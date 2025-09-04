Kinh tế số
Giao dịch số

Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận

Thế Kiên

Thế Kiên

18:07 | 04/09/2025
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm 4/9 với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát sao động thái mới nhất về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lo ngại lợi nhuận suy giảm tại một số doanh nghiệp lớn.
Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận
Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận. Ảnh minh họa: Getty.

Nhóm cổ phiếu du lịch trở thành điểm trừ lớn nhất trong phiên, giảm 0,9% sau khi hãng hàng không giá rẻ Jet2 công bố dự báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Công ty cho biết thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) trong năm tài chính này nhiều khả năng chỉ đạt dưới mức dự kiến 449 - 496 triệu bảng Anh (tương đương 603 – 666,8 triệu USD).

Nguyên nhân chính đến từ việc khách hàng đặt vé muộn hơn, làm suy giảm khả năng dự báo nhu cầu, trong khi mùa đông vẫn còn nhiều chỗ trống chưa bán được. Để thích ứng, Jet2 thông báo sẽ giảm số ghế mở bán cho mùa tới, đồng thời duy trì chính sách giá cạnh tranh để hút khách.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Jet2 lao dốc hơn 20% trong phiên đầu ngày, trước khi thu hẹp mức giảm còn khoảng 14% vào lúc 8h45 sáng (giờ London).

Châu Á tăng điểm, Phố Wall khởi sắc nhờ công nghệ

Ngoài Jet2, tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi cũng gây thất vọng khi cổ phiếu giảm tới 10%. Nguyên nhân là kết quả nghiên cứu loại thuốc điều trị viêm da mới không đạt như kỳ vọng, theo nhận định của các chuyên gia JPMorgan.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,15% trong phiên giao dịch sớm, trong khi thị trường phân hóa mạnh: CAC 40 của Pháp giảm 0,3%, nhưng DAX (Đức) và FTSE 100 (Anh) lại tăng lần lượt 0,3% và 0,15%.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư vẫn là chính sách thương mại của Mỹ. Sau khi tòa phúc thẩm liên bang tuyên bố phần lớn các mức thuế quan của Trump là bất hợp pháp, Tổng thống Mỹ đã khẩn cấp gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao, yêu cầu ra phán quyết trong tháng 11 tới. Diễn biến này có thể tác động lớn đến triển vọng thương mại toàn cầu và tâm lý thị trường trong những tháng cuối năm.

Các nhà đầu tư Phố Wall cũng chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng công bố vào thứ Sáu. Trước đó, dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân ADP dự kiến cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 75.000 việc làm trong tháng 8, giảm so với 104.000 việc làm của tháng trước. Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể tăng nhẹ, phản ánh phần nào áp lực trên thị trường lao động.

Trước khi thị trường châu Âu mở cửa, các sàn chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng, hưởng lợi từ đà đi lên của cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng điểm, bất chấp những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng kinh tế toàn cầu.

cổ phiếu jet2 jet2 giảm lợi nhuận thị trường chứng khoán châu âu sanofi giảm giá thuế quan donald trump tòa án tối cao mỹ cổ phiếu du lịch Stoxx 600 CAC 40 dax đức ftse 100 phố Wall việc làm mỹ Cổ phiếu công nghệ Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

