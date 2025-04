FPT nâng cấp trải nghiệm Internet Việt Nam với băng thông tối thiểu 300Mbps

Ngày 27/3/2025, lễ Phát động Cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025 – Cuộc thi đầu tiên về AI for Good của Việt Nam (Made in Vietnam) đã diễn ra tại trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Hà Nội.