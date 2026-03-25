Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Thủ đoạn chiếm quyền số điện thoại

Trong thời đại số, nhiều người cẩn thận đặt mật khẩu cho điện thoại và ứng dụng ngân hàng nhưng lại bỏ quên chiếc SIM nằm bên trong máy. Chính sự chủ quan này mở ra một lỗ hổng bảo mật lớn. Khi kẻ gian kiểm soát số điện thoại của nạn nhân, chúng có thể nhận mã OTP và truy cập vào hàng loạt tài khoản cá nhân.

Thẻ SIM trong điện thoại giữ vai trò xác thực nhiều tài khoản trực tuyến nên cần đặt mã PIN để tránh nguy cơ bị chiếm quyền số điện thoại và mất tiền.

SIM không chỉ phục vụ nghe gọi. Nhà mạng dùng SIM để xác định danh tính thuê bao. Nhiều dịch vụ ngân hàng và nền tảng trực tuyến dùng số điện thoại làm lớp xác thực quan trọng. Vì vậy khi SIM rơi vào tay người khác, toàn bộ hệ thống bảo mật phía sau có nguy cơ sụp đổ.

Tội phạm mạng thường dùng thủ đoạn hoán đổi SIM. Chúng thu thập thông tin cá nhân từ thư rác, mạng xã hội hoặc dữ liệu bị rò rỉ. Sau đó kẻ gian giả danh chủ thuê bao để liên hệ nhà mạng và yêu cầu chuyển số điện thoại sang một SIM mới do chúng kiểm soát.

Khi quá trình này hoàn tất, SIM trong điện thoại của nạn nhân mất tín hiệu. Mọi tin nhắn OTP từ ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến sẽ chuyển sang thiết bị của kẻ gian. Chúng nhanh chóng đặt lại mật khẩu tài khoản và rút tiền.

Một vụ việc điển hình xảy ra tại Mỹ. Oren David Sela ở bang California bị kết án 61 tháng tù vào tháng 4 năm 2025. Người này thu thập thông tin cá nhân của nhiều nạn nhân rồi thực hiện hoán đổi SIM để chiếm đoạt gần 2 triệu USD.

Vụ án cho thấy chỉ một mắt xích lỏng lẻo cũng đủ khiến hệ thống bảo mật sụp đổ.

Thiết lập mã PIN cho SIM

Giải pháp đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua là đặt mã PIN cho SIM. Khi người dùng bật tính năng này, điện thoại sẽ yêu cầu nhập mã PIN mỗi khi khởi động lại hoặc khi SIM được lắp vào thiết bị khác. Nếu không có mã, chiếc SIM không thể hoạt động.

Các bước thiết lâp mã PIN cho SIM trên iPhone

Trên iPhone, người dùng vào phần Cài đặt, chọn Di động, mở mục SIM rồi kích hoạt PIN của SIM để thiết lập mật mã. Trên điện thoại Android như Samsung, người dùng vào Cài đặt, chọn Màn hình khóa và bảo mật, tiếp tục mở phần cài đặt bảo mật khác và thiết lập khóa thẻ SIM.

Người dùng cần ghi nhớ mã PIN. Nếu nhập sai quá ba lần, SIM sẽ bị khóa và phải liên hệ nhà mạng để lấy mã PUK mở lại. Ngoài ra nên đặt mã PIN khác với mật khẩu mở khóa điện thoại để tăng mức an toàn.

Chỉ mất khoảng một phút thiết lập nhưng thao tác nhỏ này giúp chặn một trong những con đường phổ biến mà tội phạm mạng dùng để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.