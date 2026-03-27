Tắt đèn bật ý tưởng 2026: Giới trẻ Hà Nội chọn 'lên đường không lên khói'

Hà Nội đang tắc, và không chỉ tắc đường theo nghĩa đen mà còn tắc cả bầu trời khi lớp bụi mịn PM2.5 phủ lên thành phố suốt những ngày đông xuân, khiến nhiều người dần quen với việc đeo khẩu trang như một phản xạ tự nhiên không cần nhắc nhở. Chính trước bối cảnh áp lực hạ tầng giao thông và tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng đó, BOOVironment chính thức khởi động chiến dịch môi trường thường niên Tắt đèn bật ý tưởng 2026 vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, với thông điệp gọn mà sắc: "Lên đường không lên khói."

Điều đáng chú ý ở phiên bản năm nay là chiến dịch không dừng lại ở việc nhắn nhủ từng người hãy đi xe đạp hay đi bộ nhiều hơn, mà BOOVironment chọn hướng xây dựng cấu trúc bằng cách tạo ra một mạng lưới thực sự để người trẻ có chỗ dựa khi muốn thay đổi thói quen di chuyển. Cụ thể, chiến dịch tập trung kết nối doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng người trẻ để cùng kiến tạo những lối đi mới, thân thiện hơn với môi trường, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào xe máy và ô tô chạy xăng.

Hoạt động trọng tâm gồm xây dựng mạng lưới "Điểm đến xanh" tại khu vực Vành đai 1 và phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung, thiết kế để lan tỏa thông điệp giao thông bền vững. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm thiết kế thắng giải sẽ quay trở lại phục vụ các dự án xã hội và môi trường, tạo thành một vòng tuần hoàn có giá trị kép khi người tham gia vừa được thỏa sức sáng tạo vừa trực tiếp đóng góp cho cộng đồng.

Tâm điểm của toàn bộ chiến dịch là "Lễ hội tắt đèn" dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2026. Sự kiện thiết kế không gian trải nghiệm với các trạm Đèn Đỏ - Vàng - Xanh mô phỏng hành trình giao thông, kết hợp với một đêm nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ đồng hành. Đây là cách BOOVironment chọn để đưa câu chuyện môi trường thoát khỏi vị trí của một lời kêu gọi khô khan, trở thành trải nghiệm sống mà người trẻ muốn tham gia.

Trưởng dự án Mai Phạm cho biết "giao thông xanh" không phải khái niệm vĩ mô xa vời, mà bắt đầu từ chính lựa chọn di chuyển hàng ngày của mỗi người, và Tắt Đèn Bật Ý Tưởng 2026 muốn tạo ra "điểm chạm thực tế" nơi giới trẻ được tiếp thêm động lực và có sẵn tiện ích để thực hành lối sống xanh một cách tự tin.

Với quy mô mở rộng so với các năm trước, chiến dịch 2026 đặt mục tiêu thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia trực tiếp, đạt 50.000 lượt thảo luận trên các nền tảng trực tuyến, ghi nhận ít nhất 1.000 lượt sử dụng tiện ích xanh thực tế, và triển khai với sự đồng hành của hơn 30 doanh nghiệp đối tác. Những con số ấy phác lộ tham vọng của một chiến dịch muốn tạo ra tác động đo được bằng hành động thực chất trên mặt đất, thay vì dừng lại ở hiệu ứng truyền thông thoáng qua.