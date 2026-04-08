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FTSE Russell chốt ngày 21/9/2026 đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số thị trường mới nổi

Thế Kiên

Thế Kiên

09:46 | 08/04/2026
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Rạng sáng 8/4/2026, FTSE Russell chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, đồng thời chốt ngày 21/9/2026 là thời điểm cổ phiếu Việt Nam bắt đầu được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu. Thông báo này khép lại nhiều năm cải cách pháp lý và mở ra kỳ vọng hàng tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường trong 12 tháng tới.
Việt Nam là 'Ngọn hải đăng' tại châu Á - Thái Bình Dương Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp Nasdaq chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng
FTSE Russell chốt lộ trình nâng hạng: Chứng khoán Việt Nam hướng tới bước ngoặt toàn cầu vào tháng 9/2026
FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp vào tháng 9/2026.

FTSE Russell chốt mốc 21/9/2026 cho chứng khoán Việt Nam

Rạng sáng 8/4/2026, FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ tháng 3/2026, xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Hội đồng Quản trị Chỉ số của tổ chức này chốt ngày 21/9/2026, là thời điểm cổ phiếu Việt Nam chính thức xuất hiện trong các bộ chỉ số FTSE toàn cầu.

Đây là kết quả giới đầu tư chờ đợi từ tháng 10/2025, khi FTSE Russell lần đầu công bố quyết định nâng hạng. Việc tổ chức này tái khẳng định lộ trình vào tháng 4/2026 cho thấy Việt Nam đã duy trì tiến độ cải cách đúng cam kết.

Thông tư 08 tháo nút thắt kỹ thuật nhiều năm

Điểm mấu chốt FTSE Russell ghi nhận là việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC. Văn bản này tạo hành lang pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời cải thiện quy định về ký quỹ trước giao dịch, vốn bị gọi là "Non-Prefunding", tức cơ chế yêu cầu nhà đầu tư phải có tiền sẵn trước khi đặt lệnh.

Yêu cầu ký quỹ trước từng là rào cản kỹ thuật khiến các quỹ đầu tư toàn cầu không thể vận hành linh hoạt tại Việt Nam. Khi quy định này được tháo gỡ, các ngân hàng lưu ký quốc tế và tổ chức trung gian mới có thể xây dựng cơ chế thanh toán phù hợp với chuẩn mực vận hành toàn cầu. FTSE Russell ghi nhận sự đồng thuận của các nhóm tham gia thị trường, từ công ty chứng khoán trong nước đến tổ chức quản lý quỹ quốc tế.

Lộ trình 12 tháng và bài toán hấp thụ vốn

Quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số FTSE kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, thay vì thực hiện một lần. Cách tiếp cận theo giai đoạn này giúp các quỹ ETF và quỹ chủ động có đủ thời gian tái cơ cấu danh mục, tránh tình huống dòng vốn đổ vào quá nhanh khiến thị trường biến động mạnh.

Theo ước tính từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế [Chưa xác minh cụ thể từng con số], việc nâng hạng có thể mở ra hàng tỷ USD dòng vốn mới trong các năm tới, đến từ hai nguồn chính: vốn thụ động theo chỉ số FTSE và vốn chủ động từ các quỹ đặt mục tiêu phân bổ sang thị trường mới nổi.

Thành quả từ phối hợp đa tầng

Lộ trình nâng hạng đúng kế hoạch là kết quả từ chuỗi hành động có tổ chức. Chính phủ và Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính giữ vai trò điều phối, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký, Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) đảm nhận vận hành. Các thành viên thị trường tham gia phản hồi kỹ thuật trong suốt quá trình soạn thảo thông tư.

Cải cách lần này vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh quy trình. Thị trường chứng khoán Việt Nam thay đổi cấu trúc vận hành, tiệm cận chuẩn mực mà các tổ chức đầu tư toàn cầu đặt ra làm điều kiện tối thiểu khi xem xét rót vốn.

Vị thế mới trên bản đồ tài chính quốc tế

Kể từ 21/9/2026, Việt Nam sẽ xuất hiện trong danh sách phân bổ của hàng nghìn quỹ đầu tư theo dõi chỉ số FTSE, một sự thay đổi về địa vị pháp lý tài chính mà nhiều thị trường trong khu vực mất hơn một thập kỷ mới đạt được.

Trong bối cảnh các thị trường mới nổi cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn dài hạn, việc được ghi nhận chính thức trong rổ chỉ số toàn cầu mang ý nghĩa tương tự một "tấm hộ chiếu tài chính", mở cửa tiếp cận nhóm nhà đầu tư tổ chức vốn không thể rót tiền vào thị trường chưa được phân loại.

Tháng 10/2025 là thời điểm FTSE Russell lần đầu công bố quyết định nâng hạng Việt Nam. Ngày 21/9/2026 là ngày cổ phiếu Việt Nam chính thức vào rổ chỉ số FTSE. Từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 là giai đoạn triển khai theo lộ trình nhằm ổn định thị trường.

Cơ chế Non-Prefunding là gì? Đây là yêu cầu buộc nhà đầu tư phải có đủ tiền trong tài khoản trước khi đặt lệnh mua. Với các quỹ nước ngoài vận hành theo chu kỳ thanh toán T+2, cơ chế này tạo ra xung đột nghiệp vụ trực tiếp, lý do khiến Việt Nam nhiều năm chưa đáp ứng tiêu chí FTSE.
FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam 2026 thị trường mới nổi dòng vốn ngoại Thông tư 08/2026/TT-BTC

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu