COMPUTEX 2024: Kingston bứt phá giới hạn cùng bộ nhớ DDR5 và ứng dụng AI mới

Cũng trong sự kiện này, Kingston sẽ chính thức ra mắt một loạt các sản phẩm công nghệ mới, bao gồm bộ nhớ DDR5 Fury Renegade phiên bản giới hạn, bộ nhớ chuẩn CAMM2 và các giải pháp lưu trữ di động khác. Bên cạnh đó, buổi triển lãm AI PC có sự ra mắt các giải pháp hỗ trợ xe tự động của Kingston xe đua tự động, khôi phục di sản đổi mới của hãng.

“Tác động và tính ứng dụng linh hoạt của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong machine learning, điện toán đám mây cho đến AI tổng hợp, đã hoàn toàn thay đổi và thúc đẩy khai phá toàn bộ tiềm năng của ngành công nghệ”. Ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch Truyền thông và Phát triển Kinh doanh khu vực APAC cho biết, “Tại COMPUTEX 2024, Kingston tự hào giới thiệu một loạt các sản phẩm bộ nhớ hiệu suất cao và ổ cứng SSD mới thông qua các màn trình diễn lấy cảm hứng từ trường đua xe, từ đó nhấn mạnh khả năng đáp ứng nhu cầu dung lượng hiệu suất cao cung cấp các giải pháp hàng đầu để ‘bứt phá giới hạn’ của Kingston.”

Điểm nhấn Triển lãm "Kingston: Bứt phá Giới hạn"

Gian hàng trưng bày "Kingston: Bứt phá Giới hạn" tích hợp và trình diễn ba thế mạnh cốt lõi của sản phẩm Kingston - hiệu năng, tốc độ và độ bền - tại không gian lấy cảm hứng từ trường đua.

Nhà vô địch Kingston:

Thông qua Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), 6 dòng sản phẩm của Kingston sẽ hóa thân thành một đội đua xe chuyên nghiệp. Từ gaming, sáng tạo nội dung, doanh nghiệp đến lưu trữ mã hóa, mỗi tay đua sẽ thể hiện những thế mạnh riêng biệt của mình, qua đó thể hiện các tác vụ đa dạng của Kingston.

Đội hình vô địch của Kingston Lightning FURY Kingston FURY Renegade DDR5 RGB - một bộ kit DDR5 với tốc độ cực nhanh kèm bộ tản nhiệt lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua, được trưng bày trên mô hình xe đua tùy chỉnh. Swift XS Với sắc đỏ mới cho dòng ổ cứng SSD di động XS1000, người dùng giờ đây có thể lưu trữ dữ liệu đầy phong cách mà vẫn đảm bảo an toàn cho các dữ liệu quan trọng. Creative Canvas Dòng thẻ nhớ Canvas SD và microSD hiệu suất cao của Kingston mang đến tốc độ cao và dung lượng lớn cho sáng tạo tuôn trào. Kết hợp mạnh mẽ giữa khả năng xử lý tốc độ và dung lượng lưu trữ lớn, dòng sản phẩm này mang đến sự nâng cấp hoàn hảo cho bộ nhớ máy tính Guardian IronKey IronKey chính là sự bảo mật và an ninh. Là lớp phòng thủ vững chắc và đáng tin cậy, các tùy chọn lưu trữ mã hóa phần cứng của IronKey được chứng nhận theo các tiêu chuẩn cao nhất. Đồng thời, các chế độ bảo mật khác nhau cho phép người dùng và doanh nghiệp duy trì quyền kiểm soát và bảo vệ dữ liệu khỏi mọi mối đe dọa. Versatile DataTraveler DataTraveler đại diện cho dòng ổ đĩa USB linh hoạt của Kingston nhờ khả năng thích ứng với mọi điều kiện một cách linh hoạt. Với nhiều sự lựa chọn về dung lượng và kiểu dáng, DataTraveler cung cấp khả năng lưu trữ di động đáng tin cậy dù ở bất cứ đâu. Steadfast Enterprise Enterprise tiêu biểu cho dòng DRAM và SSD doanh nghiệp của Kingston, đặc biệt chuyên dùng cho các trung tâm dữ liệu tin tưởng. Với độ bền được kiểm định và tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ, Enterprise có khả năng mang lại hiệu suất vượt trội cho cơ sở dữ liệu và cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp.

Đường đua FURY: Tái hiện lại trải nghiệm đường đua, FURY Fast Lane mang đến tốc độ mạnh mẽ đặc trưng của dòng sản phẩm Kingston FURY. Bộ nhớ Kingston FURY Renegade DDR5 RGB phiên bản giới hạn và ổ cứng SSD Renegade cung cấp sức mạnh cho thiết bị Mô phỏng Xe đua Cooler Master Dyn X, mang đến cảm giác đắm chìm trong tốc độ như đang trên đường đua thực thụ.

