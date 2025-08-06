Samsung One UI 8 Beta sẽ có mặt trên các thiết bị Galaxy từ tuần sau

Cụ thể bản cập nhật này đặt nền móng cho việc tích hợp các khả năng đa phương thức tiên tiến trên nhiều thiết bị Galaxy với các định dạng khác nhau, đồng thời mang đến trải nghiệm Galaxy AI trực quan hơn, giúp đơn giản hóa các hoạt động thường ngày.

Theo đó, chương trình One UI 8 Beta lần đầu tiên được hiện diện trên các thiết bị Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 bắt đầu từ tuần sau tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ấn Độ.

Và trong tháng 9 tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều thiết bị khác, bao gồm các dòng Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G và A54.

Người dùng có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua ứng dụng Samsung Members.

Samsung One UI 8 Beta sẽ bắt đầu hiện diện trên các thiết bị Galaxy từ tuần sau

Theo Samsung, One UI 8 sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm AI bằng cách kết hợp khả năng nhận biết ngữ cảnh theo thời gian thực và tương tác tự nhiên hơn. Khi kết hợp với Galaxy Buds3 hoặc Buds3 Pro, người dùng có thể kích hoạt Gemini của Google bằng giọng nói hoặc thao tác nhấn giữ trên tai nghe. Được phát triển nhằm tối ưu hóa cho nhiều định dạng thiết bị khác nhau của Galaxy, One UI 8 không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc mà còn mang đến sự tiện lợi cá nhân hóa phù hợp với từng người dùng.

Khi Samsung tung ra phiên bản chính thức của One UI 8 vào tháng 9 tới đây sẽ là một bản cập nhật toàn diện dựa trên những ý kiến đóng góp quý giá từ những người tham gia chương trình beta. Bản cập nhật sẽ được triển khai đầu tiên cho dòng Galaxy S25, sau đó mở rộng tuần tự đến các thiết bị đủ điều kiện khác. Ngoài ra, One UI 8 Watch sẽ được mở rộng sang nhiều mẫu đồng hồ Galaxy Watch khác bên cạnh Galaxy Watch8 vào cuối năm nay, mang đến các tính năng chăm sóc sức khỏe chủ động và giao diện đồng hồ thông minh tinh tế, trực quan hơn cho nhiều người dùng.