Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, các Đại sứ, đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp...

Về phía Liên minh châu Âu (EU), có sự tham dự của Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela; Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer; Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert.

Sự kiện còn thu hút sự tham dự của 500 đại biểu là lãnh đạo cấp cao, đại diện doanh nghiệp và tổ chức quốc tế... nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam và EU.

Mong muốn làm sâu sắc quan hệ hợp tác với EU

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng truyền thống, với quyết tâm và tinh thần hợp tác chân thành, doanh nghiệp của hai bên sẽ trở thành những người tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - EU lên một tầm cao mới’’.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định, trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt nhờ hiệu ứng lan tỏa từ Hiệp định EVFTA. Hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn sang các lĩnh vực thiết yếu như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với EU trên các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và nâng cao tiêu chuẩn ESG. “Việt Nam đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, tăng cường chuyển giao công nghệ và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, qua đó tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư, kinh doanh” - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Cũng tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp EU đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kỳ vọng với tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và cùng có lợi, cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ đóng vai trò tiên phong, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

EU đồng hành cùng các dự án quy mô lớn

Tại diễn đàn, Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của EU Jozef Síkela đã công bố gói đầu của EU tư trị giá hơn 560 triệu euro dành cho Việt Nam. Đây là nguồn vốn cam kết trực tiếp từ phía EU nhằm thực thi chiến lược "Cửa ngõ Toàn cầu" (Global Gateway), tập trung vào chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng quốc gia.

Ông Jozef Síkela cho biết, 1 trong các dự án EU tham gia hỗ trợ là dự án nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái công suất 1.200 MW. Dự án này không chỉ là một công trình năng lượng thuần túy mà còn được kỳ vọng như một "viên pin thiên nhiên" khổng lồ, giúp ổn định hệ thống điện quốc gia thông qua cơ chế tích trữ điện khi dư thừa và phát điện khi nhu cầu tăng cao. Bên cạnh đó, EU cũng khởi động cơ chế hỗ trợ giao thông bền vững trị giá 40 triệu eoru, hướng tới huy động hơn 1 tỷ euro cho các dự án đường sắt và giao thông đô thị quy mô lớn.

“Với lợi thế về kinh nghiệm và công nghệ, châu Âu sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các kế hoạch hạ tầng lớn, bao gồm cả siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” - ông Jozef Síkela chia sẻ.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Chủ tịc Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer cũng công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu euro giữa EIB và Techcombank nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc huy động tài chính xanh cũng như hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận nguồn vốn. Bà Nicola Beer cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn, chuyên môn kỹ thuật và các tiêu chuẩn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ngoài ra, các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn cũng tập trung vào các lĩnh vực được coi là “đòn bẩy” cho phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh - số… Các phiên này tạo điều kiện để nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi trực tiếp, cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.