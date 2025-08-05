7 cụm từ hữu ích giúp cha mẹ xử lý cơn giận dữ của trẻ mà không cần la mắng

Ảnh minh họa: Getty.

Raouda cho rằng những cha mẹ “thực sự giỏi” không phải trừng phạt hay đe dọa con mà dùng ngôn ngữ xoa dịu, công nhận và kết nối. Họ hiểu rằng cơn giận của trẻ là biểu hiện của căng thẳng thần kinh chứ không phải hành vi xấu cần “uốn nắn”.

Dưới đây là 7 cụm từ làm dịu hữu ích được những cha mẹ đồng cảm sử dụng để giúp trẻ cảm thấy an toàn và từ đó vượt qua cơn giận một cách lành mạnh.

1. “Con đang có một cảm xúc rất mạnh. Bố/mẹ ở đây với con.” thay vì: “Đừng khóc nữa!”

Sự hiện diện bình tĩnh của cha mẹ giúp trẻ “mượn” sự ổn định cảm xúc thay vì cảm thấy cô đơn trong cơn bùng nổ.

2. “Bố/mẹ tin con.” thay vì: “Con làm quá rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu.”

Câu nói này mang lại sự công nhận thay vì phủ nhận. Trẻ được tin tưởng sẽ bình tĩnh lại nhanh hơn vì không cần phải “chiến đấu” để được thấu hiểu.

3. “Cảm xúc của con là có lý.” thay vì: “Chuyện nhỏ thôi mà, sao phải buồn?”

Ngay cả khi tình huống có vẻ vụn vặt, trẻ vẫn cần biết rằng cảm xúc của mình là bình thường và dễ hiểu.

4. “Bố/mẹ không giận. Bố/mẹ ở đây để giúp con vượt qua chuyện này.” thay vì “Con làm bố/mẹ bực mình đấy!”

Thay vì làm trẻ cảm thấy bị đe dọa, cha mẹ trấn an và giữ vững ranh giới yêu thương.

5. “Con tức giận cũng không sao. Nhưng bố/mẹ sẽ không để con làm đau mình hay người khác.” thay vì: “Đừng đánh nữa nếu không thì…”

Câu nói này dạy trẻ rằng mọi cảm xúc đều hợp lệ, nhưng hành vi có giới hạn – và những giới hạn đó được thiết lập bằng lòng trắc ẩn.

6. “Cứ từ từ, bố/mẹ không đi đâu cả.” thay vì: “Bình tĩnh lại ngay đi!”

Sự kiên nhẫn này gửi đi thông điệp rằng trẻ không bị bỏ rơi, giúp hệ thần kinh của trẻ hạ nhiệt nhanh hơn.

7. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.” thay vì: “Tự mình giải quyết đi.”

Đây là lời nhắc rằng con không phải đối mặt một mình, và tình yêu thương không biến mất khi con cư xử chưa đúng.

Từ kiểm soát sang kết nối: Cách tiếp cận nuôi dạy mới mẻ

Reem Raouda nhấn mạnh: “Điều làm nên sức mạnh của những câu nói này chính là sự thay đổi tư duy mà chúng đại diện.” Thay vì kiểm soát hành vi, hãy giúp trẻ cảm thấy an toàn để xử lý cảm xúc.

Những cụm từ này có thể không làm tan biến cơn giận ngay lập tức, nhưng chúng gieo nền tảng cho một đứa trẻ biết tin vào cảm xúc của mình, tin tưởng vào người thân, và hiểu rằng tình yêu không có điều kiện.