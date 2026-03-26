Mẹo chặn cuộc gọi rác từ số lạ trên iPhone

Cuộc gọi rác từ số lạ gây nhiều phiền toái

Thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại liên tục nhận cuộc gọi từ các số lạ. Không ít đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ, đơn vị giao hàng hoặc ngân hàng nhằm thu thập thông tin cá nhân.

Những cuộc gọi như vậy khiến người dùng mất thời gian và tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Để giảm tình trạng này, iPhone tích hợp sẵn một số thiết lập giúp người dùng kiểm soát cuộc gọi tốt hơn.

Một trong những cách đơn giản là bật chế độ tắt tiếng cuộc gọi từ số lạ. Khi kích hoạt, các cuộc gọi ngoài danh bạ không làm điện thoại đổ chuông. Hệ thống chuyển cuộc gọi vào lịch sử hoặc hộp thư thoại.

Cách này giúp giảm đáng kể cuộc gọi rác vì phần lớn các cuộc gọi lừa đảo thường xuất phát từ số chưa lưu trong danh bạ.

Cách bật tính năng lọc cuộc gọi trên iPhone

Để sử dụng tính năng này, người dùng mở phần Cài đặt trên điện thoại. Sau đó chọn mục Điện thoại rồi bật tùy chọn tắt tiếng cuộc gọi từ số lạ.

Thiết lập tắt tiếng cuộc gọi từ số lạ trên iPhone giúp hạn chế cuộc gọi rác và số điện thoại không mong muốn.

Sau khi bật thiết lập, điện thoại không phát chuông khi số lạ gọi đến. Tuy vậy người dùng vẫn xem lại lịch sử cuộc gọi để tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Ngoài cách trên, người dùng có thể cài ứng dụng lọc cuộc gọi hoặc bật chức năng nhận diện cuộc gọi nhằm tăng khả năng phát hiện số không mong muốn.

Tuy nhiên việc tắt tiếng toàn bộ cuộc gọi từ số lạ cũng có thể khiến người dùng bỏ lỡ một số cuộc gọi cần thiết. Vì vậy mỗi người cần cân nhắc trước khi bật chế độ này.