Nguồn: Tuổi trẻ

Ngày 23/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức phát động Chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến". Theo Cục An toàn thông tin, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm, với sự gia tăng 64,78% so với cùng kỳ năm trước và tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Cục An toàn thông tin cho biết, có 3 nhóm lừa đảo chính đang hoạt động trên không gian mạng Việt Nam, bao gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra như thông báo khóa sim, giả danh nhân viên y tế, dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa, bẫy tìm cảm, đầu tư tài chính,... nhắm vào các đối tượng khác nhau trong xã hội.

Một số hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng, người dân cần cảnh giác.

Cụ thể, nhóm người cao tuổi là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề, với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên. Trẻ em cũng là một nhóm đối tượng dễ bị dẫn dụ trên mạng, với 3 hình thức lừa đảo. Sinh viên, thanh niên và các đối tượng công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng cũng là mục tiêu của 13 và 19 hình thức lừa đảo tương ứng.

Theo Cục An toàn thông tin, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng là do nhận thức của người sử dụng vẫn còn hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, ngoài các giải pháp kỹ thuật, Cục An toàn thông tin nhận thấy rằng việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng để trang bị cho mỗi cá nhân kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.