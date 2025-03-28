ASUS tặng ROG Ally X phiên bản kỷ niệm BLEACH Rebirth of Souls cho người hâm mộ

Được biết, ROG Ally X là máy chơi game cầm tay pin khủng nhất thế giới hiện nay với thiết kế lấy cảm hứng từ Ichigo Kurosaki nhân sự ra mắt của tựa game BLEACH Rebirth of Souls. Theo đó, ROG Ally X phiên bản kỷ niệm chào mừng sự ra mắt của tựa game BLEACH Rebirth of Souls được lấy cảm hứng từ nhân vật huyền thoại Ichigo Kurosaki, phiên bản này không chỉ mang đến hiệu năng mạnh mẽ mà còn là món quà đáng giá dành cho các fan BLEACH.

Sự kiện Giveaway ROG Ally X Phiên bản kỷ niệm

Đáng chú ý nhân sự kiện này người hâm mộ tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ có cơ hội sở hữu ROG Ally X phiên bản kỷ niệm thông qua chương trình giveaway cực hấp dẫn từ Bandai Namco Entertainment Asia.

Theo đó, từ 11h00 giờ 28/03/2025 đến 10h59 03/04/2025 (giờ Việt Nam), Bandai Namco Entertainment Asia sẽ tổ thức giveaway máy chơi game cầm tay ROG Ally X cho người hâm mộ tại trang Facebook chính thức của Bandai Namco Entertainment Asia và tìm bài đăng sự kiện để tham gia và có cơ hội giành chiến thắng.

Có thể bạn chưa biết:

ROG Ally X

ROG Ally X là máy chơi game cầm tay có thời lượng pin khủng nhất thế giới trang bộ vi xử lý AMD Ryzen Z1 Extreme, 24GB RAM LPDDR5X với hiệu suất mạnh mẽ chiến mọi tựa game. Với viên pin 80Wh cùng thiết kế công thái học tối ưu mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao mọi lúc, mọi nơi cho mọi game thủ.

ROG Ally X phiên bản kỷ niệm BLEACH Rebirth of Souls là phiên bản đặc biệt kỷ niệm ra mắt tựa game BLEACH Rebirth of Souls với thiết kế lấy nhân vật chính Ichigo Kurosaki làm trung tâm, thể hiện tinh thần quyết tâm và ý chí mạnh mẽ của nhân vật.

BLEACH Rebirth of Souls

BLEACH Rebirth of Souls là tựa game hành động đối kháng mới nhất từ series BLEACH, đưa game thủ vào những trận chiến mãn nhãn, kịch tính và đầy cảm xúc! Hóa thân thành các nhân vật huyền thoại, tận dụng sức mạnh riêng biệt và bứt phá thế trận bằng các tuyệt kỹ "Awakening" độc nhất!

