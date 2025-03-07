9 trên 10 du khách trẻ không đạt được mục tiêu “du lịch chữa lành”

Theo ghi nhận, thế hệ Millennial và Gen Z coi du lịch là một phần thiết yếu của cuộc sống để chăm sóc bản thân và tái tạo năng lượng.

Hợp tác cùng nền tảng nghiên cứu người tiêu dùng GWI, báo cáo Travel Pulse mới nhất vừa được Klook thực hiện tại 14 thị trường cho thấy hầu hết du khách trẻ xem du lịch là một cách thức hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, có đến 9 trên 10 người cảm thấy bức bối vì không thể thực hiện những chuyến đi cần thiết này, do các rào cản như thời gian hạn chế, trách nhiệm công việc và tài chính.

“Millennial và Gen Z ngày càng xem du lịch như một liệu pháp tối ưu để giải tỏa căng thẳng. Những căng thẳng trong công việc và cuộc sống khiến họ mệt mỏi và bức bối, nhưng sức mạnh biến đổi của du lịch là không thể phủ nhận. Với 92% người tham gia khảo sát trải qua cảm giác trống rỗng ngay khi kết thúc chuyến đi và gần 40% lập tức lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo, rõ ràng du lịch không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là cơ hội khám phá bản thân, kích thích sáng tạo và tái tạo năng lượng.” Eric Gnock Fah, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Klook, cho biết.

Đối với 64% du khách, du lịch không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn là nút "reset" giúp họ thoát khỏi sự đơn điệu trong cuộc sống và giúp thúc đẩy quá trình hiểu rõ bản thân. Hạn chế về thời gian là rào cản lớn nhất đối với cả du khách Gen Z và Millennials trên toàn cầu, với 60% du khách ở các thị trường cho biết đây là trở ngại chính.

Tại Việt Nam, 56% du khách cũng có chung quan điểm này, và 88% cho biết họ có ít cơ hội để đi du lịch. Mặc dù thời gian là trở ngại chính đối với cả hai thế hệ, nhưng rào cản thứ hai lại khác nhau: du khách Gen Z tại Việt Nam chủ yếu gặp khó khăn về tài chính (50%), trong khi Millennials lại chịu ảnh hưởng bởi công việc (47%).

Dù tài chính là mối quan tâm lớn, nhưng họ không sẵn sàng thỏa hiệp để có được trải nghiệm, với 91% sẵn sàng dành đến một nửa ngân sách cho các trải nghiệm, thay vì chi tiêu nhiều vào các khoản khác như vé máy bay để tối ưu hóa chuyến đi của mình. Trong đó, khách du lịch Gen Z đặc biệt chú trọng đến yếu tố ngân sách, họ thích gói sản phẩm du lịch để tối đa hóa chi tiêu. Đối với Gen Z ở Việt Nam, những điểm đến ít người biết đến, tour phiêu lưu và các kỳ nghỉ ‘detox’ kỹ thuật số (digital detox) là những lựa chọn hàng đầu trong năm 2025. Millennial ở Việt Nam cũng có xu hướng tương tự, và họ cũng đặc biệt quan tâm thêm đến du lịch bền vững.

Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng du lịch, và đã trở thành nguồn thông tin hàng đầu khi du khách lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ. Nghiên cứu cho thấy có đến 79% du khách đã đặt các hoạt động, khách sạn và trải nghiệm ăn uống theo gợi ý trên mạng xã hội, chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội đối với quyết định du lịch. 27% sẵn sàng trả thêm đến 20% để ghé thăm các điểm đến thịnh hành trên mạng xã hội.

Du khách từ Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều có chung xu hướng hành động dựa trên các gợi ý từ mạng xã hội, đặc biệt là du khách Việt Nam, với hơn 90% đã chọn điểm đến dựa trên sự phổ biến trên mạng xã hội hoặc vì có những địa điểm đẹp, đáng để chụp ảnh.

Về nguồn cảm hứng từ mạng xã hội, du khách Việt Nam, cả Gen Z và Millennial, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các gợi ý từ bạn bè, gia đình hoặc người quen trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn thứ hai lại khác nhau giữa hai nhóm: Gen Z thường bị tác động bởi những người nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch hoặc phong cách sống, trong khi Millennial lại thích những blogger hoặc vlogger du lịch chuyên biệt.

Để khai thác xu hướng này, Klook Kreator ra mắt chương trình tiếp thị liên kết đầu tiên dành cho các nano- và micro-influencer trên mạng xã hội để thúc đẩy tăng trưởng của Klook trong thời gian tới. Mạng lưới Kreator của Klook đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi ra mắt vào năm 2023, và hiện đã có hơn 20,000 Kreator trên toàn cầu.

‘Klook và cộng đồng Kreator năng động của chúng tôi hợp tác để cùng nhau khơi dậy đam mê du lịch qua những câu chuyện chân thật, giúp du khách khám phá những điểm đến và trải nghiệm tuyệt vời. Năm 2025 này, Klook sẽ có thêm nhiều sáng kiến thú vị và các chiến dịch độc quyền được thiết kế để mở rộng phạm vi và sức ảnh hưởng của nhóm Kreator.’ Đại diện Klook Việt Nam chia sẻ.

Dù gặp nhiều rào cản, du khách vẫn không nản lòng. 84% đã lên kế hoạch cho ít nhất một chuyến du lịch quốc tế trong năm 2025, so với 71% của năm 2024. Khi chọn điểm đến du lịch tiếp theo, 28% muốn khám phá những nơi hoàn toàn mới mà họ chưa từng đến.

Trên toàn thị trường, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí là điểm đến phải đến hàng đầu trong năm 2025, và Trung Quốc xếp thứ hai, với nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ hơn 7 lần so với năm ngoái.

Với du khách Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan vẫn là những điểm đến được yêu thích hàng đầu cho năm 2025. Trung Quốc và Úc đang ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh. Ngoài ra, Klook đã xác định 25 điểm đến mới nổi đang dần thu hút sự chú ý, bao gồm cả các đô thị sôi động và kỳ quan thiên nhiên.

Du lịch không chỉ là một hành trình, mà còn là liệu pháp tinh thần, cơ hội khám phá bản thân và chìa khóa cân bằng cuộc sống. Khi thế hệ trẻ tìm kiếm sự đổi mới và ý nghĩa, tương lai của ngành du lịch sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm giúp du khách tái tạo năng lượng, truyền cảm hứng và kết nối với phiên bản tốt nhất của chính mình.