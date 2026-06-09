GLC 350e 4MATIC dự kiến ra mắt cuối năm, lần đầu đưa công nghệ hybrid cắm sạc lên dòng GLC

Sự xuất hiện của GLC 350e 4MATIC được xem là bước nâng cấp quan trọng của dòng SUV hạng sang cỡ trung, đồng thời giúp mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp hơn với các đối thủ như BMW X3 hay Lexus RX.

Theo thông tin từ hệ thống đại lý, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất trong dải sản phẩm GLC tại Việt Nam. Mức giá dự kiến của xe nằm ở khoảng trên 3 tỷ đồng. Nếu được phân phối chính thức, đây sẽ là lần đầu tiên khách hàng trong nước có lựa chọn GLC sử dụng công nghệ lai điện cắm sạc, thay vì chỉ có các phiên bản động cơ xăng truyền thống.

GLC 350e 4MATIC dự kiến ra mắt cuối năm 2026. Ảnh: Mercedes-Benz

GLC 350e 4MATIC kết hợp động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với một mô-tơ điện. Khối động cơ xăng tạo ra công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện bổ sung thêm 136 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Khi vận hành cùng nhau, hệ thống đạt tổng công suất 313 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 9 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC. Cấu hình này giúp GLC 350e vừa duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ của một mẫu SUV cao cấp, vừa giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhờ khả năng sử dụng điện trong nhiều điều kiện di chuyển.

Khả năng chạy điện hơn 100 km tạo lợi thế trong phân khúc SUV hạng sang

Điểm đáng chú ý nhất trên Mercedes-Benz GLC 350e nằm ở cụm pin dung lượng lớn. Theo thông số công bố tại một số thị trường, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện trong khoảng 87-131 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Với phạm vi hoạt động này, GLC 350e có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị mà không cần sử dụng động cơ xăng. Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc sử dụng các trạm sạc công cộng để khai thác tối đa khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe.

GLC 350e 4MATIC có phạm vi chạy điện lên đến 100 km. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz cũng trang bị khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 60 kW. Công nghệ này cho phép nạp pin từ mức 10% lên 80% trong khoảng 20 phút. Ngoài ra, xe vẫn hỗ trợ sạc AC thông qua cổng sạc tiêu chuẩn.

So với các đối thủ cùng tầm giá, công nghệ PHEV giúp GLC 350e tạo ra sự khác biệt. BMW X3 tại Việt Nam hiện chủ yếu tập trung vào các phiên bản sử dụng động cơ xăng, trong khi mẫu xe điện iX3 thuộc nhóm sản phẩm hoàn toàn khác. Lexus RX dù có phiên bản hybrid nhưng vẫn sử dụng công nghệ hybrid tự sạc (HEV), không cho phép người dùng chủ động nạp điện từ bên ngoài.

Trang bị dự kiến tương đồng GLC 300, bổ sung thêm trải nghiệm công nghệ

Ngoài hệ truyền động mới, Mercedes-Benz GLC 350e được dự đoán sẽ giữ nhiều trang bị cao cấp tương tự phiên bản GLC 300 đang bán tại Việt Nam.

Ở ngoại thất, xe có thể tiếp tục sử dụng gói thiết kế AMG Line, hệ thống đèn Digital Light, mâm xe kích thước 20 inch cùng nhiều chi tiết thể thao. Tuy nhiên, Mercedes-Benz có thể bổ sung một số dấu hiệu nhận diện riêng để phân biệt phiên bản PHEV với các bản động cơ xăng.

GLC 350e 4MATIC có thể sẽ một số thay đổi nhỏ ở ngoại hình so với GLC 300. Ảnh: Mercedes-Benz. Ảnh: Mercedes-Benz

Bên trong khoang lái, GLC 350e nhiều khả năng được trang bị màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch tích hợp hệ thống MBUX thế hệ mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cũng có thể hiển thị thêm thông tin về mức pin, phạm vi vận hành bằng điện và chế độ hoạt động của hệ thống hybrid.

Các tiện nghi cao cấp dự kiến bao gồm hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền nội thất 64 màu, sạc điện thoại không dây và nhiều chi tiết hoàn thiện cao cấp.

GLC 350e nhiều khả năng được trang bị màn hình trung tâm 11,9 inch tích hợp hệ thống MBUX. Ảnh: Mercedes-Benz

Về an toàn, GLC 350e có thể tiếp tục sở hữu gói hỗ trợ lái hiện đại gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động giảm va chạm, hỗ trợ đỗ xe chủ động và camera 360 độ.

Việc bổ sung phiên bản GLC 350e 4MATIC cho thấy Mercedes-Benz đang đẩy mạnh xu hướng điện hóa trong phân khúc xe sang tại Việt Nam. Với khả năng vận hành bằng điện trên quãng đường dài, công suất cao và nhiều công nghệ mới, mẫu SUV này có thêm lợi thế để cạnh tranh trong nhóm xe hạng sang trên 3 tỷ đồng.