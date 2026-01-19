Viện Đông y Việt Nam bổ nhiệm Viện trưởng mới, thúc đẩy phát triển Y học cổ truyền

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam, nhiệm kỳ 5 năm.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng là cán bộ quản lý y tế có nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Mắt Trung ương và hiện là Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS, BS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam.

Việc bổ nhiệm Viện trưởng mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và thực hành Y học cổ truyền trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Hội Đông y Việt Nam được xác định là một trong những hội đặc thù được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam cần phát huy vai trò quy tụ đội ngũ trí thức, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở khoa học vững chắc nhằm khẳng định giá trị, hiệu quả của Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu chúc mừng tân Viện trưởng.

Nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam và tập thể Viện. Tân Viện trưởng khẳng định sẽ tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa hoạt động chuyên môn và tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Y học cổ truyền.

Trong năm 2026, Viện Đông y Việt Nam xác định là năm tập trung củng cố tổ chức, chuẩn hóa hoạt động và nâng cao chất lượng chuyên môn. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, nâng cao năng lực quản lý; phát triển đào tạo theo hướng chuyên sâu, gắn chặt với thực hành lâm sàng và nghiên cứu ứng dụng; từng bước mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.