Công nghệ số
AI

World Cup 2026 biến AI thành 'cầu thủ thứ 12' ra sao?

Minh Đức

Minh Đức

09:57 | 25/05/2026
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World Cup 2026 mở ra giai đoạn mới cho bóng đá hiện đại khi trí tuệ nhân tạo bước khỏi vai trò hỗ trợ kỹ thuật để tham gia trực tiếp vào mọi lớp vận hành của giải đấu. Từ phân tích chiến thuật, điều hành sân vận động, xử lý việt vị, cá nhân hóa trải nghiệm khán giả cho tới xe tự lái và robot an ninh, AI phủ kín giải bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách chưa từng xuất hiện trước đây. Đằng sau những màn trình diễn công nghệ ấy còn phản ánh cuộc cạnh tranh dữ liệu khốc liệt giữa các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong ngành thể thao trị giá hàng nghìn tỷ USD.
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AI bước vào trung tâm trận đấu

World Cup 2026 tại United States, Canada và Mexico đánh dấu lần đầu FIFA triển khai AI theo mô hình xuyên suốt toàn bộ giải đấu. Quy mô 48 đội tuyển cùng 104 trận đấu buộc ban tổ chức xây dựng hạ tầng xử lý dữ liệu ở cấp độ mới. Trọng tâm của hệ thống nằm ở Football AI Pro do Lenovo phát triển.

Nền tảng này xử lý hơn 2.000 chỉ số bóng đá khác nhau, từ pressing, tốc độ chuyển trạng thái, quãng di chuyển cho tới cấu trúc đội hình theo thời gian thực. Mỗi đội tuyển sở hữu mô hình AI riêng phục vụ phân tích chiến thuật bằng video mô phỏng 3D. Ban huấn luyện không còn xem lại trận đấu theo kiểu truyền thống. Họ nhận mô phỏng số hóa từng pha bóng, từng khoảng trống chiến thuật cùng dự đoán xác suất hiệu quả trước đối thủ tiếp theo.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng “dân chủ hóa dữ liệu”. Trước giai đoạn 2018, các liên đoàn giàu tiềm lực tài chính thường xây dựng hệ thống phân tích riêng, tạo khoảng cách lớn với nhóm đội bóng nhỏ. AI giúp FIFA đưa kho dữ liệu chung tới mọi đội tuyển tham dự. Đội tuyển có ngân sách hạn chế giờ đây vẫn tiếp cận hệ thống phân tích ngang cấp các nền bóng đá hàng đầu.

World Cup 2026 sẽ chủ yếu được vận hành bằng AI. Ảnh: LinkedIn
World Cup 2026 sẽ chủ yếu được vận hành bằng AI. Ảnh: LinkedIn

Tuy nhiên, lợi thế công nghệ chưa biến mất hoàn toàn. AI chỉ tạo nền tảng chung, còn hiệu quả phụ thuộc năng lực khai thác dữ liệu của từng ban huấn luyện. Đội ngũ phân tích giỏi vẫn tạo khoảng cách lớn nhờ khả năng đọc dữ liệu nhanh hơn đối thủ. Điều này khiến World Cup 2026 không đơn thuần xoay quanh kỹ năng cầu thủ, mà còn phản ánh sức mạnh vận hành dữ liệu phía sau đường biên.

FIFA đồng thời nâng cấp mạnh công nghệ VAR và việt vị bán tự động SAO. Hệ thống mới sử dụng điện toán biên thay cho mô hình xử lý đám mây truyền thống. Dữ liệu từ hàng nghìn camera và cảm biến được xử lý trực tiếp ngay tại sân vận động nhằm giảm độ trễ khi đưa quyết định.

Công nghệ Hawk-Eye tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Hệ thống thị giác máy tính ghép nhiều góc quay tốc độ cao để dựng mô hình 3D theo thời gian thực. Trọng tài không chỉ xem lại video, AI còn tự động phân tích vị trí cầu thủ, hướng bóng di chuyển và khả năng phạm lỗi trước khi gửi cảnh báo hỗ trợ.

