Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Huyền thoại SANYO trở lại

Hồng Nhung

18:51 | 25/03/2026
Thông qua dải sản phẩm điều hòa không khí mới, SANYO khẳng định sự chuyển mình trong ngành điều hòa không khí, đồng thời đặt nền móng cho hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.
Panasonic ra mắt showroom trải nghiệm mới Panasonic ra mắt điều hòa thế hệ mới: Nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép
Ông Taka Fujino - Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam tham dự sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hisatomi Yoshiyuki, Giám đốc Kinh doanh nhãn hàng SANYO cho biết: “Sản phẩm điều hòa SANYO đã xây dựng được uy tín toàn cầu vững chắc qua nhiều năm nhờ độ bền công nghiệp trước khi được Panasonic mua lại vào năm 2011. Trong khi một số dòng thiết bị gia dụng được chuyển giao cho các đơn vị khác, mảng kinh doanh điều hòa không khí vẫn được Panasonic giữ lại và được tích hợp vào hệ sinh thái R&D toàn cầu của Panasonic, nhằm bảo toàn năng lực cốt lõi và chất lượng sản phẩm.

Hôm nay, điều hòa không khí SANYO chính thức mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với tư cách là một thương hiệu độc lập, kết hợp công nghệ tiên tiến của Panasonic, tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và độ tin cậy lâu bền, nhằm đưa chất lượng Nhật Bản đích thực đến gần hơn với nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là giới trẻ với mức giá hợp lý. Đây cũng là cam kết phát triển dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam.”

Đại diện SANYO khẳng định điều làm nên sự khác biệt của điều hòa SANYO đó chính là khả năng kiểm soát chất lượng Nhật Bản trong sản xuất

Đại diện SANYO khẳng định, yếu tố then chốt để SANYO trở nên khác biệt so với rất nhiều thương hiệu điều hòa không khí đang có trên thị trường đó chính là sự kiểm soát trực tiếp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhất Bản trong sản xuất.

Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy chuyên biệt do Panasonic quản lý tại Malaysia, điều này thể hiện việc toàn bộ quy trình sản xuất được vận hành dưới cùng đội ngũ kỹ sư và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hoàn toàn chuẩn Nhật. Nhờ đó, mỗi sản phẩm SANYO đều đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng, độ bền và độ tin cậy – những yếu tố cốt lõi đã làm nên uy tín của kỹ thuật Nhật Bản.

Điều hòa SANYO Comfort Series hướng đến giới trẻ

Theo đó, dòng điều hòa SANYO Comfort Series được khởi nguồn từ một ý tưởng rất cơ bản, đó là thế hệ trẻ cần có một không gian sống mát lành, thoải mái để làm việc và một sản phẩm điều hòa tin cậy, có chất lượng Nhật Bản không nên là điều xa vời. Dòng điều hòa SANYO Comfort Series được phát triển dựa trên bốn giá trị cốt lõi: Thoải mái và Dễ chịu, Bền vững, Chất lượng Nhật Bản và Thiết kế hài hòa.

Cụ thể, với không gian sống, điều hòa SANYO không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà trở thành phần mở rộng của phong cách sống, nơi mỗi người cần nghỉ ngơi, làm việc, sáng tạo và tái tạo năng lượng, tận hưởng cảm giác thoải mái trọn vẹn cũng như khẳng định bản sắc riêng trong từng khoảnh khắc.

Cùng với đó là sự tiện lợi đúng chất Cool

Từ định hướng đó, điều hòa SANYO Comfort Series được phát triển với ngôn ngữ thiết kế tinh giản, đưa sự tiện nghi trở nên liền mạch trong từng khoảnh khắc, để cảm giác mát mẻ, dễ chịu hiện diện một cách tự nhiên, đúng với triết lý “thoải mái thật đơn giản” mà SANYO theo đuổi.

Triết lý này còn được thể hiện rõ qua cách sản phẩm vận hành trong thực tế. Ngay khi khởi động, chế độ Powerful Mode cho phép làm lạnh nhanh, giúp giảm nhiệt độ lên đến 9℃ chỉ trong 60 giây và nhanh chóng đưa không gian về trạng thái dễ chịu. Hiệu quả này tiếp tục được hoàn thiện bởi Wide Flap, thiết kế cánh đảo gió rộng giúp luồng khí mát lan tỏa đồng đều khắp căn phòng, đảm bảo sự thoải mái ở mọi vị trí.

Công nghệ làm mát thế hệ mới cùng sự yên tĩnh gần như tuyệt đối

Không chỉ chú trọng vào khả năng làm mát, SANYO còn đặt ưu tiên vào sự yên tĩnh, một yếu tố ngày càng quan trọng trong không gian sống đa chức năng của giới trẻ ngày nay. Vì thế chế độ Quiet Mode được ra đời với độ ồn được giảm xuống chỉ còn 21 dB(A), tương đương mức yên tĩnh của thư viện, giúp người dùng duy trì sự tập trung khi làm việc hoặc tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn.

