Internet vệ tinh Starlink vào lớp học vùng sâu, thực tế ra sao?

11:58 | 25/03/2026
Vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink đang hiện thực hóa những gì mà nhiều thập kỷ đầu tư hạ tầng truyền thống chưa làm được, đưa Internet băng rộng vào tận các ngôi trường giữa rừng Amazon, châu Phi hay hải đảo.

UNESCO và các cơ quan phát triển quốc tế từ lâu đã chỉ ra kỹ năng đọc, viết và tính toán cơ bản tác động trực tiếp đến thu nhập và khả năng thoát nghèo, thế nhưng học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn liên tục bị đẩy ra ngoài hệ sinh thái tài nguyên số vì lý do không có đường truyền internet. Một nghiên cứu học thuật công bố năm 2021 trên arXiv khảo sát năng lực Starlink như giải pháp cho bài toán kết nối giáo dục tại nông thôn Sri Lanka và các nước phía Nam toàn cầu đã kết luận rằng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) hoàn toàn có khả năng vượt qua giới hạn hạ tầng truyền thống, với điều kiện bài toán chi phí và khung chính sách phải được giải quyết trước.

Starlink vào lớp học

Theo tài liệu "Starlink for Education" do chính Starlink công bố, các trường học nông thôn như Ojo Encino thuộc vùng Navajo (Hoa Kỳ) hay Mist ở bang Oregon trước đây chỉ chạy nổi 2 đến 3 máy tính cùng lúc, sau khi lắp Starlink đã cho phép toàn bộ học sinh trong lớp truy cập tài nguyên trực tuyến đồng thời. Starlink đã giúp các lớp học nông thôn không phải đầu tư hạ tầng để học sinh vùng sâu, vùng xa được tiếp cận kho học liệu số ngang bằng với học sinh thành phố.

Năm 2022, Elon Musk tuyên bố SpaceX sẽ cung cấp dịch vụ Starlink cho khoảng 19.000 trường học nông thôn Brazil chưa có Internet, đồng thời phục vụ nhu cầu giám sát môi trường rừng Amazon. Bộ Truyền thông Brazil xác nhận đang đàm phán để triển khai tới các trường học, trạm y tế và cộng đồng bản địa. Elon Musk và SpaceX đã lắp đặt Starlink tại nhiều trường học ở khu vực Amazon của Brazil. Học sinh có thể giao dịch trực tuyến với Elon Musk thông qua kết nối Starlink và sử dụng tài nguyên học tập. Họ nhấn mạnh thông điệp rõ ràng rằng giáo dục là con đường thoát nghèo, trong khi Internet là điều kiện tiên quyết cho giáo dục.

Theo New York Times, cộng đồng bản địa tại rừng Amazon, trong đó có người Marubo tại các làng cách thành phố gần nhất cả tuần đường sông, đã có Internet tốc độ cao nhờ Starlink từ năm 2022, mở ra cơ hội học tập từ xa và gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp. Trong khi Sumaúma mô tả dự án dân sự "Forest Peoples Connection" mang anten Starlink đến các cộng đồng da màu và bản địa trong rừng sâu Amazon, ghi lại câu chuyện một bà mẹ đơn thân từng phải bỏ dở khóa học điều dưỡng vì không có Internet, đến khi được kết nối Starlink mới có thể học lại.

Có sóng rồi mới thấy 'bài toán' khó hơn

Tuy nhiên, cũng chính từ những làng Marubo ấy, người già trong làng cho rằng giới trẻ "lười hơn, ít làm đồ thủ công hơn", dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội, trò chơi bắn súng và trò chuyện với người lạ. Đáng chú ý là dù phàn nàn như vậy, chính người già trong làng Marubo vẫn nói "Đừng lấy Internet của chúng tôi đi."

Người dân địa phương dựng một công trình bằng gỗ đơn giản để đặt thiết bị Starlink. Ảnh: Sumauma

Courthouse News Service tường thuật vụ kiện của người Marubo với New York Times vì cho rằng bài báo phản ánh không đúng thực tế, nhưng đồng thời cũng ghi nhận cộng đồng này thừa nhận tác động hai chiều của Starlink, một mặt giúp liên lạc với thân nhân và gọi cấp cứu, mặt khác mang theo nghiện smartphone, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến và thay đổi hành vi tình dục ở một bộ phận thanh niên. Green Web Foundation, qua phỏng vấn lãnh đạo cộng đồng Amazon, gọi Starlink là cứu tinh về kết nối cho giám sát rừng, giáo dục và y tế.