Một thay đổi khác nằm ở công nghệ “digital avatar”. FIFA quét cơ thể cầu thủ trong khoảng một giây để tạo mô hình 3D chính xác. Dữ liệu này hỗ trợ xác định việt vị với sai số cực thấp, đồng thời giúp khán giả hiểu rõ quyết định VAR qua mô phỏng trực quan thay vì chỉ nhìn vạch kẻ trên màn hình.

World Cup 2026 vận hành như một đô thị số

World Cup 2026 không dừng ở sân cỏ. FIFA cùng các đối tác công nghệ biến 16 sân vận động đăng cai thành hệ sinh thái số hoàn chỉnh. Mỗi sân có bản sao kỹ thuật số riêng nhằm theo dõi di chuyển đám đông, phân tích mật độ khán giả và hỗ trợ kiểm soát an ninh theo thời gian thực.

Dữ liệu sức khỏe cầu thủ cũng liên tục đồng bộ từ thiết bị đeo thông minh. Hệ thống AI phát hiện dấu hiệu quá tải thể lực hoặc nguy cơ chấn thương ngay trong trận đấu. Điều này tạo khác biệt lớn trong bối cảnh lịch thi đấu World Cup 2026 kéo dài với mật độ dày hơn trước.

Khán giả trở thành nhóm hưởng lợi trực tiếp từ cuộc cách mạng dữ liệu này. Người xem tại sân có thể nhận phân tích chiến thuật theo thời gian thực qua thiết bị di động, tùy chọn góc quay riêng hoặc theo dõi thống kê cá nhân của cầu thủ yêu thích. Trải nghiệm xem bóng đá dần chuyển sang mô hình tương tác sâu thay vì chỉ quan sát thụ động.

Apple Sports cập nhật thông tin World Cup 2026 tại Việt Nam
Apple Sports cập nhật thông tin World Cup 2026 tại Việt Nam

Theo ước tính của SanDisk, World Cup 2026 tạo ra hơn 90 petabyte dữ liệu, cao gấp 45 lần World Cup 2022 tại Qatar. Bank of America Global Research thậm chí dự báo tổng lượng dữ liệu có thể chạm mốc hai exabyte nếu tính cả mạng xã hội, video 4K và hoạt động số của người hâm mộ.

Con số ấy cho thấy bóng đá hiện đại chuyển dịch mạnh sang mô hình kinh tế dữ liệu. Trước đây, bản quyền truyền hình giữ vai trò nguồn thu chủ lực. World Cup 2026 mở thêm cuộc đua khai thác dữ liệu hành vi người dùng, dữ liệu cảm biến và phân tích tương tác số theo quy mô toàn cầu.

Ngoài sân cỏ, đội quân xe tự lái cũng phủ rộng nhiều thành phố đăng cai. Waymo triển khai dịch vụ tại nhiều địa điểm ở Mỹ nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của người hâm mộ. Boston Dynamics cùng Hyundai đưa robot hình người Atlas và robot bốn chân Spot vào hỗ trợ hậu cần, an ninh và tương tác khán giả.

Bóng đá vốn gắn với cảm xúc bản năng, tiếng hò reo và khoảnh khắc khó đoán. AI không xóa bỏ những yếu tố ấy. Trái lại, World Cup 2026 cho thấy công nghệ đang tái định nghĩa cách con người tiếp cận thể thao. Quyết định chiến thuật, trải nghiệm sân vận động, phân tích trận đấu hay vận hành giao thông đều dịch chuyển sang mô hình dữ liệu thời gian thực.

Khi FIFA biến dữ liệu thành “tài sản trung tâm” của World Cup, giải đấu năm 2026 nhiều khả năng trở thành cột mốc định hình tương lai ngành thể thao toàn cầu trong nhiều năm tiếp theo.

AI World Cup 2026 Công nghệ VAR FIFA World Cup 2026 AI bóng đá điện toán thể thao Hawk-Eye công nghệ giám sát trận đấu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026