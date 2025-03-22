Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam 2025 nhằm chào mừng 79 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2025) và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bảo tập thể dục cũng như rất nhiều ngày Lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025.

Đặc biệt, tại sự kiện này, Ban Tổ chức tiến hành Lễ công bố, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho vận động viên Lê Văn Công và huấn luyện viên Lê Quang Thái.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam không chỉ là sự kiện có ý nghĩa nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, mà còn là dịp ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của Thể thao Việt Nam trong suốt 79 năm qua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành, phẩn đấu hoàn thành các nhiệm quan trọng đã đề ra trong năm 2025.

Trong số những gương mặt vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp cho thể thao nước nhà, việc các nhà báo trong cả nước bầu chọn ra các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024 đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong luyện tập và thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên và đội thể thao tiêu biểu nhằm cống hiến cho sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà.

Căn cứ vào kết quả của Cuộc bầu chọn, tại Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” lần này, đã có 10 vận động viên (xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Trần Quyết Chiến (billiards), Nguyễn Thị Bích Tuyền (bóng chuyền), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Hà Thị Linh (boxing), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung); 5 huấn luyện viên (Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền), Nguyễn Việt Hòa (billiards), Nguyễn Đình Hoàng (futsal nữ), Lưu Văn Hoàn (canoeing) & Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 đội thể thao tiêu biểu (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đội tiếp sức điền kinh nữ 4x400m), 5 vận động viên thể thao người khuyết tật và 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật được trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho VĐV Lê Văn Công

Cùng với các giải thưởng thường niên, năm nay, Ban Tổ chức phối hợp với Tiktok mở cổng cho người hâm mộ bầu chọn gồm 3 hạng mục dành riêng trên nền tảng số gồm: Vận động viên được yêu thích nhất trên TikTok; Đội thể thao được yêu thích nhất trên TikTok; Cầu thủ bóng đá được yêu thích nhất trên TikTok. Đây là lần đầu tiên một hạng mục bình chọn thể thao hoàn toàn trên nền tảng số được tổ chức - nơi người hâm mộ có thể trực tiếp ủng hộ thần tượng của mình bằng những lượt bình chọn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam - chia sẻ: "TikTok tự hào đồng hành cùng Ban Tổ chức Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam 2025 ở các hạng mục bình chọn này. Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dùng cho thấy sức lan tỏa của thể thao và tinh thần vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa, kết nối cộng đồng nhiều hơn nữa trên nền tảng để đóng góp vào hoạt động chung của thể thao nước nhà”.

Trong suốt chiều dài lịch sử gần 8 thập kỷ qua, Thể thao Hà Nội luôn là ngọn cờ đầu, tiên phong trong các phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như luôn là 1 trong 2 đơn vị đứng đầu cả nước về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao.

Trong năm 2024, các vận động viên, huấn luyện viên Thủ đô tiếp tục có rất nhiều đóng góp cho Thể thao nước nhà trên các đấu trường. Để vinh danh những gương mặt nổi bật nhất của thể thao Hà Nội trong năm qua, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định trao tặng bằng khen cho 29 huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và Cục trưởng Cục thể dục thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể đạt danh hiệu

Cũng tại Chương trình, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát động hưởng ứng SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cảm thấy vinh dự được có mặt trong Ngày Vinh quang Thể thao Việt Nam 2025: “Buổi lễ tôn vinh sự cổng hiến, kiên trì và những thành tích nổi bật của các vận động viên Việt Nam. Thái Lan tự hào đăng cai SEA Games lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tinh Songkhla. Thái Lan cam kết mang đến một trải nghiệm thể thao đẳng cấp thế giới, đảm bảo cơ sở vật chất hàng đầu, cơ sở hạ tầng bền vững và sự chào đón nồng nhiệt đối với các vận động viên và du khách. Qua thể thao, chúng ta có thể tăng cường hợp tác khu vực, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai về sự đồng điệu về tâm hồn”.

Một hoạt động có ý nghĩa khác nhân dịp chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam là Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân”. Năm nay tròn 25 năm Cuộc vận động và 10 năm Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân. Trong những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” đã thu hút được sự tham gia của hàng triệu người dân, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước, tạo nên bầu không khí vui tươi, phẫn khởi của nhân dân. Gần 1.000 đại biểu, khách mời, huấn luyện viên, vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.