Cảnh sát phá đường dây buôn bán trò chơi điện tử giả trị giá 52 triệu đô la ở Ý

Vụ việc được điều tra trong nhiều tháng bởi lực lượng cảnh sát kinh tế Italia, với sự hợp tác của các cơ quan quốc tế, bao gồm Europol và các tổ chức bảo vệ bản quyền trò chơi điện tử. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy một nhóm tội phạm có tổ chức đã sản xuất và phân phối hàng loạt bản sao giả mạo của những tựa game kinh điển từ các hệ máy chơi game như Nintendo NES, Sega Genesis, và Super Nintendo.

Nhóm tội phạm đã lợi dụng cơn sốt sưu tầm các game retro quý hiếm trong những năm gần đây. Các bản game giả mạo được làm tinh vi đến mức khó có thể phân biệt với bản gốc nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Những trò chơi này sau đó được rao bán trên các trang web đấu giá và thị trường trực tuyến với giá rất cao, nhằm vào những người sưu tầm và yêu thích game retro.

Cảnh sát phát hiện hàng ngàn bản game giả đã được bán ra thị trường quốc tế, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tổ chức tội phạm. Các bản game giả được xuất xưởng từ nhiều quốc gia khác nhau trước khi tập kết tại Italia, sau đó mới được phân phối đi khắp thế giới.

Theo một báo cáo từ AFP, chín người ở Ý đã bị bắt vì liên quan đến việc nhập khẩu trái phép các máy chơi trò chơi điện tử như thế này từ Trung Quốc và bán ở châu Âu.

"Khoảng 12.000 máy chơi trò chơi điện tử lưu trữ bất hợp pháp hơn 47 triệu trò chơi điện tử lậu đã bị tịch thu, với giá trị ước tính hơn 47,5 triệu euro (52,5 triệu đô la Mỹ)", cảnh sát nói với AFP.

Con số 52 triệu đô la này có vẻ hơi quá, mặc dù nó phụ thuộc vào cách xét xử chín người bị bắt. 12.000 máy chơi trò chơi điện tử có thể chỉ là một phần nhỏ trong số ước tính đó, phần lớn liên quan đến phần mềm lậu.

Tùy thuộc vào diễn biến của phiên tòa, đây có thể là một vụ án mang tính bước ngoặt liên quan đến tính hợp pháp của việc giả lập và cách xét xử các vụ án xung quanh nó.

Tuy nhiên, một phần lý do dẫn đến vụ bắt giữ là các máy chơi trò chơi điện tử này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, điều này khiến vụ bắt giữ này nổi bật so với các quốc gia khác bán các hệ thống như thế này.