Giống như những chiếc xe đua được tinh chỉnh để đạt hiệu suất đỉnh cao trên đường đua, Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (bộ nhớ nén gắn kèm) ra mắt với chuẩn bộ nhớ mới với kích thước nhỏ gọn hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn, dung lượng và tốc độ cao hơn. Nhắm đến "máy tính chơi game“ và máy trạm di động, tiêu chuẩn mới này hứa hẹn nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Khai phá Trí Tuệ Nhân Tạo (AI): Trạm dừng kỹ thuật là nơi những chiếc xe đua được bảo dưỡng và nâng cao hiệu suất dựa trên dữ liệu thu thập suốt chặng đường đua. Lấy cảm hứng từ khái niệm này, Kingston đã thiết lập khu vực "Xây dựng Bền vững" (Built to Last zone) để trình diễn các ứng dụng AI của mình. Đặc biệt, đội đua NYCU Vulpes đã được mời đến để triển lãm chiếc xe đua tự động do chính đội thiết kế và chế tạo.

Được biết, chiếc xe sử dụng PC AI và được trang bị các giải pháp AMD và ASUS của Kingston, với bộ nhớ Kingston FURY Renegade DDR5 và ổ cứng SSD PCIe 4.0 NVMe chưa được phát hành - Kenting Bay giải pháp cung cấp năng lượng cho tất cả các giai đoạn phát triển của chiếc xe: từ thử nghiệm ban đầu trong môi trường mô phỏng, xử lý và hiển thị dữ liệu lớn cho đến đến tinh chỉnh tức thời cho hiệu suất tối ưu trên đường đua.

Bên cạnh đó, bộ nhớ máy chủ Kingston Server Premier DDR5 RDIMM và ổ cứng doanh nghiệp SSD DC600M cũng đáp ứng nhu cầu về dung lượng lưu trữ và hiệu suất từ xử lý AI với các tính năng hiệu suất cao và độ trễ thấp được thiết kế riêng cho các trung tâm dữ liệu. Khi AI tiếp tục là một yếu tố then chốt cho các ngành công nghiệp, các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ của Kingston hứa hẹn tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ AI. Với mỗi bước tiến vào tương lai, Kingston luôn đồng hành cùng bạn.

Thông số kĩ thuật sản phẩm mới:

Bộ nhớ Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Phiên Bản Giới Hạn

Thiết kế giới hạn: Bộ nhớ sở hữu thiết kế bộ tản nhiệt màu đỏ đen lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua, với hiệu ứng chiếu sáng RGB độc quyền¹.

Bộ nhớ sở hữu thiết kế bộ tản nhiệt màu đỏ đen lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua, với hiệu ứng chiếu sáng RGB độc quyền¹. Tốc độ: 8000MT/s

8000MT/s Dung lượng: Bộ kit 2 thanh, 48GB (24GB x2)

Bộ kit 2 thanh, 48GB (24GB x2) 19 chế độ hiệu chỉnh ánh sáng RGB với chứng nhận Intel® XMP 3.0

Bộ nhớ Kingston FURY Impact DDR5 (CAMM2)

Kích thước nhỏ gọn hơn, dung lượng cao hơn: Module bộ nhớ với chế độ kênh đôi cung cấp kích thước nhỏ gọn hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn mà vẫn đảm bảo dung lượng và tốc độ cao hơn, lý tưởng cho người dùng máy tính xách tay, máy tính xách tay chơi game và máy trạm di động.

Module bộ nhớ với chế độ kênh đôi cung cấp kích thước nhỏ gọn hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn mà vẫn đảm bảo dung lượng và tốc độ cao hơn, lý tưởng cho người dùng máy tính xách tay, máy tính xách tay chơi game và máy trạm di động. Dung lượng: 32GB

Ổ cứng ngoài XS1000

Mẫu màu mới: Phiên bản màu đỏ mới để lưu giữ những khoảnh khắc đáng trân trọng của cuộc sống đầy ấn tượng.

Phiên bản màu đỏ mới để lưu giữ những khoảnh khắc đáng trân trọng của cuộc sống đầy ấn tượng. Giao diện: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Tốc độ 2 : Đọc lên đến 1.050MB/giây, ghi 1.000MB/giây

Đọc lên đến 1.050MB/giây, ghi 1.000MB/giây Dung lượng3: 1TB, 2TB

Kenting Bay (codename) PCIe 4.0 NVMe SSD

Sneak peek độc quyền : Ổ cứng SSD chưa ra mắt sở hữu hiệu suất Gen 4x4 NVMe PCIe trong kích thước nhỏ gọn M.2 2280.

: Ổ cứng SSD chưa ra mắt sở hữu hiệu suất Gen 4x4 NVMe PCIe trong kích thước nhỏ gọn M.2 2280. Tốc độ 4 : Tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 6.000/5.000 MB/giây

: Tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 6.000/5.000 MB/giây Dung lượng3: 500GB - 4TB

1 Hiệu ứng ánh sáng có thể tùy chỉnh bằng phần mềm Kingston FURY CTRL hoặc phần mềm điều khiển RGB của bo mạch chủ. Hỗ trợ tùy chỉnh RGB thông qua phần mềm của bên thứ ba có thể thay đổi.

² Dựa trên thử nghiệm nội bộ, tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm của máy chủ và cách sử dụng. Cần thiết bị chủ USB 3.2 Gen 2 để đạt tốc độ tối ưu.

³ Một phần dung lượng được liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng cho mục đích định dạng và các chức năng khác nên không khả dụng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng khả dụng thực tế để lưu trữ dữ liệu có thể ít hơn dung lượng được liệt kê trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Kingston's Flash Memory Guide.

⁴ Dựa trên "hiệu suất ngoài luồng" sử dụng bo mạch chủ PCIe 4.0. Tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm của máy chủ và cách sử dụng