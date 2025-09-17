Chuyển động số
The Art and Science of LifeWear

Anh Thái

Anh Thái

16:24 | 17/09/2025
Sự kiện diễn ra duy nhất vào tối ngày 15/9 (theo giờ New York) đã giới thiệu những công nghệ mới nhất cùng các dự án quan hệ hợp tác toàn cầu của UNIQLO, với sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt.
Cùng UNIQLO 'tìm lại vẻ đẹp kinh điển'
The Art and Science of LifeWear
"The Art and Science of LifeWear" được tổ chức tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại (MoMA), New York (Mỹ) nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động của UNIQLO tại thị trường Hoa Kỳ, và chủ đề “Nghệ thuật và Khoa học của LifeWear” (The Art and Science of LifeWear) được đồng tổ chức bởi Toray Industries nhằm giới thiệu công nghệ độc quyền này. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các dự án hợp tác quan trọng của UNIQLO trên toàn cầu cũng đã được chia sẻ, trong đó điểm nhấn sự kiện là sự xuất hiện của Cate Blanchett trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu; và công bố nghệ sĩ đương đại KAWS trở thành Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu UNIQLO.

The Art and Science of LifeWear
Từ trái sang phải: Mitsuo Ohya (Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries); Roger Federer; Clare Waight Keller; Tadashi Yanai (Nhà sáng lập thương hiệu UNIQLO, Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing); Cate Blanchett; KAWS; John C. Jay (Chủ tịch Sáng tạo Toàn cầu, Tập đoàn Fast Retailing).

Trong bài phát biểu chính của mình, ông Tadashi Yanai, Nhà sáng lập thương hiệu UNIQLO, Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Hôm nay đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi UNIQLO mở cửa hàng đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2005. Nhân dịp này, tôi vô cùng tự hào khi có thể giới thiệu những giá trị của LifeWear tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) - một biểu tượng của New York và cũng là đối tác gắn bó với UNIQLO hơn mười năm qua. Ngay từ khi thành lập, sứ mệnh của chúng tôi luôn là góp phần tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh của trang phục. Sự phát triển của LifeWear ngày nay chính là thành quả từ mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài với Toray Industries. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Toray để nắm bắt những thay đổi trong phong cách và nhu cầu của khách hàng, mang đến nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới.”

The Art and Science of LifeWear
Tadashi Yanai (Nhà sáng lập thương hiệu UNIQLO) và các khách mời

Ông Mitsuo Ohya, Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries, cũng chia sẻ tại sự kiện rằng: “Toray bắt đầu hợp tác cùng UNIQLO từ năm 1999 và chính thức trở thành đối tác chiến lược từ năm 2006. Mục tiêu chung của chúng tôi là tạo ra trang phục giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Để mang đến những trang phục LifeWear mang tính biểu tượng và được yêu thích trên toàn cầu, chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy tiềm năng công nghệ và chất liệu để tạo ra các giá trị mới cho khách hàng.”

Một tọa đàm đặc biệt cũng đã được tổ chức với sự tham gia của Roger Federer và Cate Blanchett - Hai Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO, dưới sự dẫn dắt của Clare Waight Keller (Giám đốc Sáng tạo của UNIQLO). Đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Cate Blanchett trong vai trò mới kể từ khi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu vào tháng 8 vừa qua. Cuộc trò chuyện xoay quanh góc nhìn độc đáo về LifeWear, từ phong cách, ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác với UNIQLO, đến những dự định và kỳ vọng về tương lai.

Trong phần toạ đàm, Cate Blanchett chia sẻ: “Việc sở hữu những trang phục chất lượng, được tạo ra một cách tỉ mỉ không nên là một điều xa xỉ - và tôi nghĩ đó chính là một phần trong DNA của thương hiệu UNIQLO.”

The Art and Science of LifeWear
UNIQLO công bố bổ nhiệm nghệ sĩ đương đại nổi tiếng KAWS là Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu

Trong phần cuối của chương trình, UNIQLO công bố bổ nhiệm nghệ sĩ đương đại nổi tiếng KAWS là Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu. KAWS cũng đã có bài phát biểu về vai trò mới của mình, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy những sáng kiến nghệ thuật mới tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn cầu cũng như các dự án hợp tác với đối tác bảo tàng. Là Nghệ sĩ Lưu trú của UNIQLO, KAWS sẽ tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm LifeWear trong tương lai, bắt đầu từ bộ sưu tập mùa Thu/Đông 2025.

The Art and Science of LifeWear
The Art and Science of LifeWear
The Art and Science of LifeWear

Sự kiện còn mang đến cơ hội khám phá không gian trải nghiệm tương tác, nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của LifeWear

Sự kiện còn mang đến cơ hội khám phá không gian trải nghiệm tương tác, nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của LifeWear.

The Art and Science of LifeWear
Khu vực “Heart For All

Tại khu vực “Technology For All”, các khách mời có thể tìm hiểu về lịch sử hợp tác giữa UNIQLO và Tập đoàn Toray. Khu vực “Art For All” chia sẻ những bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa UNIQLO và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA). Cuối cùng, là khu vực “Heart For All” nơi thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn trên toàn cầu thông qua trang phục LifeWear.

Uniqlo The Art and Science of LifeWear Bảo tàng nghệ thuật hiện đại (MoMA) Bảo tàng nghệ thuật hiện đại (MoMA), New York. kỷ niệm 20 năm hoạt động của UNIQLO tại thị trường Hoa Kỳ Cate Blanchett nghệ sĩ đương đại KAWS Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu UNIQLO

