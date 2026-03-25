Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Phước Hà

09:27 | 25/03/2026
Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, các Đại sứ, đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp...

Về phía Liên minh châu Âu (EU), có sự tham dự của Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela; Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer; Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert.

Sự kiện còn thu hút sự tham dự của 500 đại biểu là lãnh đạo cấp cao, đại diện doanh nghiệp và tổ chức quốc tế... nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam và EU.

Mong muốn làm sâu sắc quan hệ hợp tác với EU

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng truyền thống, với quyết tâm và tinh thần hợp tác chân thành, doanh nghiệp của hai bên sẽ trở thành những người tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - EU lên một tầm cao mới’’.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định, trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt nhờ hiệu ứng lan tỏa từ Hiệp định EVFTA. Hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn sang các lĩnh vực thiết yếu như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với EU trên các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và nâng cao tiêu chuẩn ESG. “Việt Nam đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, tăng cường chuyển giao công nghệ và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, qua đó tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư, kinh doanh” - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”. Ảnh: BTC

Cũng tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp EU đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kỳ vọng với tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và cùng có lợi, cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ đóng vai trò tiên phong, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

EU đồng hành cùng các dự án quy mô lớn

Tại diễn đàn, Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của EU Jozef Síkela đã công bố gói đầu của EU tư trị giá hơn 560 triệu euro dành cho Việt Nam. Đây là nguồn vốn cam kết trực tiếp từ phía EU nhằm thực thi chiến lược "Cửa ngõ Toàn cầu" (Global Gateway), tập trung vào chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng quốc gia.

Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của EU Jozef Síkela phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Ông Jozef Síkela cho biết, 1 trong các dự án EU tham gia hỗ trợ là dự án nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái công suất 1.200 MW. Dự án này không chỉ là một công trình năng lượng thuần túy mà còn được kỳ vọng như một "viên pin thiên nhiên" khổng lồ, giúp ổn định hệ thống điện quốc gia thông qua cơ chế tích trữ điện khi dư thừa và phát điện khi nhu cầu tăng cao. Bên cạnh đó, EU cũng khởi động cơ chế hỗ trợ giao thông bền vững trị giá 40 triệu eoru, hướng tới huy động hơn 1 tỷ euro cho các dự án đường sắt và giao thông đô thị quy mô lớn.

“Với lợi thế về kinh nghiệm và công nghệ, châu Âu sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các kế hoạch hạ tầng lớn, bao gồm cả siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” - ông Jozef Síkela chia sẻ.

Thỏa thuận giữa EIB và Techcombank được công bố tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Chủ tịc Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer cũng công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu euro giữa EIB và Techcombank nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc huy động tài chính xanh cũng như hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận nguồn vốn. Bà Nicola Beer cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn, chuyên môn kỹ thuật và các tiêu chuẩn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ngoài ra, các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn cũng tập trung vào các lĩnh vực được coi là “đòn bẩy” cho phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh - số… Các phiên này tạo điều kiện để nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi trực tiếp, cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

ABBank triển khai gói tín dụng 4.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ chiến lược

ABBank triển khai gói tín dụng 4.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ chiến lược

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Trump yêu cầu EU áp thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ để trừng phạt?

Trump yêu cầu EU áp thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ để trừng phạt?

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Năng lượng
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào xăng khoáng mà còn góp phần đa dạng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Thị trường
Lãi suất ngân hàng tăng mạnh đầu năm 2026 đang tái định hình dòng tiền, tạo áp lực ngắn hạn nhưng cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc tài chính và hướng tới tăng trưởng bền vững hơn.
Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chính sách số
Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2026 đến 2030, với hai trọng tâm là mở rộng nguồn cung hàng hóa và thu hút dòng vốn đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường và trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.
Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Thị trường
Phiên giao dịch ngày 23/03/2026 khép lại với cú rơi mạnh mang tính hệ thống, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một trong những phiên tiêu cực nhất kể từ đầu năm. Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn bộ các nhóm ngành, đẩy VN-Index giảm sâu hơn 56 điểm, tương ứng 3,44%, rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 1.600 điểm và chính thức đánh mất đường trung bình dài hạn.
Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Thị trường
Giá vàng SJC ngày 22/3/2026 chỉ còn 168 - 171 triệu đồng/lượng sau khi mất 11,6 triệu đồng trong bảy ngày liên tiếp. Vàng thế giới lao từ trên 5.100 USD xuống còn 4.490 USD/ounce. Đứng sau đợt sụt giảm lịch sử này là tổ hợp ba lực kéo: bẫy đình lạm tại Mỹ, chiến sự Iran đẩy dầu lên 100 USD, và các chính sách tái cấu trúc thị trường vàng trong nước đang vào guồng quyết liệt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

'EU Good Food Good Life' bước sang năm thứ hai tại Việt Nam

Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Xiaomi ra mắt robot hút bụi H50 Series: Tự giặt sấy, từ 11,99 triệu

Xiaomi ra mắt robot hút bụi H50 Series: Tự giặt sấy, từ 11,99 triệu

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược

Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược

Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

3GPP hoàn tất Release 19, khởi động nghiên cứu 6G

3GPP hoàn tất Release 19, khởi động nghiên cứu 6G

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Microchip

Microchip 'gói gọn' sức mạnh xử lý vào một con chip dành cho màn hình ô tô và xe điện

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương