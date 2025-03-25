Khai mạc Giải cầu lông quốc tế Hà Nội Ciputra Challenger 2025

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Viet Nam International Challenge 2025 do Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại lễ khai mạc.

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 - 30/3 năm 2025 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tham dự giải có 314 vận động viên, trong đó có 135 vận động viên nữ và 179 vận động viên nam, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Australia, Canada, Trung Quốc, Ai Cập, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Ma Cao (Trung Quốc), Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và nước chủ nhà Việt Nam.

Các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ, tranh tài với 5 bộ huy chương. Đoàn Việt Nam tham dự giải gồm các vận động viên: Bùi Bích Phương, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Vũ Ngọc Trần, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Thân Vân Anh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Văn Mai, Phạm Văn Hải, Phạm Văn Trường, Trần Đình Mạnh.

Ciputra Hanoi hân hạnh là nhà tài trợ chính cho Giải năm thứ 14 liên tiếp kể từ khi hệ thống Giải Vietnam Challenge được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 2009.

Phát biểu tại khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, giải đấu hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2025). Thông qua giải đấu góp phần kích cầu du lịch, quáng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

“Giải đấu cũng là cơ hội để người hâm mộ môn cầu lông Thủ đô được xem, thưởng thức các trận cầu đỉnh cao của các vận động viên quốc tế. Cùng với đó, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện môn cầu lông nói riêng, từ đó phát hiện các vận động viên tài năng để đào tạo, bồi dưỡng trở thành các vận động viên xuất sắc trong tương lai” - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội nhấn mạnh.