Khai mạc Hội sách Đất Tổ 2026: Lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức

Khai mạc Hội sách Đất Tổ năm 2026 và trưng bày tư liệu

Sự kiện khai mạc Hội sách Đất Tổ năm 2026 và trưng bày tư liệu “Kết nối tri thức số” nằm trong chuỗi hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4).

Khai mạc Hội sách Đất Tổ năm 2026

Chương trình diễn ra từ ngày 17/4 đến 24/4/2026 tại Thư viện tỉnh, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ban tổ chức xác định đây là hoạt động trọng tâm nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập lành mạnh và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, khẳng định các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa văn hóa đọc đi vào chiều sâu. Các mô hình như thư viện thân thiện trong trường học, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ và hoạt động luân chuyển sách về cơ sở đã giúp người dân, đặc biệt là học sinh, tiếp cận tri thức thuận lợi hơn. Nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng đọc trong môi trường số cũng được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hội sách năm nay giới thiệu hàng nghìn đầu sách và tư liệu có giá trị, phản ánh toàn diện lịch sử, văn hóa, con người và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ cũng như khu vực miền núi phía Bắc. Không gian trưng bày được thiết kế khoa học, tạo điều kiện để bạn đọc dễ dàng tiếp cận và lựa chọn tài liệu phù hợp.

Hội sách Đất Tổ năm 2026 giới thiệu hàng nghìn đầu sách và tư liệu có giá trị

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Bên cạnh sách in, ban tổ chức triển khai nhiều giải pháp thư viện số, ứng dụng công nghệ đọc đa nền tảng, giúp người tham dự trải nghiệm các hình thức tiếp cận tri thức mới. Việc tích hợp công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ, đồng thời thu hút độc giả trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, hội sách còn tổ chức nhiều chương trình tương tác như giới thiệu ấn phẩm mới, vẽ tranh theo sách, hoạt động STEM, trò chơi dân gian và hướng dẫn kỹ năng đọc. Các hoạt động này tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn, giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng tự học.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu kể chuyện theo sách với chủ đề “Những người anh hùng tuổi thiếu niên” thu hút sự tham gia của nhiều trường học trên địa bàn. Thông qua các phần trình bày, học sinh tái hiện những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện. Ban tổ chức đánh giá hoạt động này góp phần truyền cảm hứng học tập và bồi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Nhiều học sinh tham quan gian trưng bày tại Hội sách Đất Tổ năm 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng sách và xây dựng tủ sách cộng đồng cho 5 xã trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm bổ sung nguồn tài liệu tại cơ sở, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng khó khăn, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân.

Theo đánh giá của ngành văn hóa, việc đưa sách về cơ sở là giải pháp thiết thực để hình thành thói quen đọc trong cộng đồng. Cùng với đó, các mô hình không gian đọc như thư viện cộng đồng, thư viện trường học và các chương trình luân chuyển sách đã góp phần đưa tri thức đến gần hơn với đời sống xã hội.

Việc tổ chức Hội sách Đất Tổ gắn với các sự kiện lớn của tỉnh như Giỗ Tổ Hùng Vương tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Thông qua hoạt động này, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa Đất Tổ, đồng thời khẳng định vai trò của tri thức trong phát triển bền vững.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, Hội sách Đất Tổ 2026 trở thành không gian hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động trải nghiệm. Học sinh có cơ hội tiếp cận tri thức ngoài sách giáo khoa, rèn luyện kỹ năng đọc, nghiên cứu và sáng tạo.

Từ thành công của các kỳ tổ chức trước, Hội sách Đất Tổ năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển con người toàn diện. Việc kết hợp giữa trưng bày tư liệu, hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ cho thấy hướng đi phù hợp của Phú Thọ trong việc phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ mới.