Diễn viên trẻ và 'sân khấu thứ hai' thời kỳ công nghệ số

Hoàng Trà

Hoàng Trà

11:00 | 12/09/2025
Giữa nhịp sống hiện đại cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, nhiều nghệ sĩ trẻ không còn bó hẹp mình trong một không gian sáng tạo duy nhất. Bên cạnh sân khấu, phim trường, họ chủ động mở rộng hoạt động nghệ thuật trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm những “sân khấu thứ hai” để kết nối với công chúng.
Diễn viên trẻ Nguyễn Thị Vân Anh hiện thuộc biên chế nhà hát Kịch Công An Nhân dân

Diễn viên trẻ Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 2000, quê Phú Thọ), Nhà hát Kịch Công an Nhân dân là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu cho xu hướng ấy. Giữa nhịp sống hiện đại cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, nhiều nghệ sĩ trẻ không còn bó hẹp mình trong một không gian sáng tạo duy nhất.

Bên cạnh sân khấu, phim trường, họ chủ động mở rộng hoạt động nghệ thuật trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm những “sân khấu thứ hai” để kết nối với công chúng. Diễn viên trẻ Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 2000, quê Phú Thọ), Nhà hát Kịch Công an Nhân dân là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu cho xu hướng ấy.

Vốn được biết đến là một diễn viên trẻ giàu đam mê với nghệ thuật truyền thống, Vân Anh luôn nghiêm túc và bền bỉ với nghề diễn. Song song với công việc biểu diễn, cô còn âm thầm xây dựng một chương trình radio tâm sự trên các nền tảng số – nơi cô lựa chọn giọng nói và sự lắng nghe làm phương tiện kết nối con người.

Một góc làm việc hàng ngày của Vân Anh khi chuẩn bị lên sóng

Không ồn ào, không chạy theo xu hướng giải trí nhanh, kênh radio của Vân Anh dần thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là những người đang đối diện với áp lực cuộc sống, những trăn trở trong tình yêu và các mối quan hệ. Với chất giọng ấm áp, cách dẫn chậm rãi và giàu cảm xúc, chương trình trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thính giả tìm đến sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đáng chú ý, sau quá trình kiên trì xây dựng nội dung, đến nay các nền tảng số của Vân Anh đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi, trong đó nhiều video và số phát sóng radio đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Những con số ấy không đến từ nội dung giật gân, mà được tạo dựng từ sự chân thành, chiều sâu cảm xúc và tinh thần lắng nghe – yếu tố ngày càng được giới trẻ trân trọng trong đời sống số.

Một điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng cho kênh radio của Vân Anh chính là việc cô trở thành người kết nối cảm xúc cho nhiều cặp đôi. Có không ít trường hợp những người trong cuộc không còn khả năng liên lạc trực tiếp với nhau vì hiểu lầm, khoảng cách hay biến cố. Thông qua những lá thư, lời nhắn gửi ẩn danh, Vân Anh đóng vai trò là người “gửi hộ” những tâm sự còn dang dở, giúp cảm xúc được cất lên theo cách nhẹ nhàng và nhân văn nhất.

Một buổi phát sóng trên nền tảng số của Vân Anh

Điều đáng chú ý là kênh radio của Vân Anh không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ câu chuyện cá nhân, mà còn trở thành không gian kết nối cho nhiều cặp đôi. Trong đó, có không ít trường hợp những người trong cuộc không còn khả năng liên lạc trực tiếp với nhau. Thông qua những lá thư, lời nhắn gửi ẩn danh, Vân Anh đóng vai trò là người “gửi hộ” những tâm sự chưa kịp nói, những cảm xúc còn dang dở.

Bằng sự tinh tế và chừng mực, cô lựa chọn ngôn từ nhẹ nhàng, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là giúp cảm xúc được cất lên đúng lúc. Đôi khi, chính một lời nhắn được truyền tải bằng giọng nói đủ bình tĩnh, đủ chân thành ấy lại trở thành sợi dây hàn gắn, giúp các cặp đôi tìm lại sự thấu hiểu, hoặc ít nhất là khép lại một mối quan hệ trong sự bình yên.

Để có được sự lan tỏa đó, phía sau là hành trình kiên trì và nghị lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Không có ê-kíp lớn hay chiến lược truyền thông bài bản ngay từ đầu, Vân Anh tự mình học hỏi từ khâu xây dựng nội dung, viết kịch bản, thu âm đến việc duy trì tương tác với thính giả. Có những giai đoạn vừa tập luyện, biểu diễn dày đặc tại Nhà hát, vừa tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho các số phát sóng.Với Vân Anh, radio không phải là “nghề tay trái” mang tính thời vụ, mà là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự nghiêm túc, trách nhiệm và thấu cảm. Cũng như trên sân khấu kịch, cô coi mỗi câu chuyện được gửi về là một “vai diễn” đặc biệt, cần được lắng nghe và trân trọng.

Từ ánh đèn sân khấu đến không gian số, Vân Anh đang cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ linh hoạt, biết tận dụng công nghệ để lan tỏa những giá trị nhân văn. Trong thời đại mà sự kết nối đôi khi trở nên mong manh, những “sân khấu thứ hai” như kênh radio của cô không chỉ mở rộng cơ hội sáng tạo cho nghệ sĩ, mà còn góp phần mang lại sự đồng cảm, chữa lành và gắn kết cho cộng đồng.

