Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ

Ngày 28/3/2025 tại Cộng hòa Séc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cùng Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc quan trọng với Bộ Công Thương Séc. Cuộc gặp gỡ này không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy,Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và Đại diện Bộ Công thương, Cộng hòa Séc tại buổi làm việc

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược

Với mục tiêu không chỉ gia tăng mối quan hệ kinh tế mà còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề chiến lược, buổi làm việc đã làm rõ những định hướng hợp tác chính trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự chuyển dịch mạnh mẽ về công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhấn mạnh rằng việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và chính sách về công nghệ là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mới. Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng những mô hình tiên tiến từ Cộng hòa Séc để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển nền kinh tế tri thức.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng chia sẻ quan điểm về sự quan trọng của hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho các công ty Séc, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao. Việt Nam không chỉ là thị trường lớn mà còn là một đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển của Cộng hòa Séc tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác với Cộng hòa Séc trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công nghệ bán dẫn - Tương lai của hợp tác

Trọng tâm đáng chú ý nhất của các cuộc thảo luận liên quan đến công nghệ bán dẫn - một lĩnh vực mà Cộng hòa Séc đã phát triển năng lực đáng kể và tầm nhìn chiến lược. Các đại diện của Séc đã giới thiệu chiến lược phát triển chất bán dẫn quốc gia của họ, nêu bật cách họ định vị công nghệ quan trọng này như là nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm điện tử, viễn thông, sản xuất ô tô và quốc phòng.

Các quan chức Séc đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn, cam kết hợp tác với Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ bán dẫn. Trọng tâm sẽ tập trung đặc biệt vào việc phát triển các thiết bị bán dẫn thế hệ tiếp theo phục vụ nhu cầu của các ngành công nghiệp ICT, sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác nhau.

Việt Nam, với thế mạnh trong sản xuất linh kiện điện tử, hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược của Séc trong việc phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy tặng bức tranh tem Việt Nam cho Đại diện Bộ Công thương, Cộng hòa Séc

AI và công nghệ lượng tử - Hướng đi tương lai

Ngoài chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử nổi lên như những trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán. Các đại diện của Séc giải thích cách các công nghệ này sẽ trở nên không thể thiếu đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp cốt lõi ở cả hai quốc gia.

Bộ Công thương Séc, với vai trò lãnh đạo của mình, đã triển khai một loạt các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm ứng dụng thực tế AI và công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và sản xuất.

Chính phủ Séc cũng đã cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các sáng kiến ​​về AI và công nghệ lượng tử, cho phép cả hai nước bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu. Việt Nam, với nhu cầu ngày càng tăng về các ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực, đã và đang xây dựng các chính sách hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng AI, tạo ra những cơ hội đáng kể cho các công ty công nghệ Séc.

Hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngoài công nghệ bán dẫn và AI, Cộng hòa Séc cũng chia sẻ những thành tựu trong việc hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an toàn thông tin, khai khoáng, sản xuất ô tô, năng lượng và công nghiệp phụ trợ. Các lĩnh vực này không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của Việt Nam mà còn tạo ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia.

Trong đó, năng lượng tái tạo và sản xuất ô tô là hai lĩnh vực được phía Séc đặc biệt chú trọng, với các công nghệ và giải pháp tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều quốc gia châu Âu. Các chuyên gia của Séc đã đề xuất triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam nhằm phát triển các công nghệ năng lượng sạch và các phương tiện ô tô sử dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cuối buổi làm việc, phía Việt Nam đã chính thức mời Séc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ Mới tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Séc và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Phía Séc đã hoan nghênh sáng kiến này và cam kết sẽ cử đoàn doanh nghiệp lớn, không chỉ trong lĩnh vực bán dẫn mà còn trong các ngành công nghệ cao như ICT, AI, VR sang tham dự.

Buổi làm việc đã mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cả hai quốc gia.