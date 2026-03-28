Coraline phát hành tại rạp Việt với phiên bản mới nhất

Coraline là bộ phim hoạt hình kinh dị kỳ ảo do Henry Selick đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Neil Gaiman.

Khán giả Việt sẽ có có hội xem Coraline ngay tại rạp với phiên bản remastered từ 27/3.

Câu chuyện theo chân cô bé Coraline Jones khi gia đình cô chuyển đến căn biệt thự vừa cổ kính vừa ám muội có tên “Cung điện Màu Hồng”. Trong lúc bị cha mẹ ngó lơ do công việc bận rộn, Coraline tình cờ phát hiện một cánh cửa bí mật dẫn lối tới “thế giới song song”. Tại đây, mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn hảo hơn thực tại, nhưng ai nấy đều có đôi mắt bằng cúc áo kỳ quái.

Ra mắt đến nay được 17 năm, Coraline không chỉ dừng lại ở một bộ phim hoạt hình kinh điển của thể loại stop-motion, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng. Có lẽ không ít người đã từng xem qua, hoặc biết đến bộ phim này, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần đầu tiên khán giả trong nước có dịp thưởng thức Coraline phiên bản remastered trên màn ảnh rộng.

Trải nghiệm “thế giới song song” theo một cách khác

Trong phiên bản đặc biệt này, mọi yếu tố về mặt hình ảnh lẫn âm thanh trong phim sẽ được cải thiện đáng kể. Cụ thể, so với bản gốc phát hành năm 2009, bộ phim sẽ có độ phân giải cao hơn lên đến 4K, độ tương phản sắc nét hơn giữa các khung hình, giúp người xem cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa các yếu tố sáng - tối trong từng cảnh phim.

Coraline là một bộ phim hoạt hình stop-motion nơi hầu hết những gì trên màn ảnh đều được tạo nên từ những vật liệu thật, những mô hình làm thủ công tỉ mì trong hàng trăm giờ bởi bàn tay khéo léo của hàng trăm họa sĩ thiết kế và nhà điêu khắc. Do đó, việc phim được làm mới không chỉ giúp chất lượng phim phù hợp với các tiêu chuẩn nghe nhìn của hệ thống rạp chiếu hiện đại, mà còn giúp thế giới kỳ ảo trong phim hiện nên chân thực và sống động hơn trong mắt khán giả, nhất là thế hệ 8x-9x.

Âm thanh và âm nhạc, hai yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bầu không khí u ám, rợn ngợp trong Coraline cũng sẽ tròn đầy hơn khi trải nghiệm với phiên bản mới. Những tiếng đàn ma quái, âm thanh sắc lạnh của kim khâu và cúc áo sẽ “vây quanh” và lôi cuốn khán giả vào một thế giới đen tối độc đáo mà không bộ phim nào có được ngoài Coraline.

Vì sao Coraline không lỗi thời sau gần 2 thập kỷ?

Kể từ khi ra mắt, Coraline đã khẳng định sức ảnh hưởng lớn của mình khi mở ra kỷ nguyên mới cho thể loại stop-motion, định nghĩa dòng phim hoạt hình “không dành cho trẻ em”, cũng như truyền cảm hứng cho phong cách gothic cổ điển.

Phim có giá trị xem lại cao với nhiều lớp nghĩa ẩn sau mỗi nhân vật, tính thẩm mỹ trong phần phục trang và bối cảnh, nhiều chi tiết biểu tượng trong hành trình khám phá “thế giới song song” của nhân vật chính. Cho đến nay, người hâm mộ vẫn miệt mài phân tích từng khung hình để giải mã danh tính thực sự của “Other-Mother” (Mẹ Kia), sự bí ẩn của chú mèo đen, hay những linh hồn bị đánh cắp trong phim.

Danh tính thực sự của Mẹ Kia trong Coraline vẫn còn nhiều ẩn số.

Kết hợp “kỹ nghệ” làm phim hoạt hình tĩnh vật vào một câu chuyện có tính nhân văn cao, Coraline đã giữ được sức hút mãnh liệt sau gần 2 thập kỷ trong khi nhiều bom tấn CGI cùng thời đã bắt đầu “lỗi thời”. Như một món đồ cổ càng cũ càng có giá trị, chuyến phiêu lưu trong phim chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về gia đình, về tâm lý của tuổi mới lớn, cũng như về việc trân trọng vẻ đẹp của thực tại thay vì miệt mài chạy theo ảo vọng.

Cô bé Coraline Jones (tựa gốc: Coraline) khởi chiếu tại rạp ngày 27/3/2026.