Châu Phi đang tiến hành những thử nghiệm thực chất hơn với tư duy bài bản hơn so với nhiều nơi đã làm trước đó. Năm 2025, nhà mạng Pan African Paratus, đối tác phân phối Starlink tại châu Phi ra mắt chương trình EduLINK phủ sóng trường học tại bảy quốc gia gồm Botswana, Eswatini, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda và Zambia, tập trung vào các vùng nông thôn thiếu hạ tầng số từ nhiều năm nay. Mỗi gói EduLINK bao gồm thiết bị Starlink, hỗ trợ kỹ thuật địa phương và khoảng 2 TB dữ liệu ưu tiên mỗi tháng, được thiết kế để trường học có thể triển khai học trực tuyến, đánh giá số và đào tạo giáo viên ngay tại chỗ mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng cáp quang hay trạm phát sóng mặt đất.

Nhà mạng Paratus dẫn số liệu từ chương trình Eduvision trước đó tại Namibia, dựa trên vệ tinh địa tĩnh, để chứng minh hiệu quả khi chương trình này tiếp cận hơn 12.000 học sinh và 471 giáo viên với cải thiện rõ rệt về tương tác và kết quả học tập. EduLINK với Starlink được xây dựng như bước mở rộng mô hình đó ra nhiều quốc gia hơn, đi kèm gắn kết trực tiếp với chính sách giáo dục quốc gia, đào tạo giáo viên và kỹ năng số cho học sinh.

Cũng trong năm 2025, Ghana triển khai một dự án giáo dục số thực chất hơn khi Learning Upgrade phối hợp với chương trình "Starlink for Good", Bộ Giáo dục Ghana và các đối tác địa phương lắp đặt 52 bộ Starlink tại trường học vùng xa trong 4 vùng, kèm theo một năm kết nối đầy đủ và khóa đào tạo bắt buộc cho hiệu trưởng, giáo viên và điều phối viên công nghệ thông tin. Báo cáo dự án ghi nhận sau khi có kết nối, học sinh bắt đầu học các mô đun số về tiếng Anh, toán và kỹ năng nghề, còn giáo viên tiếp cận được thư viện số và cộng đồng trao đổi nghiệp vụ trực tuyến, qua đó nâng chất lượng dạy học tại vùng nông thôn được nâng cao chất lượng.

Điểm khác biệt của Ghana so với nhiều triển khai khác là yếu tố con người được chú trọng không kém yếu tố thiết bị, khi đào tạo giáo viên và tích hợp nội dung số vào chương trình học là phần bắt buộc của hợp đồng, không phải phần bổ sung có thể bỏ qua.

Nhìn lại toàn bộ các trường hợp từ Brazil, Amazon, EduLINK châu Phi đến Ghana, có thể thấy Starlink phát huy hiệu quả cao nhất khi được tích hợp thành chương trình giáo dục hoàn chỉnh, đi kèm nội dung, đào tạo giáo viên, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và khung chính sách rõ ràng. Mô hình "Forest Peoples Connection" ở Brazil cho thấy vai trò không thể thiếu của các nhóm cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận trong việc lắng nghe nhu cầu người dân, lựa chọn địa điểm lắp đặt và kết hợp mục tiêu giáo dục với y tế, thay vì chỉ đưa thiết bị đến rồi rút đi.

Nghiên cứu công bố năm 2021 trên arXiv về Starlink và khoảng cách số tại Sri Lanka đề xuất cách tiếp cận có hệ thống, theo đó nhà nước hoặc quỹ dịch vụ viễn thông phổ cập đứng ra đàm phán giá bán buôn với Starlink, sau đó trợ giá cho trường học ở vùng sâu, vùng xa theo chuẩn chất lượng dịch vụ của Starlink và cơ chế giám sát cụ thể. Mô hình Paratus tại châu Phi bổ sung thêm một lớp thực tế quan trọng khi nhà mạng và địa phương lo phần lắp đặt, bảo trì và thanh toán, còn Starlink lo lớp hạ tầng vệ tinh, việc này sẽ phù hợp với các nước có năng lực quản lý viễn thông chưa đủ mạnh để tự vận hành toàn bộ quá trình triển khai.

Về chi phí, đối với phần lớn các nước đang phát triển, mức thuê bao Starlink cho từng hộ gia đình vượt quá mức thu nhập phổ biến của người dân, vì vậy chiến lược tập trung vào các điểm truy cập cộng đồng như trường học, thư viện và trạm dịch vụ công là cách thực tế hơn để tối đa hóa tác động giáo dục từ một nguồn ngân sách nhất định.

