, buộc doanh nghiệp triển khai robot sạc tự hành như giải pháp linh hoạt thay thế.
Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Hạ tầng thông minh
Từ 10 giờ ngày 20/3/2026, hai kênh H1 và H2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội rời hạ tầng DVB-T2 của DTV tại kênh 48-UHF, chuyển sang phát trên hạ tầng DVB-T2 của AVG ở kênh 42-UHF. Khán giả khu vực trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận phải dò lại kênh ngay sau thời điểm chuyển đổi để tiếp tục theo dõi chương trình. Đài Hà Nội chính là một trong năm cổ đông sáng lập DTV từ năm 2014.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

Dyson ra mắt phiên bản màu mới dành cho mùa hè

Dyson ra mắt phiên bản màu mới dành cho mùa hè

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Sora khép lại sau nửa năm, OpenAI xoay trục chiến lược AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Microchip

Microchip 'gói gọn' sức mạnh xử lý vào một con chip dành cho màn hình ô tô và xe điện

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương