'EU Good Food Good Life' bước sang năm thứ hai tại Việt Nam

Nam Khánh

09:20 | 25/03/2026
Trong khuôn khổ năm thứ hai triển khai tại Việt Nam, chương trình quảng bá châu Âu “EU Good Food – Good Life” đã tổ chức một sự kiện họp báo tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh chất lượng, sự đa dạng và sức hấp dẫn ẩm thực của các sản phẩm thực phẩm châu Âu được lựa chọn.
“EU Good Food – Good Life” nằm trong chiến dịch tập trung vào quảng bá các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Châu Âu, chủ yếu là thịt, bao gồm thịt bò đông lạnh, thịt lợn tươi, ướp lạnh, đông lạnh cùng các sản phẩm được chế biến và trái cây, bao gồm đào đóng hộp và quả kiwi tươi.

Chương trình quảng bá “EU Good Food – Good Life” tại Việt Nam bước sáng năm thứ 2
“EU Good Food – Good Life” nằm trong chiến dịch tập trung vào quảng bá các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Châu Âu.

Mục tiêu chính của chiến dịch là nâng cao nhận thức về giá trị dinh dưỡng của thịt và trái cây được sản xuất tại Châu Âu. Thông qua đó, xây dựng niềm tin về nguồn gốc của các sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó là những phương pháp sản xuất được sử dụng, với tiêu chuẩn cao về cách thức sản xuất, chế biến thực phẩm. Đây đều là những yếu tố quan trọng, cấu thành nên chất lượng, hương vị và liên quan đến độ an toàn khi sử dụng.

“EU Good Food – Good Life” được Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ và triển khai bởi Tổ chức các Nhà sản xuất và sử dụng Lao động trong ngành Công nghiệp Thịt (UPEMI) phối hợp cùng Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC).

Chương trình quảng bá “EU Good Food – Good Life” tại Việt Nam bước sáng năm thứ 2

Ngày 23/3/2026, tại khách sạn Le Méridien Saigon, TPHCM, chương trình quảng bá châu Âu “EU Good Food – Good Life” đã tổ chức một sự kiện họp báo quy tụ đông đảo nhà báo, đối tác và khách mời tham dự.

Tại đây, khách tham dự đã có cơ hội khám phá các sản phẩm châu Âu được quảng bá thông qua các bài trình bày chính thức, phần trình diễn nấu ăn trực tiếp, cùng tiệc tối được thiết kế nhằm tôn vinh tính linh hoạt, chất lượng và giá trị ẩm thực của sản phẩm.

Sau sự kiện họp báo, từ ngày 24 - 26/03/2026, chương trình “EU Good Food – Good Life” sẽ tham gia Triển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam tại gian hàng A195, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Chương trình quảng bá “EU Good Food – Good Life” tại Việt Nam bước sáng năm thứ 2
Chương trình “EU Good Food – Good Life” sẽ tham gia Triển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam tại gian hàng A195, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội theo dõi trình diễn ẩm thực bởi Chef Sebastian Kornacki, thưởng thức các món ăn được chế biến từ các sản phẩm trong chương trình, đồng thời tham gia các buổi gặp gỡ B2B với các nhà xuất khẩu thịt và trái cây châu Âu.

Thông qua việc kết hợp giữa hoạt động truyền thông và tham gia triển lãm thương mại, chương trình “EU Good Food – Good Life” tiếp tục củng cố sự hiện diện tại thị trường Việt Nam trong năm thứ hai, góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng, tính xác thực, độ an toàn và các tiêu chuẩn sản xuất của thực phẩm châu Âu. Chương trình không chỉ làm nổi bật hương vị và tính linh hoạt của các sản phẩm như thịt bò, thịt heo châu Âu, kiwi và đào đóng hộp, mà còn truyền tải các giá trị cốt lõi như nguồn gốc đáng tin cậy, tính bền vững, bảo vệ môi trường và phúc lợi động vật.

EU Good Food – Good Life

