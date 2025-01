Panasonic ra mắt điều hòa không khí thế hệ mới với công nghệ lọc khí nanoe™️ X

Đây là bước tiến mới trong giải pháp khí sạch toàn diện của thương hiệu Nhật Bản trên hành trình mang lại không gian sống trong lành và khỏe mạnh hơn cho người Việt.

Được biết, chất lượng không khí những tháng đầu năm 2023 tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ở mức nghiêm trọng. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM thì từ cuối năm 2022 đến nay, chất lượng không khí luôn ở mức xấu, có khả năng phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 trong không khí cao, gây hại tới sức khỏe đặc biệt với đối tượng người già và trẻ nhỏ.

Trước bối cảnh đó, Panasonic đã cho ra mắt sản phẩm điều hòa XU*ZKH8 và XZ*ZKH8 với công nghệ lọc khí nanoe™️ X thế hệ 3, với khả năng nâng tầm giải pháp khí sạch toàn diện, mang đến bầu không khí khỏe mạnh, chất lượng cho các gia đình Việt.

Công nghệ nanoe™️ X là công nghệ độc quyền của Panasonic đã được nghiên cứu và phát triển trong hơn 20 năm qua, trong đó, nanoe™ X thế hệ 3 là thế hệ mới nhất được tích hợp trên điều hòa Panasonic XU*ZKH8 và XZ*ZKH8. Theo đó, “chìa khóa” để làm sạch của nanoe™ X là số lượng gốc hydroxyl (-OH) chứa trong các hạt nanoe™ X. So với công nghệ nanoe™ ban đầu, nanoe™ X thế hệ 3 tạo ra số lượng gốc -OH cao gấp 100 lần, tương đương 48 nghìn tỷ gốc -OH mỗi giây.

Với mức độ tạo gốc -OH ở thế hệ 3 cao hơn hẳn thế hệ 2 trước đó, nanoe™ X nhanh chóng hoạt động và làm sạch không gian trong phòng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nanoe™ X thế hệ 3 ức chế vi rút, phấn hoa, mùi và chất dị ứng nhanh hơn gấp 4 lần, ức chế nấm mốc trong thời gian ngắn hơn đến 3 lần.

Thử nghiệm của tổ chức SGS Inc, cũng cho thấy nanoe™ X thế hệ 3 có khả năng ức chế 98,81% hoạt động của virus bám dính chỉ sau 4 giờ đồng hồ và giảm mùi khói thuốc lá xuống 1,7 mức chỉ trong vòng 30 phút, ức chế đến 99% lượng phấn hoa chỉ trong 3 giờ.

(* Các thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.)

Hiệu quả vượt trội của nanoe™️ X thế hệ 3 đến từ việc nâng cấp số lượng gốc hydroxyl lên đến 48 nghìn tỷ.

Bên cạnh đó, nanoe™ X còn có khả năng ức chế sự phát triển của nấm mốc ngay bên trong dàn lạnh của điều hòa, giúp ức chế nấm mốc, vi khuẩn và vi rút trên dàn trao đổi nhiệt, các cửa gió và lưới lọc. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì chức năng làm sạch bên trong sẽ giúp ngăn ngừa khả năng chiếc máy lạnh trở thành nơi phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, và phát tán các tác nhân ô nhiễm này ra khắp phòng trong suốt quá trình hoạt động.

Công nghệ nanoe™️ X thế hệ 3 có khả năng ức chế sự phát triển của nấm mốc trong quạt và dàn trao đổi nhiệt của điều hòa

Đáng chú ý, các tác nhân ô nhiễm bám trên bề mặt các đồ đạc trong phòng như rèm cửa, bàn ghế… cũng nhanh chóng bị ức chế bởi nanoe™ X có kích thước nano, dễ dàng thấm sâu vào sợi vải.

Bên cạnh công nghệ nanoe™ X thế hệ 3, dòng sản phẩm XU*ZKH8 và XZ*ZKH8 năm 2023 của Panasonic còn tích hợp các tính năng tiên tiến nhằm đem đến những trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho người dùng.

Đầu tiên phải kể đến khả năng chủ động kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong không khí nhờ chế độ iAUTO-X giúp tăng 25% tốc độ làm lạnh thông qua việc sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh P-TECH, tạo ra luồng gió tập trung làm mát tức thì. Ngay sau khi đạt tới nhiệt độ cài đặt, điều hòa sẽ chủ động đưa gió hướng lên trần nhà và chạy quanh tường thay vì phả thẳng vào người, tạo cảm giác lạnh buốt, khô da khi ngủ.

Đồng thời khi kết hợp với công nghệ cảm biến và kiểm soát độ ẩm Humidity Sensor, giúp điều chỉnh độ ẩm xuống dưới 60%, duy trì nhiệt độ thoải mái cho cả căn phòng, vận hành ổn định, đảm bảo chất lượng giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Công nghệ iAUTO-X và Humidity Sensor cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả

Chưa dừng lại ở đó, luôn hướng tới cuộc sống tiện nghi, Panasonic Comfort Cloud mới sẽ giúp người dùng không chỉ dễ dàng bật, tắt hay điều chỉnh điều hòa ngay cả khi đang ở một nơi xa, mà việc cài đặt cũng thuận tiện hơn với mã QR, cũng như nâng cao khả năng bảo mật.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm… sẽ được hiển thị trên ứng dụng giúp bạn dễ dàng kiểm soát chất lượng không khí 24/7 và quan tâm tới người thân của mình tốt hơn.

Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud tiện lợi cho người dùng kiểm soát chất lượng không khí tốt 24/7

Và tất nhiên, Panasonic cũng tăng cường khả năng tiết kiệm điện thông qua chế độ AI.ECO mới, giúp điều hòa có thể tự động điều chỉnh công suất làm lạnh tùy vào số lượng người trong phòng và cường độ ánh sáng, giúp giảm thiểu sự lãng phí năng lượng. Đây cũng là điều kiện duy trì độ bền của sản phẩm, tránh các tình trạng hư hỏng trong quá trình dùng.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, với nhiều công nghệ thông minh vượt trội, ông Murakami Yusuke - Giám đốc điều hành Panasonic Air Conditioning Việt Nam cho biết: “Các dòng điều hòa mới năm 2023 tích hợp công nghệ Nanoe™ X thế hệ 3 là bước tiến mới nhất của Panasonic trên chặng đường phát triển giải pháp không khí sạch toàn diện. Sự kết hợp của công nghệ với nhiều tính năng thông minh, tiện dụng sẽ đem đến bầu không khí trong nhà chất lượng hơn cho mỗi gia đình Việt Nam.”

Thông tin thêm về sản phẩm xem tại ĐÂY