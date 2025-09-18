Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á và là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Dat Bike.

Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD

Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới bao gồm Cathay Venture (Công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group)) và AiViet Venture (Quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các startup công nghệ và y tế, được hỗ trợ bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành từ FPT, MoMo, Galaxy và Kyber Network).

Ngành công nghiệp xe máy điện của Việt Nam đang trên đà chuyển đổi mạnh mẽ, nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ cũng như xu hướng toàn cầu hướng tới mục tiêu giảm phát thải cacbon, sự tăng trưởng của Dat Bike không chỉ là thành công về mặt kinh doanh mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi sang giao thông bền vững và thân thiện với môi trường của Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – CEO Dat Bike

“Cột mốc này mở ra một chương mới cho Dat Bike. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, chúng tôi có thêm động lực để tăng tốc, đưa phương tiện xanh đến với hàng triệu người dân Việt Nam và khu vực. Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi. Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu rộng với chuỗi cung ứng nội địa, chúng tôi liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong (xe máy xăng). Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á.” Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – CEO Dat Bike khẳng định.

Nguồn vốn này sẽ giúp Dat Bike gia tăng năng lực sản xuất và nâng cấp hệ thống phân phối cũng như dịch vụ khách hàng

Nguồn vốn này sẽ giúp Dat Bike gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, mở rộng kênh phân phối trực tuyến và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh R&D nhằm phát triển công nghệ cốt lõi và mở rộng danh mục các sản phẩm xe máy điện thế hệ tiếp theo, củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ của Dat Bike.

Song song với đó, Dat Bike sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống phân phối và dịch vụ khách hàng, mang đến trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa hơn. Doanh nghiệp cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nền tảng gọi xe và đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện di chuyển bền vững trên khắp Việt Nam.

“Dat Bike là một startup tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối xe máy điện, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường ASEAN. Nhờ sự đồng điệu trong tầm nhìn trung và dài hạn, chúng tôi đã quyết định trở thành đối tác chiến lược trong khu vực. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ cùng đóng góp vào việc xây dựng giao thông bền vững bằng cách đáp ứng nhu cầu địa phương, giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời tận dụng giá trị mang lại cho khách hàng, hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu mà F.C.C đã gây dựng trong lĩnh vực sản xuất ly hợp”. Đại diện nhà đầu tư mới, F.C.C cho biết.

Ông Rishab Malik, Partner - Seed Investments tại Jungle Ventures cũng chia sẻ thêm rằng: “Chúng tôi đã đồng hành cùng Dat Bike từ những ngày đầu và niềm tin đó ngày càng lớn mạnh trong 5 năm qua. Việt Nam đang ở thời điểm then chốt trong quá trình điện khí hóa hệ sinh thái xe hai bánh, và Dat Bike là một trong số ít công ty tự chủ toàn bộ công nghệ xe điện trong nước, mang đến sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý và hiệu suất vượt trội. Chính chuyên môn kỹ thuật sâu rộng và hệ thống phân phối là lý do chúng tôi tin rằng Dat Bike có thể trở thành đơn vị tiên phong đưa xe máy điện đến với đại đa số người dùng.”