Kinh nghiệm từ các bộ lạc bản địa ở Amazon, theo tổng hợp của Green Web Foundation cần thảo luận sớm và thực chất về văn hóa, quyền riêng tư và bảo vệ trẻ em ngay từ giai đoạn thiết kế dự án, thay vì chờ đến khi sự cố xảy ra. "Thu hẹp khoảng cách số" chỉ có giá trị thực nếu không đồng thời mở rộng khoảng cách văn hóa, và điều đó đòi hỏi giáo dục truyền thông số, kỹ năng thông tin, cơ chế bảo vệ trẻ em trên mạng phải được đưa vào gói triển khai từ ngày đầu tiên.

Ngoài ra, các nước triển khai cần ký thỏa thuận rõ ràng về vị trí đặt cổng gateway, quyền bảo vệ dữ liệu người học và quyền truy cập khẩn cấp của nhà nước trong các tình huống thiên tai hoặc khủng hoảng, tránh rơi vào trạng thái phụ thuộc tuyệt đối vào một nhà cung cấp hạ tầng nước ngoài duy nhất. Đây là yêu cầu chủ quyền số tối thiểu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đặt lên bàn đàm phán trước khi ký hợp đồng, theo nhận định từ các chuyên gia Green Web Foundation.

Nhìn lại những kinh nghiệm triển khai Starlinks vào giáo dục từ Brazil đến châu Phi và Ghana, công nghệ vệ tinh LEO như Starlink hoàn toàn có thể trở thành lớp hạ tầng chiến lược cho giáo dục ở các nước đang phát triển, nhưng chỉ khi chính sách, nội dung, con người và quản trị cộng đồng được đưa vào bàn thiết kế ngay từ đầu, chứ không phải đợi anten lên mái trường rồi mới bắt đầu tính.

Tại hội nghị toàn thể tháng 12/2025 ở Baltimore, Hoa Kỳ, 3GPP chính thức chốt đặc tả Release 19 và chuyển toàn bộ nguồn lực sang Release 20, trong đó trọng tâm là các nghiên cứu nền tảng cho thế hệ mạng 6G. Lộ trình này đặt kỳ vọng Release 21 sẽ là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật 6G chuẩn tắc đầu tiên trên toàn cầu.
Chi phí năng lượng chiếm tới 23% tổng chi phí vận hành của các nhà mạng di động, trong đó trạm gốc một mình ngốn 73% tổng điện năng toàn mạng. Khi mạng 6G chuẩn bị triển khai với quy mô kết nối lớn hơn 5G từ 10 đến 1.000 lần, bài toán năng lượng trở thành thách thức rất lớn của ngành viễn thông.
Nhóm kỹ sư China Unicom chi nhánh Thiên Tân vừa công bố công trình nghiên cứu toàn diện về mạng 6G trên tạp chí kỹ thuật bưu chính viễn thông Trung Quốc số tháng 2/2026, chỉ ra 6 kịch bản điển hình, 15 chỉ tiêu năng lực theo chuẩn ITU và hàng loạt giải pháp kỹ thuật từ sóng milimet đến mạng vệ tinh phi mặt đất (NTN), bề mặt phản xạ thông minh (RIS) có khả năng tái cấu hình môi trường vô tuyến và công nghệ uRLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) bảo đảm độ trễ cực thấp. Toàn bộ hướng nghiên cứu xuất phát từ những vướng mắc thực tế mà mạng 5G chưa tháo gỡ được trong suốt quá trình triển khai thương mại.
Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) cho biết hầu hết cơ quan quản lý của các quốc gia trên thế giới chưa có công cụ quản lý phù hợp để theo kịp đà triển khai của các dịch vụ vệ tinh quỹ đạo thấp LEO kết nối trực tiếp đến người dùng cuối. Sự cách biệt giữa công nghệ và chính sách càng lúc càng lớn, và khi quy định không theo kịp thực tế, hậu quả sẽ tác động thẳng vào quyền lợi người dùng, môi trường đầu tư và chủ quyền số quốc gia.
Tại hội nghị GTC 2026, Nvidia công bố kiến trúc lưới trí tuệ nhân tạo (AI) phân tán địa lý, hợp tác với sáu nhà mạng lớn gồm AT&T, T-Mobile, Comcast, Spectrum, Akamai và Indosat Ooredoo Hutchison để chuyển hóa khoảng 100.000 trung tâm dữ liệu mạng phân tán trên toàn cầu và hơn 100 gigawatt công suất dự phòng thành nền tảng điện toán trí tuệ nhân tạo thời gian thực, đặt mạng viễn thông vào vai trò trung tâm của làn sóng mở rộng trí tuệ nhân tạo thay vì chỉ vận chuyển lưu lượng dữ liệu.
