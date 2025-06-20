'Con đường tương lai' khởi động Tập 2 với chiến lược quốc gia phù hợp xu thế toàn cầu

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường kết hợp với Sàn văn hóa Học và Đọc Việt Nam, NXB Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học Đánh giá tập 1 và định hướng tập tiếp theo của dự án sách “Con đường tương lai”.

Tham dự hội thảo có nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như: GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái, GS Lê Văn Lan, nhà văn Phùng Văn Khai…

Con đường tương lai là dự án sách do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn thực hiện, với sự phối hợp của rất nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu. Vừa ra mắt vào tháng 4/2025 cuốn sách đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà nghiên cứu và độc giả.

Nhà thơ Bằng Việt phát biểu tại hội thảo.

Tập 1 của dự án sách “Con đường tương lai” là nỗ lực xây dựng một tư tưởng phát triển quốc gia theo tinh thần Khai mở - Nhân văn - Bền vững.

Cuốn sách đã đề xuất các khung tư duy và chiến lược phát triển để giúp Việt Nam thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, biến động công nghệ và khủng hoảng sinh thái toàn cầu.

Những trọng điểm tư tưởng gồm; Khẳng định vai trò trung tâm của con người, văn hóa và tri thức trong phát triển bền vững; Đặt Việt Nam vào dòng chảy toàn cầu với tầm nhìn tương lai mở, nhưng có bản sắc riêng; Thúc đẩy cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số có định hướng nhân văn; Cảnh báo các nguy cơ về môi trường, bất bình đẳng, và sự thoái hóa tư duy trong thời đại công nghệ.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã dành thời gian đánh giá, nhận xét thấu đáo về cuốn sách đồ sộ này. GS.TSKH học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao cuốn sách vì không chỉ phân tích về những quyết sách, đưa ra những dự báo, cảnh báo mà còn thể hiện sự tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc.

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, tác giả dự án sách "Con đường tương lai" chia sẻ về tập 2.

Theo ông, đây cũng chính là chìa khóa để giúp người trẻ chinh phục mọi thử thách. Ông kỳ vọng, dự án sách "Con đường tương lai" khi hoàn thành nhiều tập sẽ không chỉ đơn thuần là một tác phẩm luận bàn về văn hóa, kinh tế hay khoa học xã hội, giáo dục và môi trường mà là một hệ thống tư duy mới, hài hòa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”

Nhà thơ Bằng Việt nhận định, cuốn sách cung cấp các sự kiện và hiện tượng của thực tiễn đa dạng, phong phú một cách cân bằng, không thiên vị; cùng đứng ở tư thế đón nhận của độc giả với sự phân tích trọn vẹn mọi lý lẽ của người trong cuộc nhưng không vội vàng bộc lộ chủ kiến.

"Tôi đánh giá đây là một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tuy nhiên, nên điều chỉnh tỷ lệ các phần để bố cục cân đối và hài hòa hơn", Nhà thơ Bằng Việt nhấn mạnh.

Về định hướng trọng tâm cho Tập 2, nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, dự kiến sẽ đào sâu các điển hình và câu chuyện thực tế, để làm sáng rõ tính khả thi của các khung tư duy đã đề xuất; Mở rộng chiều sâu nhân văn của phát triển, với những trải nghiệm ký sự, văn hóa, con người; Tập trung vào các chủ đề như: kinh tế bền vững ở nông thôn và thành thị, bản sắc văn hóa trong chuyển đổi số, vai trò của các mô hình kinh tế mới (hợp tác xã điện tử, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm…); Tiếp tục phát triển hệ tư tưởng mở, có khả năng đối thoại và hội nhập với các trường phái tư tưởng quốc tế, nhằm góp phần hình thành học thuật tư tưởng cho Việt Nam và toàn cầu.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu.

Con đường tương lai - Tập 2 cũng sẽ phân tích sâu sắc về tư tưởng về thực hành tiết kiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của việc triệt để tiết kiệm từ khâu tư duy, tổ chức đến hành động. Tiết kiệm không chỉ là tiết giảm chi phí, mà còn là tránh lãng phí trong vận hành thể chế, trong cách tổ chức nền kinh tế, trong mô hình quản lý xã hội từng bước hình thành nên tư tưởng “Tiết kiệm thể chế và quản trị quốc gia thông minh”

Để khởi động Dự án sách Con đường tương lai tập 2, Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn chọn Pháp và Thụy Điển làm hai điểm đến đầu tiên là hai quốc gia có nhiều bài học quý về mô hình xã hội, quản trị nhà nước, cải cách thể chế và phát triển bền vững mà Việt Nam có thể tham khảo trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.