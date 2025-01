FPT Telecom lọt Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024

Theo đó, FPT Telecom đã chiến thắng ở 3 hạng mục, bao gồm Top 10 Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số; Top 10 Doanh nghiệp A-IoT; Top 10 Doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin.

Ông Vương Quốc Thông - Trưởng phòng kinh doanh FPT Telecom International - nhận giải ICT ở hạng mục TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số.

Ở hạng mục Top 10 Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, FPT Telecom thể hiện năng lực vượt trội trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến. Hiện tại đơn vị đang sở hữu 4 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Fornix HCM01 với sức chứa đạt 770 tủ rack, tăng 60 tủ so với thời gian đầu đi vào hoạt động. Bên cạnh đó Fornix HN02 cũng đã có những cải tiến đáng kể với việc mở rộng diện tích mỗi tầng lên 1.250 mét vuông trên 8 tầng, thay vì 10.000 mét vuông trong năm 2021, tăng khả năng hoạt động lên 5x250 tủ rack. Những nâng cấp này không chỉ giúp tăng khả năng phục vụ mà còn giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của các hệ thống dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu của FPT Telecom luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất như Tier 3 của Uptime Institute, ITIL, ISO 9001:2008, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội, được tin dùng bởi nhiều dịch vụ trọng yếu như tài chính ngân hàng, chứng khoán, vận tải, công nghệ, truyền thông...

Ông Đinh Cao Sơn - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm công nghệ phía Bắc - nhận giải ICT ở hạng mục Top 10 doanh nghiệp A-IoT.

FPT Life cũng được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp A-IoT với 2 sản phẩm xuất sắc là Camera AI và SmartHome. Là đơn vị sản phẩm chiến lược của FPT Telecom, tập trung vào các sản phẩm về an toàn, an ninh và tiết kiệm năng lượng, mang tới cuộc sống an tâm, tiện lợi và hạnh phúc hơn cho người Việt thông qua hai thương hiệu FPT Camera và FPT Smart Home.

Trong đó, FPT Camera cung cấp giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp, với toàn bộ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ triển khai, bảo trì đều được phát triển và cung cấp bởi FPT Telecom. Tiên phong ứng dụng công nghệ Cloud, AI, IoT, FPT Camera mang đến trải nghiệm an toàn bảo mật và thông minh giúp cuộc sống an tâm hơn, hạnh phúc hơn. Một trong những điểm nổi bật của FPT Camera đó là giải pháp FPT Camera AI Retail với công nghệ People Counting tích hợp AI giúp thống kê lưu lượng khách hàng ra vào cửa hàng. Thông qua việc xử lý AI trên FPT Server, hệ thống sẽ phát hiện có người đi vào cửa hàng, theo dõi quỹ đạo di chuyển của người và nhận diện, loại trừ nhân viên, từ đó đếm số được số khách hàng đi vào cửa hàng, với số liệu chính xác > 90%.

Là thương hiệu nhà thông minh toàn diện, cung cấp các giải pháp, thiết bị và dịch vụ Made by FPT, FPT Smart Home giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà, mang đến trải nghiệm an toàn, khác biệt và cá nhân hóa, giúp đơn giản hóa cuộc sống cho người Việt.

Ông Đỗ Đăng Tiến - Trưởng ban chính sách kinh doanh FPT Telecom - nhận giải ICT ở hạng mục Doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị viễn thông, CNTT.

Ultra Fast cũng lọt Top 10 doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị viễn thông, CNTT hàng đầu. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu chất lượng đường truyền Internet. Ultra Fast có khả năng tối ưu tốc độ đường truyền ở mức cao, giúp giảm tỷ lệ rớt tới 4 lần, độ trễ tới 16ms khi chơi game đối kháng. Người dùng không chỉ được tận hưởng tốc độ và độ ổn định tối đa trong suốt quá trình chơi game mà còn tránh được những hiện tượng như giật lag, ping cao...

Với bộ thiết bị chuẩn Wi-Fi 6 hiện đại, hệ thống mạng Mesh tối tân, FPT Telecom mang đến đường truyền Wi-Fi vượt trội cho người dùng. Hay F-Safe đảm bảo bảo vệ an toàn truy cập cho trẻ em, chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của FPT Telecom.

Ông Đỗ Đăng Tiến - Đại diện FPT Telecom nhận giấy chứng nhận Doanh nghiệp nghìn tỷ.

Bên cạnh đó, FPT Telecom cũng tiếp tục được lựa chọn vào nhóm CLB Doanh nghiệp nghìn tỷ do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinassa) bình chọn.

Những thành tựu này là minh chứng cho sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng và cam kết của FPT Telecom trong việc mang đến những giải pháp công nghệ đột phá, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời khẳng định vị thế mạnh mẽ và cho thấy năng lực mạnh mẽ của công ty trên thị trường công nghệ, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Chương trình Top 10 doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam năm 2024 được tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA). Đây là hoạt động thường niên với mục đích bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ICT Việt Nam theo từng lĩnh vực, đồng thời giới thiệu tới các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.