Dell ra mắt loạt AI PC mới giúp làm việc năng suất mọi lúc mọi nơi

Từ các mẫu laptop kiểu dáng nhỏ gọn đến các máy trạm hiệu năng cao và máy tính để bàn đa dụng, danh mục AI PC mới của Dell cho phép người dùng cộng tác, sáng tạo và nâng cao năng suất làm việc dù ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, bằng cách thống nhất các sản phẩm AI PC dưới thương hiệu Dell, việc lựa chọn thiết bị phù hợp giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, Dell giới thiệu 3 dòng sản phẩm chiến lược, đó là Dell (phục vụ nhu cầu làm việc, học tập và giải trí hàng ngày), Dell Pro (giúp tăng năng suất làm việc trong môi trường chuyên nghiệp) và Dell Pro Max (đáp ứng nhu cầu hiệu suất tối đa).

Dell giới thiệu nhận diện thương hiệu mới với ba dòng sản phẩm PC.

Bên cạnh hệ thống tên gọi theo nhận diện thương hiệu mới, Dell cũng xây dựng một hệ thống đồng nhất và rõ ràng nhằm phân tầng sản phẩm, từ đó giúp khách hàng xác định thiết bị phù hợp với nhu cầu của mình. Bên cạnh phiên bản Base (cơ bản), Dell cũng cung cấp phiên bản Plus với hiệu năng cao hơn, và phiên bản Premium với thiết kế tinh gọn và độ linh hoạt tối đa.

Dell Pro 14 Plus và Dell Pro 16 Plus

Dòng Dell Pro với thiết kế vượt thời gian và hiệu năng mượt mà, hướng đến người dùng làm trogn các môi trường doanh nghiệp, nhờ đó máy có kiểu dáng nhỏ gọn và mỏng nhẹ hàng đầu trong phân khúc, các mẫu laptop Dell Pro còn được chế tạo từ nhiều vật liệu bền bỉ để đáp ứng cường độ làm việc cao. Thực tế, chúng có thể chịu được các tác động mạnh như gập mở bản lề liên tục, rơi rớt, và va chạm trong quá trình sử dụng hằng ngày. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, dòng sản phẩm này còn tái khẳng định tiêu chuẩn của một thiết bị chuyên phục vụ cho công việc. Dell đã thay đổi hoàn toàn thiết kế trên các dòng máy tính để bàn (desktop) và laptop của Dell Pro để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho PC (máy tính cá nhân) chuyên làm việc.

Các mẫu PC này tích hợp cả NPU, CPU, và GPU khi được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra (Series, V, và U) hoặc AMD Ryzen

Các mẫu PC này tích hợp cả NPU, CPU, và GPU khi được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra (Series, V, và U) hoặc AMD Ryzen, vì vậy dù làm việc ở bất cứ đâu Dell Pro sẽ luôn là một người bạn đồng hành giúp người dùng tăng năng suất với thời lượng pin bền bỉ, sức mạnh tính toán AI mạnh mẽ ngay trên thiết bị (on-device), và trải nghiệm Copilot+ PC.

Dòng Dell Pro 13 Premium

Dòng Dell Pro 13 Premium là một mẫu Copilot+ PC mỏng nhẹ và tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ, phù hợp với các nhà quản lý cấp cao, quản lý kinh doanh, hay chuyên gia tư vấn - những vị trí coi trọng hiệu xuất và tính linh hoạt. Với kích thước màn hình 13 inch và trọng lượng khoảng 1,07kg, đây là mẫu laptop mỏng nhẹ nhất trong dòng Pro.

Dell Pro 13 Premium có thời lượng pin lên đến 21,2 giờ, và thời gian hoạt động dài hơn 51% so với thế hệ trước. Hiệu năng của máy cũng được tăng lên đáng kể để xử lý tác vụ mượt mà hơn, cụ thể, khả năng xử lý đa luồng nhanh hơn 36%, đơn luồng nhanh hơn 19%, kết xuất đồ họa cao hơn 82%, và tính toán tác vụ AI nhanh hơn 3,5 lần so với thế hệ trước.

Dell ra mắt loạt AI PC mới giúp làm việc năng suất mọi lúc mọi nơi

Ngoài việc trang bị camera 8MP hỗ trợ HDR để tối ưu hóa trải nghiệm hợp tác làm việc, đây cũng là mẫu laptop thương mại êm ái nhất của Dell từ trước đến nay nhờ thiết kế tản nhiệt quạt kép mới.

Dòng sản phẩm Dell Pro Plus

Cuối cùng là dòng Dell Pro 14/16 Plus: đây là dòng laptop doanh nghiệp phổ thông với cấu hình linh hoạt, có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi đối tượng người dùng. Không chỉ cung cấp nhiều tùy chọn về cấu hình, kiểu dáng, và kích thước màn hình (14” và 16”), dòng máy này còn dùng chung hệ thống BIOS để đơn giản hóa quy trình đặt hàng, và quản lý cho bộ phận IT.

Các sản phẩm Dell Pro Plus sở hữu thiết kế tối giản với màu bạc bạch kim, mang đến vẻ ngoài và cảm giác thanh lịch

Các sản phẩm Dell Pro Plus sở hữu thiết kế tối giản với màu bạc bạch kim, mang đến vẻ ngoài và cảm giác thanh lịch. Sử dụng 50% nhôm tái chế với lượng phát thải thấp, sản phẩm vừa bền bỉ, vừa thân thiện với môi trường. Những tùy chọn như USB, HDMI, và Thunderbolt, cùng kết nối 5G và Wi-Fi 7, Dell Pro Plus đảm bảo khả năng kết nối và linh hoạt mạnh mẽ dù người dùng làm việc ở bất kỳ đâu. Các doanh nghiệp cũng có thể an tâm về hệ thống máy tính khi dòng máy tính mới của Dell đã vượt qua những thử nghiệm MIL-SDT nghiêm ngặt cùng màn hình lớn tỉ lệ 16:10 giúp các phòng ban dễ dàng duy trì năng suất làm việc.

Các dòng sản phẩm mới tập trung vào thiết kế mô đun cải tiến và tăng cường sử dụng vật liệu tái chế, tái tạo, và phát thải thấp trong sản phẩm và bao bì.

Để mang đến khả năng điều phối liền mạch trên toàn bộ hệ sinh thái PC thông qua giải pháp quản lý thiết bị ngoại vi toàn diện đầu tiên trong ngành. Giờ đây, các quản trị viên IT có thể dễ dàng điều khiển màn hình, thiết bị ngoại vi, và cả dock kết nối thông qua bảng điều khiển trung tâm. Kết hợp với quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng nghiêm ngặt và các cơ chế bảo vệ tích hợp sẵn, những mẫu PC thương mại của Dell bảo vệ người dùng an toàn và có khả năng phục hồi trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng và tinh vi hơn.

Một số hình ảnh tại sự kiện