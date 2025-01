Chuyển đổi số du lịch - Mục tiêu Cần Thơ cần hoàn thành trong năm 2023

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng của thời đại, mà còn là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về VHTT&DL năm 2023 do Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao, ngành đã có các kế hoạch hành động cụ thể, dựa trên mục tiêu hướng tới mô hình du lịch thông minh.

Cụ thể, chuyển đổi số trong du lịch được tập trung thực hiện trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Thời gian tới, ngành sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch Cần Thơ trên các trang mạng xã hội; thực hiện hiệu quả các mô hình thực tế ảo tăng cường, cổng thông tin du lịch trực tuyến… nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng cho du khách.



Du lịch Cần Thơ sẽ trở nên thông minh ngay từ khâu quảng bá.

Đồng thời, những phản hồi của du khách cũng được cập nhật kịp thời, làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động chưa chuẩn mực tại những điểm du lịch, cải thiện chỉ số hài lòng của du khách.

Sở VHTT&DL sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch về thủ tục pháp lý, đảm bảo “nhanh, chính xác, tiết kiệm”. Cùng với việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, Cần Thơ sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết thêm, trong năm 2023 ngành Du lịch Cần Thơ sẽ tập trung vào 6 nội dung: hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Du lịch; hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cổng thông tin du lịch canthotourism.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá du lịch, hỗ trợ khách du lịch; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn cho du khách trong tình hình mới; đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý và vận hành hệ thống.

Theo bà Ðào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định chuyển đổi số trong ngành Du lịch là một trong những nội dung quan trọng và ưu tiên.

Các công tác được tập trung gồm: Phát triển, triển khai các ứng dụng số để cung cấp các dịch vụ du lịch thông minh và thay đổi phương thức tương tác với du khách trên môi trường số: xây dựng hệ thống Thẻ du lịch thông minh tích hợp đa dạng các thông tin, dịch vụ, tiện ích cho du khách; số hóa toàn bộ điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa giải trí trên địa bàn sử dụng bản đồ số; ứng dụng thuyết minh du lịch trên thiết bị di động sử dụng các công nghệ chuyển đổi giọng nói giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ thông dụng khác; ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ mới khác nhằm tạo nên những dịch vụ tốt nhất về trải nghiệm, tiện dụng, tăng sức hấp dẫn của các điểm đến.

Ngành cũng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển, triển khai ứng dụng du lịch số theo hướng “All-in-one” trong suốt hành trình của du khách (đặt phòng/tour, đặt vé tàu/xe/máy bay, các dịch vụ du lịch khác); tích hợp, kết nối với các ứng dụng cho phép tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách du lịch; tích hợp, kết nối nền tảng thanh toán trực tuyến của địa phương, đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm đến; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch.



Để tạo sức hút với du khách bằng sự khác biệt của du lịch tại địa phương này.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua của Bộ VHTT&DL cho hai tập thể Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Phòng Văn hóa – Thông tin quận Bình Thủy; Bằng khen cho 5 tập thể và hai cá nhân; trao một danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, 4 danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2022.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL (8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch).

Sở đã ban hành Thông báo về việc khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính công ích và thanh toán phí/ lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có trên 70% trong tổng số 1.067 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngành đã phối hợp với VNPT Cần Thơ, Viettel Cần Thơ, Mobifone Cần Thơ, Công ty TNHH Truyền thông Số Mekongexpo xây dựng và thí điểm nhiều mô hình về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, như hệ thống du lịch thông minh, nền tảng du lịch thông minh, sàn thương mại điện tử...



Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến thành phố Cần Thơ ước đạt hơn 5,1 triệu lượt, tăng 142% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 2,5 triệu lượt, tăng 179% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu khoảng 4.117 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm 2021.