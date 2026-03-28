Có cần dán màn hình smartphone?

Smartphone ngày càng bền

Trước đây nhiều người dùng smartphone luôn dán màn hình và gắn ốp lưng trước khi mang máy ra ngoài. Họ sợ trầy xước và nứt vỡ khi va chạm.

Người dùng dán miếng bảo vệ màn hình cho smartphone, thói quen phổ biến trước đây để tránh trầy xước khi sử dụng.

Công nghệ vật liệu thay đổi mạnh trong vài năm gần đây. Các hãng chuyển từ vỏ nhựa sang nhôm và thép không gỉ. Màn hình cũng bền hơn nhiều so với trước.

Những mẫu máy mới như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro dùng kính cường lực hiện đại. Các hãng trang bị Corning Gorilla Glass và Ceramic Shield để tăng độ bền cho màn hình.

Hai loại kính này đạt độ cứng Mohs từ 6 đến 7. Độ cứng này giúp màn hình chống trầy tốt hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Người dùng có thể yên tâm hơn khi bỏ điện thoại vào túi hoặc mang ra ngoài.

Nếu vẫn muốn bảo vệ thêm, người dùng có thể chọn ốp lưng có nắp đậy. Loại ốp này che màn hình khi không sử dụng và giảm nguy cơ va chạm.

Miếng dán màn hình không phải lúc nào cũng cần

Thị trường hiện nay có nhiều loại miếng dán màn hình. Mỗi loại có mức giá và chất lượng khác nhau.

Các miếng dán giá rẻ thường làm từ nhựa dẻo. Loại này chỉ hạn chế trầy xước nhẹ. Khả năng bảo vệ khi rơi máy không cao.

Miếng dán màn hình giúp hạn chế trầy xước nhưng có thể làm giảm độ nhạy cảm ứng và độ trong của màn hình điện thoại.

Một số sản phẩm cao cấp dùng kính cường lực hoặc công nghệ nano liquid. Những loại này giúp màn hình chống va đập tốt hơn.

Tuy vậy giá của miếng dán chất lượng khá cao. Một miếng dán như OtterBox cho iPhone 17 có thể lên tới 40 USD.

Trong nhiều trường hợp người dùng không cần dán màn hình. Một chiếc ốp lưng tốt và thói quen sử dụng cẩn thận đã đủ bảo vệ thiết bị.

Miếng dán màn hình cũng có nhược điểm. Lớp dán có thể làm giảm độ nhạy cảm ứng. Màn hình đôi khi trông mờ hơn so với kính gốc của máy.

Vì vậy người dùng nên hiểu rõ độ bền của điện thoại trước khi quyết định. Smartphone hiện đại đã đủ cứng cáp cho nhu cầu sử dụng thông thường.