Thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2026, ưu tiên kiểm soát phương tiện cũ

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 15/6, thuộc nhóm chính sách về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. Thành phố xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn nhằm giảm phát thải, kiểm soát chất lượng không khí và thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại các khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Việc kiểm soát phương tiện tập trung vào khung giờ từ 19h đến 24h các ngày cuối tuần tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm.

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại các khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm

Các phương tiện thuộc nhóm ưu tiên vẫn được phép lưu thông. Đối với xe ôm công nghệ và phương tiện kinh doanh vận tải qua ứng dụng, thành phố chưa áp dụng biện pháp cấm hoàn toàn mà khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực. Các nền tảng kết nối vận tải có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016. Thành phố cũng đẩy mạnh các giải pháp phát triển giao thông công cộng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch và hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương tiện.

Mở rộng kiểm soát phương tiện, từng bước siết hoạt động xe chạy nhiên liệu hóa thạch

Từ năm 2027, phạm vi thí điểm vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng sang khu vực Cửa Nam cùng với địa bàn Hoàn Kiếm. Các quy định kiểm soát phương tiện cũng được tăng cường hơn so với giai đoạn trước.

Theo đó, xe máy và mô tô chạy nhiên liệu hóa thạch phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải thông qua các nền tảng công nghệ sẽ không còn được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Với phương tiện cá nhân, thành phố tiếp tục duy trì chính sách vận động người dân giảm sử dụng xe đời cũ, thay thế bằng các phương tiện có mức phát thải thấp hơn.

Hà Nội từng bước siết hoạt động xe chạy nhiên liệu hóa thạch

Đối với phương tiện vận tải, Hà Nội áp dụng các giới hạn cụ thể theo từng nhóm xe. Ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh và một số phương tiện phục vụ cơ quan, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Các trường hợp cần lưu thông trong thời gian hạn chế phải được cơ quan chức năng cho phép.

Xe tải cũng nằm trong diện điều chỉnh. Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trong khi xe từ 2 đến 3,5 tấn và trên 3,5 tấn chủ yếu chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau, trừ trường hợp đặc biệt.

Một điểm mới trong lộ trình năm 2027 là xe tải có tổng trọng lượng trên 3,5 tấn sẽ bị cấm hoàn toàn trong khu vực vùng phát thải thấp. Quy định này nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế nguồn phát thải từ các phương tiện vận tải lớn.

Xe máy xăng không đạt chuẩn khí thải bị cấm tại vành đai 1 từ năm 2028

Từ ngày 1/1/2028, Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Đây là giai đoạn áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo lộ trình, xe máy và mô tô chạy xăng tham gia hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ sẽ không được phép lưu thông trong khu vực này. Đối với phương tiện cá nhân, các xe máy sử dụng xăng không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo quy chuẩn QCVN 99:2025/BNNMT sẽ bị hạn chế hoạt động trong phạm vi vành đai 1.

Hà Nội lùi thời điểm siết xe máy xăng tại vành đai 1

So với phương án từng được đưa ra trước đó, thời điểm áp dụng quy định mới đã được lùi khoảng 18 tháng. Việc điều chỉnh thời gian nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các đơn vị vận tải có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời giúp thành phố hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương tiện.

Với lộ trình từng bước, Hà Nội đặt mục tiêu giảm phát thải giao thông, cải thiện chất lượng môi trường đô thị và hướng tới hệ thống giao thông bền vững hơn trong khu vực trung tâm.