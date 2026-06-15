Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến vì vậy khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều. Và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Theo lộ trình quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.

VinaPhone phục vụ khách xác thực thông tin tại điểm giao dịch VNPT Bắc Hà - Lào Cai.

Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc.

Để hỗ trợ khách hàng thuận tiện nhất, VinaPhone hiện cung cấp nhiều kênh xác thực. Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Nhân viên VinaPhone đến từng thôn bản phục vụ khách xác thực thông tin thuê bao.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

VinaPhone khuyến nghị các khách hàng đã nhận được thông báo yêu cầu xác thực nhưng chưa thực hiện cần sớm hoàn tất thủ tục để tránh ảnh hưởng đến quá trình liên lạc và sử dụng dịch vụ. Mọi thắc mắc liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091 hoặc các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất để được hỗ trợ.