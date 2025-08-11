Mỹ Đình rực rỡ ánh đèn, sẵn sàng cho đêm diễn 'Tổ quốc trong tim'

Sân khấu chữ V cao 26m, cùng hàng trăm nghệ sĩ và quân nhân, đã sẵn sàng cho đêm diễn hoành tráng tối nay 10/8.

Từ ngoài cổng sân vận động, âm thanh thử loa vang vọng, ánh đèn quét lên trời như báo hiệu một sự kiện lớn đang đến gần. Bên trong, dàn âm thanh công suất khủng, màn hình LED khổng lồ liên tục được kiểm tra, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.

“Tổ quốc trong tim” – Đêm nghệ thuật chính luận hoành tráng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nổi bật giữa khán đài là sân khấu cao 26m, thiết kế hình chữ V – biểu tượng chiến thắng. Sân khấu chia làm bốn khu vực, gắn với thông điệp “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Cờ đỏ Sao vàng”, nơi các tiết mục sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc lịch sử và khoảnh khắc tự hào của dân tộc.

Đặc biệt, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 – lực lượng từng duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) xuất hiện trong đội hình nghiêm trang, bước chân đều tăm tắp. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều toát lên sự kỷ luật, niềm kiêu hãnh của Bộ đội Cụ Hồ.

Ca sĩ Tùng Dương cùng các nghệ sĩ tham dự buổi tổng duyệt.

Không khí càng nóng lên khi các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm… cất giọng trong những ca khúc gắn liền với tình yêu Tổ quốc.

Theo ban tổ chức, khán giả đến Mỹ Đình tối nay sẽ được thưởng thức một đêm nhạc kết hợp trình diễn hình ảnh, kết thúc bằng màn pháo hoa dài 8 phút tại khu vực đường đua F1, với 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của 68 chiến sĩ tiêu biểu, đại diện cho lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị vũ trang.

Vé tham dự miễn phí, in hình bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca”. Ban tổ chức mong khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng và cùng hát Quốc ca, để cả khán đài nhuộm một màu đỏ rực, hòa chung nhịp đập trái tim yêu nước.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Hanoi2, tiếp sóng trên nhiều đài địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Hanoi2, tiếp sóng trên nhiều đài địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Tập đoàn Sun Group.