REV chung sức, đồng lòng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cho các tỉnh phía Bắc; đồng thời, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát vô cùng to lớn về con người và tài sản mà nhân dân các tỉnh đang gánh chịu do thiên tai, lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (T/b Số: 583/LHHVN-VP), Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã kêu gọi các Chi hội/ cá nhân, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị bão, lũ.

Trong thời gian rất ngắn REV đã ghi nhận sự ủng hộ đến từ nhiều Chi hội/cá nhân với tổng số tiền 43.600.000đ. Danh sách và số tiền ủng hộ được REV công khai trên website rev.org.vn và được chuyển tới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để trao tặng kịp thời, theo quy định.

Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân văn, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày sắp tới. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm chung sức đồng long và, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của hội viên trong hội, của dân tộc Việt Nam.

Danh sách và số tiền ủng hộ xem tại đây