Zing MP3 góp mặt trong bảng xếp hạng App Store 2022

Bảng xếp hạng cũng quy tụ những ứng dụng quen thuộc với người dùng Việt Nam như Facebook, Instagram, TikTok (mạng xã hội), Zalo, Messenger, Telegram Messenger (công cụ liên lạc, nhắn tin), Google, Google Maps (tiện ích tra cứu), PC-COVID, Sổ sức khỏe điện tử (công cụ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia)…

Zing MP3 là ứng dụng nghe nhạc duy nhất ghi danh trong bảng xếp hạng tổng kết năm 2022 của App Store.

Zing MP3 là ứng dụng nghe nhạc hiện đang được 28 triệu người Việt tin dùng. Nền tảng này sở hữu kho nhạc đa dạng và khổng lồ, có trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.

Với lượng người dùng đông đảo, các ca khúc nhạc Việt đình đám phát hành trên Zing MP3 đều đạt đến hàng chục và trăm triệu lượt nghe, vượt bậc so với những dịch vụ nhạc số quốc tế.

Trong năm 2022, nhiều bản hit Vpop bội thu số liệu nghe nhạc ấn tượng trên nền tảng này như Chạy về khóc với anh của Erik (75 triệu lượt nghe), Vì mẹ anh bắt chia tay của Miu Lê & Karik (57 triệu lượt nghe), Waiting for you của MONO & Onionn (34 triệu lượt nghe), Có chơi có chịu của Karik & Only C (30 triệu lượt nghe).

Với lượng người dùng lớn, Zing MP3 giúp sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt tiếp cận hiệu quả đến khán giả đại chúng.

Zing MP3 cũng hợp tác với nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế bản quyền tại Việt Nam, trong đó có thể kể đến các đối tác âm nhạc nổi bật như Universal Music Group, Sony Music Entertainment, YG Entertainment, SM Entertainment, Kakao M, The Orchard, Monstercat, The Beggars Group, EMPIRE, FUGA…

Bên cạnh kho nội dung, nền tảng này cũng liên tục nâng cấp tính năng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Điển hình như việc Zing MP3 tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Kiki. Người dùng có thể ra lệnh mở nhạc bằng chính giọng nói của mình, thay vì gõ phím trên thanh tìm kiếm như trước đây.