Và khi bước vào trạng thái nghỉ ngơi, thiết bị vận hành tinh tế hơn với chế độ Sleep Mode, tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, duy trì sự dễ chịu suốt đêm dài. Kết hợp cùng chức năng hẹn giờ linh hoạt từ 0,5 đến 9 giờ, người dùng có thể chủ động kiểm soát thời gian sử dụng, đảm bảo giấc ngủ sâu và liền mạch mà không cần can thiệp.

Khả năng làm mát nhanh cùng chế độ lọc bụi mịn được tích hợp sẵn

Ngày nay thì chất lượng không khí cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định mua một chiếc điều hòa. Với khả năng lọc bụi mịn PM2.5 được tích hợp sẵn trong máy góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái tận hưởng không gian mát lạnh, mà còn có được một bầu không khí trong lành, sạch khuẩn, giúp tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, an tâm mỗi ngày.

Ở chế độ Eco Smart, SANYO cũng sử dụng thuật toán thông minh để học hỏi thói quen sử dụng của người dùng, từ đó tự động điều chỉnh hoạt động làm mát để phù hợp với nhịp sống của từng gia đình. Nhờ cơ chế tối ưu này, thiết bị có thể tiết kiệm điện đến 23%, góp phần giảm chi phí sử dụng dài hạn, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.

Huyền thoại SANYO trở lại thị trường Việt Nam dưới sự quản lý và điều hành bởi Panasonic Việt Nam

Cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, nâng tầm trải nghiệm chất lượng Nhật Bản, chính vì thế SANYO không chỉ ghi dấu sự trở lại bằng dải sản phẩm mới chất lượng với mức giá hợp lý, mà còn xây dựng lộ trình đầu tư dài hạn về sản phẩm, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, nhằm đảm bảo sự hiện diện bền vững và đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, SANYO cũng cam kết mang đến giá trị thực, hiệu suất ổn định và độ tin cậy chuẩn Nhật, trở thành một phần tự nhiên trong không gian sống hiện đại, nhẹ nhàng, êm ái và không chút phiền nhiễu, để mỗi người tự tin tỏa sáng và vững bước theo cách riêng của mình.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tiếp nhận Trung tâm giải pháp HVAC từ Panasonic

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tiếp nhận Trung tâm giải pháp HVAC từ Panasonic

Bước tiến mới của LG Electronics trong lĩnh vực công nghệ điều hòa không khí tại miền Trung

Bước tiến mới của LG Electronics trong lĩnh vực công nghệ điều hòa không khí tại miền Trung

Panasonic ra mắt điều hòa không khí thế hệ mới với công nghệ lọc khí nanoe™️ X

Panasonic ra mắt điều hòa không khí thế hệ mới với công nghệ lọc khí nanoe™️ X

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi ra mắt robot hút bụi H50 Series: Tự giặt sấy, từ 11,99 triệu

Xiaomi ra mắt robot hút bụi H50 Series: Tự giặt sấy, từ 11,99 triệu

Gia dụng
Xiaomi chính thức mở bán robot hút bụi H50 và H50 Pro tại Việt Nam từ ngày 1/4, với lực hút lần lượt 10.000Pa và 15.000Pa, tích hợp trạm tự giặt sấy giẻ lau và điều hướng LDS laser 360°. Giá sau ưu đãi từ 11,99 triệu đồng, mức giá cạnh tranh trong phân khúc robot hút bụi thông minh dành cho gia đình Việt.
Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Gia dụng
Với khả năng làm mát lên đến 30m, lưu thông không khí khắp phòng nhờ công nghệ Tri-Cyclonic, quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm hứa hẹn sẽ mang đến lựa chọn cao cấp mới cho người dùng Việt.
Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Gia dụng
Đây cũng là lần đầu tiên, Dreame ra mắt nồi chiên không dầu, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình, bên cạnh các sản phẩm đã được ra mắt trước đó như robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay, máy sấy và chăm sóc tóc cũng như máy lọc không khí.
Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Gia dụng
Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh với mẫu đèn học công suất lớn. Sản phẩm tích hợp radar 24GHz cùng thuật toán AI điều chỉnh ánh sáng theo thói quen người dùng, mức giá khoảng 2.499 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng.
Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Gia dụng
Đây là lần thứ 11 lễ hội Việt – Nhật được tổ chức nhằm mang tính biểu tượng giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra không gian tìm hiểu, trải nghiệm bản sắc Nhật Bản tại Việt Nam.
