Lừa đảo trực tuyến: Một phụ nữ mất 5 tỷ VND do lệnh bắt giữ hình sự giả mạo

Lệnh bắt giữ giả mà kẻ lừa đảo gửi cho nạn nhân để lừa - Ảnh: H.B.

Vào ngày 8-8, Cảnh Sát An Ninh Mạng và Đối Phó Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (Công An Đà Nẵng) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc được chị N.T.T.H. (36 tuổi, ngụ Đà Nẵng) tố cáo về việc bị lừa đảo và mất tài sản.

Theo chia sẻ của nạn nhân, vào tháng 7-2023, một đối tượng tự nhận là cán bộ Công An quận Hải Châu đã dùng thủ đoạn đe dọa để ép chị H. thừa nhận tham gia và hợp tác với một nhóm rửa tiền và buôn bán ma túy.

Đối tượng này yêu cầu chị H. phải cung cấp thông tin về lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng, cũng như số tiền trong tài khoản.

Sau khi đối tượng có đủ thông tin, họ đã tạo ra một văn bản giả mạo mang tên "Lệnh Bắt Giữ Hình Sự và Phong Tỏa Tài Sản" từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao. Tiếp đó, chúng đe dọa chị H. không được tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Lo sợ và bị ám ảnh bởi tình hình, chị H. đã tuân theo hướng dẫn và cài đặt một ứng dụng có tên "Phần Mềm Bảo Mật" với biểu trưng của Bộ Công an. Tuy nhiên, thực tế đằng sau ứng dụng này là một loại mã độc, dùng để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Khi chị H. đã tuân thủ thủ đoạn, tên lừa đảo đã chiếm quyền kiểm soát điện thoại của chị và rút sạch số tiền 5 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát An ninh Mạng và Đối phó Tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công An TP Đà Nẵng đã cảnh báo nhiều lần về màn đánh lừa giả danh Công An, Viện Kiểm Sát, và Tòa Án qua điện thoại để tiến hành lừa đảo, nhưng vẫn có những người vẫn bị rơi vào bẫy.

Gần đây, các thủ đoạn đã ngày càng tinh vi hơn khi yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng với logo của Bộ Công an, nhưng ứng dụng này thực tế chứa đựng mã độc.

Các cơ quan chức năng đã khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho những người lạ, đặc biệt là không nên tuân theo yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt những ứng dụng đáng ngờ.