Ngày 18/6, Triển lãm Quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em và Triển lãm Quốc tế đồ chơi xu hướng (IBTE Hà Nội 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện do Chaoyu Expo và Cục Phát triển Thương mại (Trung Quốc) phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức, diễn ra từ ngày 18 - 21/6/2026.

Theo Ban tổ chức, IBTE Hà Nội 2026 có quy mô trưng bày lên tới 20.000m², quy tụ hơn 1.000 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Triển lãm giới thiệu 5 ngành hàng chủ lực gồm đồ chơi xu hướng, sản phẩm trẻ em, đồ chơi bản quyền, đồ chơi giáo dục và văn phòng phẩm.

Các sản phẩm được trưng bày trải rộng từ đồ chơi giáo dục, đồ chơi sáng tạo, sản phẩm chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em đến các giải pháp phục vụ giáo dục mầm non. Không chỉ là nơi ra mắt sản phẩm mới, IBTE Hà Nội còn là nền tảng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hệ thống phân phối và khai thác tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Thị trường hơn 100 triệu dân tạo sức hút cho ngành đồ chơi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô ngoại thương lớn nhất thế giới.

Theo ông Sơn, thị trường tiêu dùng trong nước đang không ngừng mở rộng nhờ quy mô dân số trên 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Đây là những yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà sản xuất, nhà đầu tư và thương hiệu quốc tế.

Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương).

Ông Tô Ngọc Sơn nhận định, khi mức sống và thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu đối với các sản phẩm dành cho trẻ em cũng tăng mạnh. Đặc biệt, những sản phẩm đồ chơi có tính giáo dục, phát triển kỹ năng, sáng tạo và trải nghiệm đang trở thành xu hướng tiêu dùng nổi bật.

“Đối với ngành sản phẩm và đồ chơi trẻ em, mỗi sản phẩm không chỉ là một mặt hàng tiêu dùng mà còn góp phần hình thành tư duy, cảm xúc, khả năng sáng tạo và nhận thức văn hóa của thế hệ tương lai. Vì vậy, phát triển ngành theo hướng sáng tạo, an toàn, lành mạnh và giàu bản sắc văn hóa vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội sâu sắc”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công Thương kỳ vọng IBTE Hà Nội 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng phát triển mới của thế giới, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành sản phẩm và đồ chơi trẻ em.

Cơ hội kết nối với trung tâm sản xuất đồ chơi Quảng Châu

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ Quảng Châu (Trung Quốc), mang theo hơn 300 sản phẩm đồ chơi trẻ em chất lượng cao và giới thiệu năng lực cung ứng của hệ sinh thái sản xuất thông minh Quảng Châu.

Ông Ngụy Mẫn, Cục trưởng Cục Thương mại thành phố Quảng Châu cho biết, địa phương này hiện sở hữu 35 trong tổng số 41 nhóm ngành công nghiệp lớn của Trung Quốc, cùng hơn 70.000 doanh nghiệp công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng trăm trung tâm giao dịch chuyên ngành.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Theo ông Ngụy Mẫn, ASEAN đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Quảng Châu với các quốc gia ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Châu và ASEAN đạt 205,4 tỷ Nhân dân tệ, tăng 28% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp Quảng Châu đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào ASEAN, trong khi các nước ASEAN hiện có hơn 2.700 doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Châu với tổng vốn đầu tư thực tế vượt 5 tỷ USD.

“Chúng tôi sẵn sàng cùng Việt Nam và các nước ASEAN tăng cường hợp tác, chia sẻ cơ hội và cùng kiến tạo tương lai”, ông Ngụy Mẫn khẳng định.

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành đồ chơi bền vững

Ông Trần Sán Đào, Chủ tịch Tập đoàn Triển lãm Chaoyu cho biết, Việt Nam và khu vực ASEAN đang sở hữu nhiều lợi thế nhờ cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng đối với đồ chơi, văn phòng phẩm và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Theo ông Trần Sán Đào, các sản phẩm đồ chơi sáng tạo, đồ chơi nghệ thuật, sản phẩm giáo dục và sản phẩm trẻ em chất lượng cao đang có tiềm năng phát triển rất lớn trong khu vực.

Ông Trần Sán Đào, Chủ tịch Tập đoàn Triển lãm Chaoyu.

Là một trong bốn thương hiệu triển lãm lớn trực thuộc Chaoyu Exhibition, IBTE được thành lập vào năm 2016. Hiện nay, quy mô của IBTE chỉ đứng sau Hội chợ Đồ chơi Nuremberg của Đức và Hội chợ Đồ chơi Hồng Kông, trở thành triển lãm đồ chơi quốc tế lớn thứ ba thế giới, đồng thời là triển lãm số một trong ngành tại Đông Nam Á.

"Tầm nhìn phát triển của IBTE là đến năm 2035 sẽ trở thành triển lãm số một thế giới trong lĩnh vực đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em. Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự mở rộng không ngừng của thị trường ASEAN, IBTE chắc chắn sẽ hiện thực hóa tầm nhìn phát triển vào năm 2035", ông Trần Sán Đào thông tin.