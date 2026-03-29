Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Ngày 27/3/2026 tại Hà Nội, chương trình quảng bá nông thực phẩm châu Âu “EU Good Food – Good Life” đã tổ chức họp báo, đánh dấu năm thứ hai triển khai tại thị trường Việt Nam và khẳng định cam kết trong việc quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu cao cấp đến người tiêu dùng Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới truyền thông.

Chương trình do Tổ chức các Nhà sản xuất và sử dụng Lao động trong ngành Công nghiệp Thịt (UPEMI) phối hợp với Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC) triển khai, với sự đồng tài trợ của Liên minh châu Âu (EU), trong giai đoạn 2024–2027.

Đầu bếp Hungazit trình diễn nấu món ăn kết hợp giữa các nguyên liệu châu Âu tươi ngon và các nguyên liệu Việt Nam.

Trong năm thứ hai, chiến dịch tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nông thực phẩm tiêu biểu của châu Âu, bao gồm thịt heo và thịt bò từ Ba Lan, cùng kiwi tươi và đào đóng hộp từ Hy Lạp. Các sản phẩm được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất có trách nhiệm.

Không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá, sự kiện còn mang đến trải nghiệm trực quan thông qua phần trình diễn ẩm thực của Chef Hungazit, kết hợp nguyên liệu châu Âu với phong cách chế biến hiện đại. Qua đó, khách tham dự có cơ hội tiếp cận trực tiếp với hương vị, đặc tính và giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện, bà Jolanta Ciechomska, Quản lý hệ thống QAFP và đại diện UPEMI cho biết chương trình góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa châu Âu và Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất tiếp cận thị trường giàu tiềm năng.

Trong khi đó, ông Gougoulias Konstantinos nhấn mạnh việc Việt Nam mở cửa thị trường cho kiwi châu Âu từ Hy Lạp là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện mở rộng xuất khẩu và đưa các sản phẩm chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động truyền thông, trải nghiệm và kết nối, chương trình “EU Good Food – Good Life” hướng tới nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về các tiêu chuẩn nông nghiệp châu Âu, bao gồm an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phúc lợi động vật.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tiêu dùng chất lượng cao, minh bạch và thân thiện môi trường, các sản phẩm thực phẩm châu Âu được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh không chỉ nhờ thương hiệu mà còn ở hệ giá trị toàn diện.

Bước sang năm thứ hai, “EU Good Food – Good Life” không chỉ tiếp tục mở rộng độ phủ mà còn hướng tới mục tiêu định vị lâu dài các sản phẩm nông thực phẩm châu Âu tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững trong thời gian tới.